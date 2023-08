Una jornada intranquila se vivió este martes de 22 de agosto en zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, algunos puntos del Conurbano bonaerense y varias provincias, agitada por rumores de saqueos de locales, cadenas de WhatsApp que alientan los robos y cierres anticipados de comercios.

Los cierres anticipados fueron reportados por usuarios de las redes sociales en los barrios porteños de Once y Flores, mientras se difundieron videos de cierres en las localidades bonaerenses de San Miguel, José C. Paz y Morón.

En las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén se registraron hechos delictivos contra locales comerciales.

"No es por hambre", dijo el gobierno nacional

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron que existen grupos organizados que "intentan llamar la atención" y que coordina acciones vía WhatsApp.

"Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica", sostuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien aseguró que existe un grupo organizado que "intenta llamar la atención" y coordina acciones vía WhatApp.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto", agregó.

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y aspirante a vicepresidente por Unión por la Patria, quien subrayó que no se advierte "una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley" y aclaró que hay detenidos, con antecedentes.

"Estuvimos al tanto el mismo viernes. Pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche la en la 1 - 11 - 14", contó Rossi y concluyó: "Hay detenidos por la autoridad policial y judicial y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley".

Mendoza: intendentes desestimaron que haya una vinculación "partidaria"

El 19 de agosto, unas 19 personas fueron detenidas por intentar cometer saqueos en las localidades mendocinas de Las Heras, Guaymallén y Rivadavia. Siete de los detenidos fueron imputados por la Justicia por robo agravado.

El presidente de la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, Adrian Alín, aseguró al diario El Sol que "no hay ninguna denuncia concreta de saqueo" y que solo son rumores.

Entre tanto, intendentes mendocinos de distritos en los que hubo robos organizados a supermercados desestimaron que haya una vinculación "partidaria" con esos hechos delictivos y advirtieron que hay "una situación social crítica y una económica preocupante".

"El viernes nos enteramos lo de los grupos de WhatsApp, donde advertimos a los comercios de Las Heras y los de nuestro pueblo", sostuvo el jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias.

El dirigente indicó que "esto hace realidad de una situación social crítica y una económica preocupante, que obvio no quita la responsabilidad de estas personas por los hechos realizados".

"Mi obligación es hacer lo posible por preservar la paz social: es como la salud, se valora cuando se ha perdido", graficó Iglesias.

Y agregó: "No es momento de corte de rutas, bloqueos. Es momento de solicitarle al Gobierno medidas ahora, ver cuáles se pueden tomar para el conjunto de la gente en un marco democrático".