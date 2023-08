Para el Gobierno, hay grupos "incentivando" intentos de saqueos

Sin identificarlos ni dar precisiones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que hay grupos “incentivando” intentos de saqueos en distintos puntos del país.

Lo hizo después de que se produjeran nuevos intentos en Córdoba y de un robo en grupo en el Barrio 1-11-14, en el Bajo Flores, en CABA.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo; es una vocación de generar un conflicto", afirmó.

Hubo saqueos de supermercados y carnicerías en Neuquén y Mendoza: varios detenidos

Según comentó el ministro, "desde la semana pasada tenemos detectado algunos intentos de armar, a través de whatsapp, hechos de esas características". En diálogo con Radio Nacional, afirmó que "son hechos delictivos que no tienen mucho nivel de organización".

No obstante, subrayó que "alguien los está incentivando".

Saqueos en Córdoba.

Al profundizar más sobre esa posibilidad, el funcionario nacional manifestó que no cree en la posibilidad de que haya motivaciones políticas detrás de los episodios denunciados. "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica", sostuvo.

Añadió, además, que son hechos que ocurren en "provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo".

Para funcionario de Seguridad "anoche no hubo saqueos sino tentativas de robo"

Fernandez remarcó que no hubo saqueos ni acciones de otro tono que no tengan como objetivo llamar la atención. Dijo que "la actitud es de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa".

"Nosotros veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas y a eso venimos prestando la atención desde la semana pasada. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla más segura en el transcurso de la mañana", añadió.

Intentos de saqueo: en Córdoba hay 10 detenidos

El domingo, en numeroso grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a un supermercado ubicado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto en la noche de este domingo 20 de agosto. Al menos diez personas fueron detenidas por el hecho, de las cuales 7 son menores de edad.

Saqueos en Mendoza.

Los incidentes se produjeron luego de una tensa jornada de ataques a comercios e intentos de saqueos en Neuquén y Mendoza registrados el sábado.

A través de las redes sociales se viralizaron impactantes videos e imágenes que captaron el momento en que los delincuentes retiraron rápidamente la mercadería de los comercios, ante el pánico de las personas presentes.

Tras los saqueos en Río Cuarto, ordenan reforzar la seguridad en toda la provincia

Los hechos se registraron este sábado cerca de las 16 hs. en un supermercado de la cadena 'Átomo', en la localidad de Las Heras, de acuerdo con el diario local Los Andes.

Además de ese negocio, ubicado sobre la calle Independencia, también hubo intentos de saquear otras sucursales de la misma cadena, pero las fuerzas de seguridad lograron frenar los desmanes.

En desarrollo

LT