Eduardo Reina sobre el paro nacional: “Esto es impotencia por parte de la oposición”

El paro nacional organizado por la CGT en contra del Gobierno de Javier Milei despertó diferentes opiniones, en especial por los que realizan la movilización y los quieren pero no pueden moverse hacia sus empleos. Ante este panorama, este medio se contactó con el analista político, Eduardo Reina, quien manifestó que, “los paros de patoteros me molestan”.

“El paro no es genuino, los paros de patoteros me molestan, porque lo convoca Pablo Moyano, un hombre que prácticamente su padre no puede controlar. A mucha gente le costó mucho moverse, hay gente que quiere trabajar”, comentó Eduardo Reina. “Hoy el país va a perder cerca de USD 800 millones por estar parado, hay muchísima gente que quiere seguir trabajando y están dentro de esos millones de dólares que hoy no puede ganar”, agregó.

Se estima que el proyecto de ley regrese a Diputados con modificaciones

Posteriormente, Reina planteó: “Gran parte de la responsabilidad la tiene el Gobierno que no ha discutido, hace 3 meses que están tratando de imponer una ley desde el primer día del Gobierno y esto no ha sucedido porque no hubo consenso”. Luego, manifestó que, “va a salir una ley lavada, seguramente del Senado vuelva a Diputados con modificaciones, va a salir en general aprobada pero con algunas modificaciones”.

“La cosa en el Senado está peleada, vamos mucho por lo que dicen que tienen y el Gobierno sabe cuáles son las modificaciones que tendrá la ley, lo de ganancias, lo de los patagónicos y la de los industriales”, sostuvo el entrevistado. “Esas leyes el Gobierno sabe que las va a ir perdiendo, el Gobierno está dispuesto a ir para adelante salga con lo que salga, porque en definitiva ninguna ley fue aprobada”, completó.

El paro como una muestra de impotencia por parte de la oposición

Por otro lado, el analista político señaló: “Esto es impotencia por parte de la oposición y fundamentalmente del grupo mayoritario kirchnerista, porque lo que están reflejando hoy son gran parte del arco kirchnerista donde todo el mundo se está acobachando”. Sobre la misma línea, remarcó que, “se están quedando sin el verdadero poder que es la provincia de Buenos Aires y no pueden resolver los problemas institucionales democráticamente”.

“Kicillof tiene muchos problemas, primero para gobernar, segundo por las disputas internas y tercero porque su imagen no es buena”, expresó Reina. A modo de cierre, dijo que, “Kicillof no puede trascender más allá de algún acto, no puede trascender el liderazgo nacional, solo lo tiene en la provincia de Buenos Aires y las peleas internas hacen que Kicillof quede reducido a una expresión de deseo”.