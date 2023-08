Schiaretti: “Mi mayor afinidad de pensamiento es con el radicalismo”

El gobernador Juan Schiaretti sostuvo que su “mayor afinidad de pensamiento en la actualidad es con el radicalismo en su conjunto”. Lo hizo ante una pregunta de Perfil Córdoba en un desayuno con medios de prensa referida a si estaría dispuesto a sentarse a dialogar con Patricia Bullrich en caso de que la expresidenta del PRO se imponga en las internas de Juntos por el Cambio. “Nuestra idea no cambia: es necesario armar un gobierno de unidad nacional. En la medida en la que estén de acuerdo en lo que nosotros planteamos, bienvenidos sean”, añadió.

Schiaretti: "hay sectores del PRO con los cuales tenemos coincidencias, sin dudas"

“Tenemos afinidad con el radicalismo, tal cual lo expresó en el documento de su Convención y también con sectores del PRO, de la Coalición Cívica y con sectores peronistas no kirchneristas. Después de la primera vuelta se puede hablar y hay que hacerlo tal cual lo hicieron los partidos uruguayos que son el sustento del gobierno de Lacalle Pou”, precisó en candidato a presidente de Hacemos por el País.

“El Partido Blanco y el Partido Colorado hicieron un acuerdo y fueron a conducir Uruguay con ese esquema de coalición. Por su historia, son el como el radicalismo y el peronismo, pero hay sectores del PRO con los cuales tenemos coincidencias, sin dudas. Y Horacio Rodríguez Larreta también pensaba en esta necesidad. Se hablará después del 22 de octubre”, añadió Schiaretti.

"Los candidatos a presidente los pone Cristina y ella termina decidiendo qué se hace.

Sobre Massa presidente

En varios pasajes de la charla, Schiaretti cargó duro contra Sergio Massa. “Vamos a hablar claro: hay que ver qué le dejan hacer a Massa, porque los candidatos a presidente los pone Cristina y ella termina decidiendo qué se hace. No hay ninguna duda de que todas las decisiones que toma Massa las termina consultando a ella, porque es la característica que tiene el kirchnerismo. Si no las tuviera, podríamos haber pensado en participar en unas PASO, pero no tenemos nada que ver”, dijo.

Y añadió: “Para implementar un plan de estabilidad que el país requiere tiene que habar credibilidad y estoy convencido que la sociedad no cree en el kirchnerismo, por el contrario y las pruebas son los resultados electorales: los que están junto a este espacio vienen perdiendo. Cuando está en el fin de su clico histórico, es muy difícil que se genere la confianza que se necesita para poder llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica”.