Jorge Macri anunció a Clara Muzzio como su candidata a vicejefa de gobierno

Jorge Macri ya eligió a su candidata a vicejefa de gobierno porteño y lo anunció en la tarde de este martes 22 de agosto. Tras imponerse en la interna ante Martín Lousteau, el primo del expresidente se inclinó por Clara Muzzio, una funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta, como su compañera de fórmula de cara a las elecciones de octubre.

"El PRO gobierna la Ciudad hace 16 años y todo este tiempo estuvo Clara Muzzio trabajando para transformar Buenos Aires. Empezó como pasante y fue creciendo gracias a su esfuerzo y compromiso. Fue directora, subsecretaria y, desde 2019 de la mano de Horacio, ministra", escribió Macri en su cuenta oficial de Twitter.

"Representa lo mejor de los valores del PRO en la Ciudad: la pasión por hacer, la transparencia como bandera y la mirada siempre puesta en el futuro. La valoro mucho porque es una gran persona que siempre trabajó en equipo, por su historia, sus ideales y por haber llevado adelante su trabajo y su familia con respeto, amor y pasión por igual", agregó.

Jorge Macri elige su vice y piensa en un PRO puro

Y la anunció formalmente como su compañera de fórmula: "Por todas estas cosas le pedí que me acompañe como candidata a vicejefa de Gobierno en estas elecciones. Y estoy muy contento y orgulloso de que haya aceptado".

Fue directora, subsecretaria y, desde 2019 de la mano de Horacio, ministra.

Quién es Clara Muzzio

Clara Muzzio es abogada por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Tiene 42 años y tres hijos. Dos nenas y un bebé que tiene síndrome de Down y que sufrió algunos problemas de salud hace algunos meses, que la propia ministra relató en su cuenta de Instagram.

Actualmente es ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires desde 2019. Su rol está vinculado también al mantenimiento de calles, veredas, alumbrado público, espacios verdes y pluviales; y el servicio de higiene. Como ministra de Larreta, se había inclinado a favor del jefe de gobierno en la interna de JxC que ganó Bullrich.

Tras los resultados, escribió: "Los resultados no fueron los esperados para quienes soñamos y trabajamos por un país mejor. Pero hace rato la vida me viene enseñando que a los momentos duros uno tiene que hacerles frente, aprender y seguir con más fuerza que nunca". Y agregó que "por delante tenemos la enorme responsabilidad y el desafío de lograr que Juntos por el Cambio sea una alternativa que garantice libertad, tranquilidad, igualdad de derechos reales y posibilidades para todos. Allí nos van a encontrar trabajando todos juntos. No podemos resignarnos".

"Muzzio se convirtió en Ministra tras un recorrido de 10 años por distintas áreas dentro del ministerio, desde las que implementó las políticas para redimensionar la ciudad a escala humana, garantizar el desarrollo urbano sustentable, conservar el patrimonio y promover el uso correcto del espacio público", explicaron desde el espacio del PRO.

Fue Gerente de Ordenamiento de Uso de Espacio Público, Directora del Plan Microcentro, y Directora de Regeneración Urbana (2010/2015). En 2016 (gestión Horacio Rodríguez Larreta – Diego Santilli, 2015/2019) asumió como Subsecretaria de Uso del Espacio Público. En 2017 se convirtió en Subsecretaria de Vías Peatonales.

"A partir de la pandemia de Covid-19 centralizó el eje de su gestión en la reconfiguración del espacio público a la nueva normalidad, redefiniendo las centralidades de la ciudad para fomentar el encuentro, la cercanía y la caminabilidad. Además, asumió el compromiso de liderar el cambio cultural para mejorar la gestión del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires", destacaron.

Empezó trabajando de forma ad honorem en la Comisión de Espacio Público de la Legislatura Porteña en 2008.

