Milei le da un lugar a Macri en un eventual gobierno y genera ruidos en la tropa de JxC

Intercambian mensajes, tienen coincidencias en público y privado y uno fantasea con tener al otro en su equipo de trabajo a partir del 10 de diciembre. Así de sólido está el vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, sobre todo, tras las elecciones del domingo pasado. Una relación que puede crecer, en distintos niveles, con el libertario totalmente dispuesto a explorar distintos entendimientos, pero que tendrá en Juntos por el Cambio límites concretos en el corto plazo. Por lo pronto, el exmandatario hizo silencio ante el ofrecimiento del libertario, quien lo quiere de “súper embajador” si es electo Presidente.

Si hay algo que entusiasma al líder del PRO del protagonista de las PASO es su estilo: directo, brutal y llano. Dispuesto a todo con tal de plasmar las modificaciones que “la Argentina necesita”, con un Estado más chico, un rol preponderante del sector privado, sin burocracia de por medio. Y además con las ideas de la libertad a la cabeza. Según Macri, en la Libertad Avanzan levantan las banderas que fueron parte del espíritu fundacional del PRO, allá por comienzo de la década del 2000. Estandartes que por distintos motivos, que trata de no ahondar, se fueron plegando hasta los últimos meses, en los que el diputado nacional comenzó a crecer.

El referente amarillo, en sus cálculos, contexto ecónomico mediante, creía que el hombre de LLA iba a hacer una muy buena elección, en torno a los 20 puntos y soñaba con un Sergio Massa en un cómodo tercer lugar. El deseo se le cumplió, aunque su pronóstico en torno a la performance de Milei falló, por varias unidades. Sin embargo, que su coalición haya sido derrotada, con una fuga importante de sufragios, no le impidió felicitar al ganador por privado, que respondió con total amabilidad.

Hubo otros mensajes de dirigentes del espacio opositor directos a la figura libertaria. Algunos los mandó Jorge Macri y otros Patricia Bullrich, quien envió dos Whatsapps y no tuvieron contestación, solo la tilde azul.

Con la exministra, el economista sigue “decepcionado” y la sigue acusando “de operarlo”, agigantando las denuncias en torno a la presunta venta de postulaciones en su fuerza. En cambio, con el candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta existieron intercambios positivos y hasta un cruce en muy buenos términos la última semana, en estudios de televisión. Hasta hace pocas semanas, el jefe de Gobierno porteño sufría los fuertes embates de Milei.

“Yo me llevo bien con Jorge. No tengo porqué ocultar que me llevo bien con Jorge y Mauricio. Solo Jorge y Mauricio me mandaron mensajes”, sostuvo Milei, dando cuenta de su conexión con los Macri e ignorando a la postulante presidencial. Incluso, el sábado avisó que quiere al titular de la Fundación FIFA en su gestión si gana las elecciones.

“Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados”, lanzó Milei en declaraciones radiales. Apuntó, en esa línea, que podría cumplir un rol de “súper embajador” y hasta rescató su costado “humano”: “Me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí dado el vínculo que tenemos”.

Del lado libertario, un dirigente de diálogo con la máxima figura de LLA anticipa ante PERFIL que realizarán esfuerzos para entablar pactos a futuro con el exjefe de Estado. “Las puertas para ese recorrido van a estar, creo que en muchos casos no van a ser posibles, pero el intento va a estar”, sostienen. En la superficie hay una lectura: contar con una figura como la del representante de JxC es sinónimo de experiencia y gobernabilidad, dos atributos clave para comandar la Casa Rosada. Por otro lado, existe un voto duro del PRO que puede migrar a Milei, tras lo sucedido el domingo, aunque todavía no realizan cálculos precisos ni creen que hoy “en la gente tenga impacto” un hipotético acuerdo.

En torno a los motivos por los cuales el entendimiento no podría materializarse, la respuesta está cerca de Macri, quien se encuentra en el exterior para jugar un torneo de Bridge, una de sus pasiones. Pese al silencio público ante la propuesta del economista y los chats que mantiene con él, quienes conocen al exmandatario saben que no aceptaría un cargo por parte de los libertarios ni rompería la alianza que fundó. Es más: Macri está convencido de que Bullrich será la sucesora de Alberto Fernández y llevará adelante los cambios rápidos y directos que él no pudo hacer. El contexto ayudaría ya que, evalúan, JxC contaría con más gobernadores, diputados y senadores a diferencia del período 2015 y 2019, además de la experiencia de gestión.

No obstante, esta serie de coqueteos con Milei genera fuertes reclamos internos. Por lo pronto, ya existen figuras de la coalición opositora que por lo bajo plantean que los idas y vueltas con el libertario, elogios mutuos incluidos, no ayudan en absoluto a la estrategia electoral de cara a octubre, a la que deben llegar en plan de unidad, sin ningún tipo de fisura si pretenden arribar al ballottage, tras una interna que generó un fuerte desgaste.