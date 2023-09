“El campo es un gran productor de riqueza”, que le trasnfirió al Estado USD 175 mil millones

El sector agropecuario es uno de los más importantes en cuanto a la recaudación de divisas en Argentina. Debido a la sequía se vio altamente afectado y ahora ha entrado en el foco de los debates ante el lanzamiento de un nuevo dólar soja. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor internacional, José María Aulicino.

“El dólar soja es una herramienta para poder incentivar a los productores a que liquiden. Sin embargo, es una herramienta adictiva, porque si después no tenes dólar soja no querés liquidar”, comentó José María Aulicino. “Es una herramienta recaudatoria pero no es de las mejores. Lo mejor sería que tengan un tipo de cambio directo, que sea representativo de lo que valen las cosas”, agregó.

El campo, un productor de riqueza clave para el Estado

Según Aulicino, desde que volvieron a instalarse las retenciones, el campo transfirió al sector estatal 175.000 millones de dólares. “El campo es un gran productor de riqueza. En la actualidad no hablamos de campo, sino de sistema agroalimentario que ha transferido a través de los derechos de exportación un número más que importante”, completó.

El sistema agroalimentario representa un símbolo de innovación

“El sistema agroalimentario es un gran adoptante de innovación”, sostuvo el consultor internacional. Por otro lado, se refirió al contexto de Argentina en un mercado de commodities: “Nosotros no somos formadores de precio, somos tomadores de precio, por lo tanto, la única estrategia que tenemos es bajar los costos o aumentar la productividad”.

Posteriormente, el entrevistado planteó que la “única salida” para incentivar la producción y la venta es reducir la brecha cambiaria para que se ajuste al valor real de la moneda. “Se necesita de una ingeniería de estabilización del nuevo gobierno para incentivar al productor a que pueda liquidar”, añadió.

Argentina no tiene bases químicas para producir determinados fertilizantes

“Los grados de libertad que nos permiten los insumos son realmente reducidos porque hay una dependencia tecnológica de paquetes”, remarcó Aulicino ante la falta de insumos referidos al campo. A su vez, señaló que Argentina produce fertilizantes nitrogenados, sin embargo, “dependemos de aquellos que son de base fosfatadas y Argentina no tiene bases químicas para producirlos”.