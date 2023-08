La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, aseveró que "hablamos de casta cuando hacemos referencia a gente que vive de beneficios". Además, explicó qué decisión tomaría en caso de que Javier Milei no esté en una segunda vuelta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La última vez que conversamos era la novedad que serías candidata a diputada, y ahora, con los resultados de las PASO, evidentemente las chances de que lo sea son absolutas. ¿Qué se siente pasar de entrevistar a los demás a ser entrevistada?

Es raro porque, por otro lado, mucha gente con la interactúo o me entrevista fueron compañeros de trabajo, y otros jefes. Todavía me estoy acostumbrando. Por suerte, hasta el momento siempre fueron buenas experiencias.

Sabemos que estabas reunida con Javier Milei. Dado que la economía es tu especialidad, no sé si escuchaste lo que contaba Fernando Meaños respecto del informe del JP Morgan en relación a la incertidumbre que genera un posible triunfo de Javier Milei. ¿Cuál es tu análisis?

La incertidumbre pasa porque Javier Milei viene diciendo, hace mucho tiempo, que quiere hacer determinados ajustes en la economía, que en gran parte ya estaban exigidos por el Fondo Monetario Internacional, pero el mundo nos mira y ya sabe que con determinadas gestiones de gobierno no se cumple con lo pactado.

También la incertidumbre pasa porque el programa económico que propone él es uno en el que, más allá de cumplir u honrar las deudas, se aspira a terminar con la inflación. El mundo no sabe lo que es una Argentina sin inflación desde aquella crisis del 2001 en adelante, por lo que las pocas certezas van por el lado de que están viendo si podemos, de alguna manera, empezar a salir adelante y terminar con estas cuestiones que a tantas generaciones nos someten.

Me refiero contundentemente a la inflación y el endeudamiento desperdiciado, porque es lo que observo. Tenemos un endeudamiento que se desperdició.

Milei le ofreció a Macri una posición de representante internacional y lo colocó fuera de lo que se llamaría la "casta", en la que sí coloca a la mayoría de Juntos por el Cambio, porque ellos vivieron del Estado a lo largo del tiempo, haciendo casi una profesión política. ¿Encontrás esa diferencia entre Macri y el resto de JxC?

A Macri lo conocí cuando era empresario, de tantos años de cubrir noticias de negocios. Si hay algo que no podemos decir es que Macri creció de las costillas del Estado.

De todas maneras, es interesante que podamos analizar juntos el concepto de casta, ya que es un poco más amplio que reducirlo únicamente a aquellos que estuvieron en la esfera de la administración pública.

De hecho, nosotros honramos mucho lo que es la carrera dentro de la administración pública a aquellos que están durante años haciendo carrera y que, eventualmente, están esperando concursos que nunca llegan para poder ascender.

Hablamos de casta cuando hacemos referencia a gente que vive de beneficios y que no tiene los problemas de la vida del argentino medio, porque siempre tiene alguna suerte de "acomodo".

Entonces, el acomodo puede ser porque sos amigo o hijo de alguien que cayó en la administración pública, que tiene poder momentáneo y te acumula en un lugar. Es decir, por ejemplo, que alguien cae en el directorio de un banco por el solo hecho de ser amigo o hijo de alguien, y no por haberse ganado ese lugar después de años de carrera en esa institución o en otra parecida.

Sos casta cuando, por ejemplo, en determinado lugar, dentro de la actividad privada, tenés contacto con el poder de turno y lográs beneficios, esquivando, incluso, lo que legalmente está previsto. Lo que Milei llamaba como los empresarios prebendarios, que los hay y son muchos en Argentina.

Separando de esos lugares, hubo muchos ejemplos de lo que son los privilegios del poder con el Covid, con aquellos que nos tenían reclutados, mientras otros hacían festejos sin esconderse demasiado. Por ejemplo, lo que pasó en Olivos.

asta también es cuando tenés el contacto de turno necesario para poder saltearte la fila y te llevás la vacuna para el Covid en un momento donde escasean.

El contexto nos lleva a decir casta porque se le ocurrió a Javier, pero es una suerte de elite que siempre está en contacto con la elite gobernante y se manejan con cambios de favores y acomodos, por lo que no tienen los problemas que podemos tener vos y yo, de la vida normal.

Probablemente tienen chofer y viven con otro tipo de seguridad privada y salud de esta índole. También pasa con diputados que quieren venir a hacer leyes o enseñar cómo es la educación o salud pública y en su esfera individual personal solamente utilizan servicios privados.

Llamamos casta a un concepto como este, que es bastante amplio. Visto de esa manera, lo que opine Javier de Macri es un tema muy personal de él, pero quiero ampliártelo, porque cuando rascás un poco el concepto de casta, está instalado en todos lados, también en el sector privado.

Entonces, no es que toda persona que haya hecho una carrera en la política a lo largo de los años integra la casta, como por ejemplo, Patricia Bullrich...

No lo quiero poner en primera persona. Generalmente, la gente que está en carrera en el Estado está sometida. Son personas que, como cerraron los concursos, no pueden participar para ascender.

Por lo tanto, tenés gente totalmente idónea para cargos de directores, pero no los ponen en esos lugares porque cuando llega el nuevo gobierno acomodan en esos lugares a los amigos, en vez de darle la posibilidad, mediante un concurso, a que los mejores ocupen esos lugares.

Me refiero a los cuadros técnicos. Y pasa también en lugares en donde hay gente que solamente debés confiar en ellas, porque son muy pocos los que pueden, por ejemplo, administrar el INDEC.

Siempre me pregunto por qué los lugares de jerarquía no son concursados. No sé si todos tienen la idoneidad, no sé si Bullrich podría pasar un concurso intenso del Estado, tal vez habría que preguntárselo, porque cuando son cargos que son puestos a dedos es muy difícil. Pero no lo quiero personalizar, es un concepto más amplio.

Quiero que el Estado reúna y gobierne con los mejores y más preparados. Me pregunto si en la función pública, en vez de tener multiplicidad de puestos, no tendríamos que tener menos, pero con la mejor gente, y probablemente ésta ya se encuentre en el Estado. Pero hay que darle la chance a que mejore, concurse y ascienda. Eso es lo que nosotros llamamos "de carrera".

O sea que el concepto de casta no se aplica a ninguna historia ni a ningún tipo de cargo en particular, sino que con la misma historia y el mismo cargo hay buenos y malos funcionarios y personas en el servicio público, y los de las casta serían aquellos que no lo honran...

Totalmente. Pongo un ejemplo que tiene que ver con nosotros. Vos te "pelaste la frente" como empresario y fuiste de los pocos empresarios que saltó del periodismo, de una pluma ilustrada, a tener una empresa importante de medios, pero te costó.

Porque leí mucho de historia de medios, entonces, cuando vos tocás los hilos de los amigos del poder, hasta también hay empresarios que se benefician y a otros le ponen demasiadas trabas para poder salir adelante.

Es muy amplio y abarcativo. Es tener un contacto del poder de turno y beneficiar a los amigos, y eso es lo que nosotros queremos empezar a eliminar.

No es el escenario más probable en tu caso, porque Milei salió primero en las PASO y todo indica que es quien más tiene chances de llegar al balotaje.

Pero en la hipótesis contrafáctica de que no llegase ir a segunda vuelta y quienes llegasen fuesen Bullrich y Massa, y tuvieras que votar por uno de los dos, ¿votarías en blanco o elegirías al "mal menor"?

No veo ningún mal menor entre ellos dos. Entre Massa y Bullrich votaría en blanco. Sería una manera de manifestarme en contra. No lo hice nunca, pero si esas son las dos alternativas, sabiendo que ninguna es el mal menor, lo haría de esta forma.

