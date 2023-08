Hugo Yasky, diputado nacional (FdT), reconoció los errores del Gobierno y manifestó que, si bien aumentó el empleo, no pasó lo mismo con los salarios. A su vez, enfatizó que Javier Milei no presenta nuevas propuestas sino que sigue la línea de Carlos Menem, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vamos a suponer que Unión por la Patria logra revertir la situación, entra en el balotaje y gana. De cualquier forma, ¿no hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha, con una serie de discusiones, que no se dieron en el pasado, más parecidas al clima de época de los noventa?

En general, no creo que haya un corrimiento de la sociedad hacia la derecha. Lo que hay es descontento, pesadumbre y agobio, porque son muchos años de crisis.

Nosotros contamos los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, donde la situación de las Pymes, los empleos y la caída de los salarios fue agobiante, y para colmo se remató eso con el default y la deuda externa.

Después vinieron cuatro años de este gobierno, que si bien trató de salir de ese círculo vicioso de una economía especulativa y generó empleos, fueron trabajos de bajísimos salarios. No hubo un retroceso, pero tampoco un avance que cumpliera la promesa de que la situación era para mejorar, que el Frente de Todos venía a recuperar eso que se había perdido.

Entonces, la inflación, el salario que no alcanza a fin de mes y los trabajos de mala calidad generan un lógico descontento y una búsqueda hacia otras salidas.

Milei expresó una ventaja sobre los otros candidatos que es no haber gobernado nunca. Me acuerdo cuando Macri decía que la inflación se resolvía en cinco minutos y la gente le creyó porque no había gobernado. Con Milei pasa lo mismo, pero no creo que adhieran a su postulado de derecha ultramontana como la que él representa.

¿Qué le dice a los trabajadores, no solo los informales sino a los sindicalizados también, que votaron por Milei? ¿Qué escucha? ¿Qué siente?

Lo primero que siento es que es un fracaso nuestro, porque son trabajadores que si nosotros hubiésemos dado respuestas a esa necesidad de tener mínimos niveles de vida dignos y la situación económica no hubiese castigado como castigó, la situación hubiera llevado a que ese trabajador votara al Frente de Todos. Es un fracaso nuestro y hay que reconocerlo.

Luego trato de explicar qué significa la propuesta de Milei, que no es otra cosa que volver a lo que ya nos destruyó en los noventa como país y como sociedad. Milei no inventa nada, desde pagar con vouchers (el viejo sistema que aplicaba Menem, y empezó por la transferencia educativa a las provincias), hasta el Plan Bonex. Milei es un viejo guiso con mucho picante para que no se le sienta el olor a rancio.

Alejandro Gomel (AG): Para lo que viene, ¿qué debe hacer Sergio Massa? ¿Qué le piden hoy?

Tomar medidas concretas que puedan resarcir el daño que significó la devaluación del 22%, que en el medio de una corrida especulativa hizo que los formadores de precios superaran ese 22% y entraran en un frenesí de remarcación de precios absolutamente desmedido y abusivo.

Ahora hay que resarcir ese daño, porque es necesario de inmediato recomponer el ingreso de los argentinos, sean asalariados, o paritarias, trabajadores del sector público o jubilados, los que cobran el Mínimo, Vital y Móvil.

Hay que producir un corrimiento ascendente de los salarios en un plazo muy corto de tiempo. Eso puede lograrse a través de una suma fija, y nosotros estimamos el valor óptimo en 75 mil pesos, es decir, una suma que levante más a los asalariados que están abajo.

AG: Sobre esos 75 mil pesos, ¿pudieron hablar con Massa? ¿Puede estar cerca de esa cifra? ¿Tienen algún dato más de lo que puede venir?

No, no tenemos más datos. Hemos planteado esto y creemos que el Gobierno tiene que dar una respuesta que no sea una suma simbólica, sino sustanciosa.

AG: ¿Le gustaría una Cristina Kirchner más activa en la campaña en estos 60 días? ¿Qué tendría que hacer, según su óptica?

Creo que Cristina puede aportar. Hay un sector de nuestro pueblo que tiene la referencia de lo que fueron sus gobiernos. Creo que todos tenemos que aportar para tratar de lograr que en la próxima elección Unión por la Patria sea parte del balotaje.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué parte de la economía que desarrolló el kirchnerismo en estos cuatro años cree que provocó una reacción tan adversa del electorado?

El aspecto de la distribución de la riqueza, que es clave para un gobierno como el nuestro.

Que Mauricio Macri haya destruido los salarios en la Argentina y haya bajado el costo laboral, como él denominaba el ingreso de los trabajadores, es lógico. No pudimos recuperar prácticamente ni un punto de eso, que quedó tan desparejo al término de cuatro años de macrismo.

Pudimos empatarle a la inflación, y el Gobierno posibilitó recuperar la generación de empleo, trató de salir del laberinto de la especulación financiera, y en parte lo logró, pero eso no se tradujo en mejoras del ingreso, se tradujo en una política en la que siempre se caminó con paritarias para llegar a empatarle a la inflación desde atrás.

Y sin paritarias se estuvo, en general, debajo de la línea de la pobreza. Eso es sustancialmente lo que hay que cambiar y decirle a los trabajadores. Les pedimos el voto para lograr que esta vez esto se modifique y construir un país que tenga una base sólida económica y redistribución de la riqueza.

FM: ¿No le parece que hay una visión de que la inflación no ocurre únicamente por la especulación de los que forman precios? Macri dejó una inflación alta y Alberto Fernández va a dejar el doble, ¿no cree que el castigo está ahí más que en la distribución?

No, creo que si hubiésemos tenido índices de inflación altos, pero toda la gente con salarios arriba de la línea de la pobreza, eso se hubiese modificado. El tema de la inflación es un tema frente al cual se cometieron errores.

Básicamente que, con maniobras, los grupos empresarios accedieran a los dólares baratos que formaban parte de las reservas y se dilapidaran. Eso nos llevó a estar hoy vulnerables frente a las corridas cambiarias, y a estar sujetos a condiciones, con lo que se suma un acuerdo con el FMI, un acuerdo malo, de corto plazo e impagable, que te genera la inflación.

Creo que tienen condicionantes muy fuertes que habrá que modificar, con un gobierno que tenga la fuerza política para enfrentar a los factores internos de poder, pero también a ese factor externo que hoy nos condiciona a un programa inflacionario, como es el FMI.

En el sentido de los dólares baratos para pagar las deudas empresarias, ¿podríamos decir que están exculpados Martín Guzmán y Alberto Fernández porque quisieron desdoblar el cambio para que las deudas empresarias se pagaran por el dólar financiero y Massa y Cristina se opusieron y el error es de los socios mayoritarios de lo que era en ese momento el Frente de Todos?

Creo que el Gobierno tendría que haber tenido una actitud menos dócil a las tensiones de los grupos empresarios. El Estado tenía que haber castigado las maniobras de grupos empresarios que dibujaron operaciones que no realizaban para quedarse con los dólares.

Todo eso se ha hecho con la idea de que había que tratar de mantener cierta actitud amigable a los grupos empresarios, y creo que fue un error nefasto porque gran parte de lo que hoy estamos sufriendo y de la fragilidad que tenemos frente a los que operan en las cuevas con el dólar ilegal y los que generan remarcación de precios, y genera permanentemente esa situación corrosiva de una economía que lastima los bolsillos y genera bronca y desánimo, se lo debemos a ellos.

