El periodista Alejandro Gomel destacó una entrevista que realizó Sergio Massa con TN en la que explicó los motivos detrás de la devaluación de este lunes y prometió medidas de para aliviar el bolsillo de los más damnificados, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sesenta horas después salió a hablar el ministro, y mencionamos esto porque el lunes a la mañana estábamos haciendo el programa y repentinamente nos enteramos que había una devaluación del peso del 22%, pero nadie había hecho ningún anuncio ni había explicado el motivo.

Hubo un desconcierto absoluto que, entre otras cosas, hizo que el dólar "volara por los aires" y tuviera un pico de $790 este miércoles, que no haya precios y que, por ejemplo, en corralones de materiales no se venda, que la remarcación se hiciera presente, y que algunas petroleras suban el precio de la nafta un 12,5%.

Un diputado K dijo que Massa debería renunciar y el pedido se hizo viral

Nadie había salido a explicar porqué se hacía la devaluación, cómo y qué significaba. Ayer, por la noche, apareció Massa en un programa de televisión, habló por primera vez tras las elecciones del domingo y estuvo en gran parte de la entrevista con el traje de ministro de Economía. Ahí se justificó, mencionó que el Fondo Monetario Internacional pedía un 100% de devaluación, ellos se habían plantado en el 20%, y por eso fue tan larga la negociación y estuvo demorado el acuerdo.

Además, afirmó que hay algunos acuerdos con alimenticias para retrotraer los precios y las remarcaciones de esta semana, y también realizó algunos anuncios. Pero en todas las horas que pasaron comenzaron los rumores de qué pasaba con él, ya que no hablaba.

Por su parte, Eduardo Valdés, diputado oficialista, dijo que tal vez no sería mala idea que Massa deje el Ministerio y se dedique a ser candidato.

Los números que quedaron obsoletos tras la onda expansiva de la devaluación

Ayer apareció y trató de clarificar un poco las cuestiones. Lo primero que aclaró fue que no va a renunciar y se quedará hasta el 10 de diciembre. "En la tormenta, agarro el timón y no lo suelto. Es lo peor que podría hacer y le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina, que ya de por sí, por el pedido del Fondo arrancó con un programa que establecía mecanismos de devaluación que no se cumplieron y que es inflacionario, porque es el acuerdo que dejó Mauricio Macri que le hace tanto daño a la economía argentina", explicó el también candidato a presidente de la Nación.

Además, dejó en claro que en los próximos 10 días no se lo verá tanto con el traje de candidato, sino que con el de ministro, porque espera que en el transcurso de la próxima semana lleguen finalmente los 7500 o 10.000 millones de dólares del Fondo. También refrendó lo que contábamos ayer, que viajará a Washington, y aclaró que no es que vendrá en el avión con los dólares pero sí será un gesto simbólico de ir a firmar el acuerdo en persona para que llegue este dinero.

Por otra parte, habló de medidas necesarias. En este programa, Juan Grabois pedía ayer que haya una suma fija y que se tomen medidas concretas. Massa algo de esto adelantó, es decir, habrá novedades durante las próximas horas y una suma fija que todavía no se conoce el monto. La CTA salió a pedir un número fuerte de 70.000 pesos, y Massa aclaró que también lo está trabajando la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

Afirman que tras la devaluación las propiedades seguirán bajando en dólares

Indudablemente, habrá algún tipo de "plan platita" para llegar a los bolsillos, sobre todo, de los que están perdiendo con esta devaluación, a partir de la inflación.

En concreto, apareció Massa, en parte explicó porqué fue la devaluación del 22%, se justificó a partir de la negociación con el Fondo, aseguró que está preparado para lo que se viene en campaña y que habrá anuncios en las próximas que tendrán relación con dinero fresco para los debilitados bolsillos de los trabajadores y jubilados.

Empieza el segundo tiempo de la campaña electoral y espera llegar al alargue que sería entrar al balotaje. Además, no se va del Ministerio de Economía, cumplirá hasta el 10 de diciembre y promete suma fija para los empleados.

BL JL