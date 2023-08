Apenas superada la sorpresa del 30% de Javier Mieli en las PASO del domingo 13 de agosto, surgió una pregunta: ¿quiénes trabajan con él? Con la posibilidad de que llegue a la presidencia en 2023, en los últimos días comenzaron a circular nombres y rumores sobre las personas que conformarían el eventual Gabinete nacional de La Libertad Avanza. Frente a la incertidumbre que genera un partido nuevo caracterizado por el hiperpersonalismo, conocer las trayectorias de estos dirigentes podría dar alguna pista de cómo sería su gobierno.

El líder de La Libertad Avanza repite que su objetivo es reformar el Estado y que una de sus primeras medidas será eliminar ministerios. En total, según Milei, en su Gobierno solo quedarían ocho: Defensa, Justicia, Seguridad, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Interior y Capital Humano -la cartera absorbería Educación, Salud, Desarrollo Social-.

Milei y la casta económica

Hasta ahora Milei solo confirmó tres nombres: Diana Mondino para Relaciones Exteriores, Sandra Pettovello para Capital Humano y Guillermo Francos para Interior. Las dos mujeres hoy se presentan como candidatas a legisladoras y renunciarían a sus bancas para conformar el Gabinete, una práctica bien conocida en lo que ellos llaman "la vieja política".

Milei también dijo que había delegado en Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, la decisión de los ministros de Seguridad y de Defensa. De ahí surgieron los nombres de Guillermo Montenegro, el hombre de confianza de la candidata a vice, y del coronel retirado de Inteligencia Jorge Vives, cuya opción comenzó a instalarse en las últimas horas. "Son todas especulaciones de los medios. Todavía faltan las generales además", respondieron desde La Libertad Avanza.

Para el ministerio de Economía los nombres se multiplican. Milei aseguró que ya lo tiene definido, pero no dijo quién es: "Es alguien tan ortodoxo como yo", sostuvo. En los medios circularon una gran cantidad de opciones pero -al menos por ahora- el único que se repite con fuerza es el de Emilio Ocampo, a quien se define como "el economista favorito" del dirigente.

En la semana posterior a las PASO también se había hablado de Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein. Si bien todos son cercanos a Milei, y salieron a hablar de planes económicos en los días posteriores a las elecciones, resulta difícil descifrar si sus nombres circulan como posibilidad real y qué chances tiene cada uno, o si responden a intentos de instalación.

Desde La Libertad Avanza hicieron el primer descarte de la lista Economía: "Rodríguez, Roque y Epstein van a ser asesores económicos de Presidencia en caso de ganar. Y lo harán ad honorem", aseguraron. ¿De los demás? No hubo respuestas.

Sandra Pettovello, una dirigente desconocida para un ministerio que no existe

En su plataforma electoral, La Libertad Avanza le dedicó una larga reflexión a lo que entienden por "capital humano". "Es el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país. Invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas. Es decir que lo más valioso e importante de cualquier organización son las personas", dice el texto. En ese documento es donde la fuerza confirmó que pretende fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación.

El eventual nuevo ministerio de Capital Humano administrará instituciones sensibles como los hospitales y las escuelas y recursos que están en el corazón del debate libertario como la asistencia social. Para ese puesto Milei eligió a una mujer prácticamente desconocida y sin experiencia en gestión -al menos rastreable-: Sandra Pettovello, que hoy ocupa el tercer lugar en la lista a candidatos nacionales.

Sandra Pettovello junto a Javier Milei.

Según su sitio personal, Pettovello estudió Periodismo en la Universidad de Belgrano y Ciencias de la Familia en la Universidad Austral (una carrera de dos años que, de acuerdo a la información de la universidad, aborda las cuestiones familiares con un punto de vista interdisciplinar y "desde una perspectiva holística y socioecológica). Además, la candidata enumera una larga cantidad de cursos de una amplia variedad de temas que van desde la "neurosicoeducación" hasta el foundraising para organizaciones y el reiki.

Pettovello, la potencial "superministra" de Milei, es muy activa en redes sociales, pero no quiere saber nada con las entrevistas. "No quiere salir en ningún lado. Es muy difícil", dijeron a PERFIL desde su entorno. Si gana La Libertad Avanza tendrá que superar esa dificultad para poder dar alguna respuesta sobre qué piensa hacer con el "capital humano".

Diana Mondino, de candidata a diputada a ministra

Diana Mondino, la confirmada por Milei para el ministerio de Relaciones Internacionales, es mucho más conocida. Tiene un perfil altísimo en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero también una larga trayectoria laboral y académica. Cuando anunció su incorporación a La Libertad Avanza, en mayo de este año, quienes seguían sus pasos no se sorprendieron.

A fuerza de permanente polémica, como su líder político, su cuenta suele viralizarse por sus "incorrecciones" y "polémicas" contra el oficialismo, contra el progresismo y el feminismo y a favor de medidas como la flexibilización de la economía.

Diana Mondino.

Mondino es cordobesa y estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Córdoba. Vivió en Barcelona, donde asistió a la IESE Business School, y realizó cursos en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. En 1991 fundó una calificadora de riesgo y participó en los directorios de empresas como Pampa Energía, Banco Supervielle, Loma Negra y Bodegas Bianchi. En la actualidad es directora del máster en Finanzas de la Universidad del CEMA.

Cualquiera que la conoce sabe cuál va a ser el tono de la economista. Solo por poner un ejemplo, en mayo de este año le consultaron a Mondino su opinión sobre el canciller Santiago Cafiero: "Yo me baño y hablo inglés”, respondió sin mayor profundidad.

Aunque hoy es candidata a diputada por La Libertad Avanza su puesto en Relaciones Internacionales está asegurado y Milei, de alguna forma, ya le está dando trabajo. Después de que el libertario dijera que en Gobierno rompería relaciones con China porque "yo no negocio ni hago pactos con comunistas", a Mondino le tocó la tarea de suavizar las palabras del libertario.

"Es un bocón", dijo la economista y trató de precisar qué tienen en mente: "Lo que no vamos a aceptar es firmar acuerdos que no son transparentes, oscuros, basados en el secretismo, como los que negoció Massa en su último viaje", dijo.

Interior para un viejo conocido de toda la clase política: Guillermo Francos

Guillermo Francos es el actual representante del país en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo al que llegó de la mano de Alberto Fernández. A contramano de todo el planteo libertario, este abogado egresado de la Universidad del Salvador tiene una larguísima trayectoria en la política argentina y sería el elegido para el vínculo con las provincias a través del ministerio del Interior.

Guillermo Francos.

En los '90 Francos fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Federal y más tarde fundó el partido Acción por la República junto a Domingo Cavallo y fue diputado nacional. Los 2000 lo encontraron en el sector privado de la mano de Eduardo Eurnekian en Corporación América aunque volvió a la gestión pública en el 2007, cuando Daniel Scioli lo convocó para presidir el Banco Provincia.

En 2011 dejó el puesto aunque continuó al frente de Provincia Microempresas -del que fue su fundador- hasta el 2015, cuando ganó el macrismo y regresó a la órbita de Eurnekian. En 2017 fundó Wilobank, el primer banco digital de Argentina.

Francos y Milei se conocieron en 2014 cuando los dos formaban parte de la Fundación Acordar, un think tank sciolista. En diálogo con Perfil, alguien que trabajó con Francos en el Banco Provincia contó que ya sabía de su incorporación a La Liberta Avanza antes de que se confirmara oficialmente. "Supe que está dejando esa misión (su cargo en el BID) para volver a Buenos Aires y dedicarse a la campaña de Milei", aseguró y lo elogió: "Guillermo es una persona excepcional, muy querido incluso por personas que están en la antípodas de su pensamiento político. Siempre fue liberal y nunca lo ocultó, pero fundamentalmente es un humanista y tiene un respeto profundo por las diferencias".

El domingo a la tarde, a través de los voceros de La Libertad Avanza, llegó la confirmación de la incorporación de Francos, quien aseguró estar convencido de "trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna".

Los hombres de confianza de Victoria Villarruel

Villarruel llegó a Libertad Avanza con el objetivo de seducir el voto más conservador con su perfil negacionista de los crímenes de la dictadura cívico-militar. La diputada, que preside la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es la compañera de fórmula de Milei y la encargada de decidir quién estará al frente de los ministerios de Seguridad y de Defensa en caso de ganar las elecciones.

Apenas se supo que la mujer iba a decidir se instaló el nombre de Guillermo Montenegro, abogado y actual candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El hombre es titular del estudio jurídico Montenegro & Asociados, es secretario general del Partido Demócrata, el espacio presidido por Villarruel, y también forma parte de la Fundación Oíd Mortales.

Cinco días antes de las PASO, Villarruel, Montenegro y Carlos "Charly" Onteiro (un referente quilmeño de la fuerza) fueron denunciados por ex integrantes del Partido Demócrata de falsificar firmas para quedarse con la presidencia del espacio. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral y está a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Sobre la posibilidad de que Montenegro sea uno de los hombres del Gabinete, desde La Libertad Avanza no confirmaron ni descartaron. "Es la persona de máxima confianza de Victoria Villarruel", repitieron.

Otro de los nombres que surgió fue el del coronel retirado de Inteligencia Jorge Vives, quien también forma parte de la Fundación Oíd Mortales. Desde La Libertad Avanza no respondieron sobre esta posibilidad. Vives tuvo un paso por la Aduana en el gobierno de Mauricio Macri y su nombre aparece mencionado notas periodísticas que cuentan los avances en la causa del falso abogado Marcelo D'Alessio, con quien el militar habría mantenido comunicaciones y reuniones.

La larga lista para Economía

Con respecto al posible ministro de Economía que tiene en mente Milei el hermetismo es total aunque desde La Libertad Avanza no desmienten los rumores. El último que se instaló con fuerza fue Emilio Ocampo, quien anunció su incorporación a la nueva fuerza a través de las redes: "Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", tuiteó.

Emilio Ocampo.

Ocampo es licenciado en Economía egresado en la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en la Universidad de Chicago. Aunque se lo menciona como posible ministro, Milei -en una entrevista con Bloomberg- también dijo que podría llegar a ser el último presidente del Banco Central antes de cerrarlo y el encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional.

Junto a Nicolás Cachanosky, Ocampo escribió el libro “Dolarización, una solución para la Argentina”. Es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Estados Unidos.

Agustín Monteverde y Nouriel Roubini fueron otros dos economistas que circularon como opción en la semana posterior a las PASO aunque con mucha menos intensidad. Desde La Libertad Avanza dejaron la puerta abierta ante la consulta: "Nada se puede descartar", respondieron.

