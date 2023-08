Tras casi cuatro años como director ejecutivo por Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el economista Guillermo Francos confirmó que aceptó "integrar el equipo de Javier Milei". Según trascendió, en caso de que el líder de La Libertad Avanza conserve el primer lugar que sacó en las PASO y sea electo presidente, designaría a Francos como ministro del Interior.

"Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia", señaló el funcionario saliente en una carta.

"Agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región. Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna", remató Francos.

El dirigente, que desembarcó en el BID en 2019 por recomendación del entonces secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, conoció a Milei a comienzos de los años 2000 a través del empresario Eduardo Eurnekián, durante el paso de ambos por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 de Corporación América.

Si Milei fuera electo presidente y Francos designado ministro de Interior, le tocaría gestionar el vínculo con los gobernadores, con la complejidad de que todos ellos pertenecerán a fuerzas políticas de signo político distinto al de La Libertad Avanza.

El recorrido político de Francos

La historia política de Francos lo vincula con Domingo Cavallo. En 1996, integró el partido Acción por la República del ministro de Economía de Carlos Menem y, desde esa plataforma política, accedió a una banca como diputado nacional por el menemismo en 1998 y presidió su bloque, hasta que renunció al cargo dos años después.

Luego de renunciar a su banca, dejó la política activa para comenzar a trabajar en la actividad privada en Corporación América, de Eduardo Eurnekián, donde ocupó distintas funciones directivas.

Más adelante, presidió el Banco Provincia durante los dos mandatos del exgobernador bonaerense Daniel Scioli, en la época en que a nivel nacional gobernaba Cristina Kirchner. Su vínculo con Eurnekián llegó a ser tan estrecha que dentro del gobierno bonaerense, según relata Juan Luis González en su libro El Loco, se lo conocía como el “infiltrado del armenio”.

En el 2019, Francos fue designado director ejecutivo por Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo, con oficina en Washington, por el presidente Alberto Fernández. Fue nombrado en ese puesto por recomendación de Gustavo Béliz, exministro del Interior de Menem y de Justicia de Néstor Kirchner, quien fue funcionario del BID durante 15 años y secretario de Asuntos Estratégicos de Nación entre el 2019 y el 2022.

