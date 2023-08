Qué es el "igualitarismo bestial" que operó en el triunfo de Milei

Triunfo de la limpieza ideológica y del igualitarismo bestial. La elección de las Paso dejó una fuerte contradicción con lo que mostraron las elecciones provinciales. Y el primer puesto que logró Milei abre las puertas al desembarco del bolsonarismo en Argentina. Estas son las ideas fuerza que resumen el análisis del historiador, docente de la UBA y la Universidad de la Plata e investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), Eduardo Sartelli.

Para Sartelli muchos factores se conjugaron para explicar un triunfo que nadie vio venir, a excepción de los chicos en Tik ToK, donde la popularidad del libertario no tiene techo.

“Yo había pronosticado que ganaba Larreta, que Juntos por el Cambionhacía buena elección y Milei andaba por los 20 puntos. La pifie mal, porque nos dejamos llevar por el clima ambiente. Mi hijo de 13 años me dijo, ¿cómo no te diste cuenta que ganaba Milei si está todo Tik Tok con él? Para el resto, el único dato objetivo que teníamos eran las elecciones provinciales que no reflejaron el clima nacional. Eso nos está diciendo que si Milei se calla la boca gana en primera vuelta”, apunta.

“La realidad es que hubo ganadores y perdedores, pero todos siguen competitivos. Incluso Massa que está haciendo un ajuste machazo, con inflación en 140% y es el ministro de Economía que no puede echarle la culpa a nadie. Bullrich fue una perdedora porque el voto duro del PRO se fue con Milei. Y aquí uno debiera preguntarse cuál es el verdadero candidato de Macri. Era obvio que no quería a Rodríguez Larreta, pero ahora no queda tan claro que su candidato sea Bullrich si se pone a hablar bien del contrincante. Creo que Juntos por el Cambio no existe más y hay un ganador silencioso que es el radicalismo que ha ido acumulando espacios de poder en el país en elecciones parciales. Hay que ver por qué la UCR se quedaría en un frente que se desmadró”, plantea.

-¿Ves una implosión de Juntos por el Cambio?

-Ya sucedió. Porque además, no importa lo que hagan los dirigentes, importa lo que hace la gente y quedó claro en la elección. No sabemos para donde va una contradicción muy fuerte que se vio en estas elecciones. En las votaciones provinciales se votó conservadoramente, no en el sentido político, sino en el sentido literal de la palabra, votaron mantener el status quo porque desde Macri para adelante las provincias lograron dar vuelta la situación de minusvalía que tenían. Recibieron plata. Ahora, eso generó situaciones locales donde no se vivió realmente el ajuste. Pero a nivel nacional no pasa lo mismo. ¿Cómo se entiende el voto Jaldo-Milei?, ¿Axel-Milei?, ¿Cómo explicamos el voto Milei-Capitanich? La contradicción empieza a develarse ahora, pero si Milei sigue hablando pierde puntos.

En el Conicet hay mucha gente de derecha y muchos votaron a Milei. La gente que escucha que lo va a cerrar lo va a pensar dos veces antes de votarlo. Van a mirar a Massa porque te refuerza un status quo. Ahora dice que va a bajar 5 puntos del PBI en un año, o sea que vamos a una recesión gigantesca y se incluye el ajuste provincial. Si sigue hablando, el que votó por él en las provincias puede pensarlo.

-¿El 30% que sacó Milei es todo voto bronca?

-Efectivamente hay mucho voto bronca, pero ojo que votó poca gente, hay 11 millones de personas que no fueron a votar, no hay nada jugado. Ahora, no me quepa la menor duda de que hay gente que abraza las ideas libertarias y que las abraza en las villas de emergencia porque la clase obrera está reaccionando al igualitarismo bestial que se vio en Brasil con Bolsonaro. El igualitarismo de los ´60 era el Estado de bienestar querer que si uno esta bien, el Estado intervenga para que el otro también. El igualitarismo bestial actúa con el que está mal, que se esfuerza, paga los impuestos, que nadie lo ayuda, pero ve que el del lado recibe un subsidio por un hijo o trabaja con un cupo trans. Hay un porcentaje de obreros argentinos que esta desintitucionalizado que no tiene vínculo con el Estado y no entra en su red clientelar ni está en blanco. Es una franja del 30% al que no defiende nadie. Esa franja adopta este discurso, “si yo me la tengo que bancar, que se la banquen todos”. Paga impuestos, no recibe servicios, no tiene sindicato, ni organización social, nada. Por eso no es extraño esta franja libertaria en la clase obrera y es más que solo bronca.

-¿Por qué ve un avance del bolsonarismo con Milei?

-Porque ideológicamente tiene todos los puntos en común y son parte de un movimiento internacional, Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU, Vox en España, hay un vínculo organizativo. Es el mismo movimiento, masas desintucionalizadas que siguen a líderes que prometen destruir al monstruo abstracto que los condena. Él invento esto de la casta que es suficientemente evanescente como para que englobe a todo el mundo o a nadie. Son todos casta, menos Macri, menos Bussi en Tucumán, menos él. Entran y salen de la casta los que él quiere.

-¿Por qué se canalizó a la derecha el voto bronca? Porque podría haberse ido a la izquierda...

-Hay varias cuestiones, la primera es que el kirchnerismo produjo un desastre ideológico. La barbarie de Milei está a la altura de la barbarie kirchnerista. Con el kirchnerismo vivimos un agobio ideológico, todos los días, por todos lados. Insoportable, las cadenas, los símbolos, el lenguaje inclusivo. Conclusión: si vos a eso no le das algo sustantivo se vuelve el sustrato del odio contra vos mismo. Cuando se acabó la soja y vino la crisis el resultado objetivo es que todo esto es una porquería y me estas chamuyando. Frente al agobio ideológico mucha gente encuentra en Milei una limpieza ideológica. Y la izquierda izquierda no pudo agarrar esa decepción porque la izquierda izquierda compró el kirchnnerismo, hicieron campaña con el cupo trans, que no discuto que esté bien o mal, pero se olvidaron de las demandas universales, cuando hay millones de desocupados y pobres. Milei habló de basta de privilegios y así ganó.