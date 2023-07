El exministro de Economía, Domingo Cavallo, afirmó este jueves por la noche que la cifra de la inflación de junio, de 6%, “es muy alta, pero no es algo que se pueda achacar a una medida de los últimos meses. Tiene que ver con toda la historia del 2022 y 2023”. También respaldó el pago al FMI en yuanes y opinó que Sergio Massa no comparte la visión económica del kirchnerismo.

“Creo que está bien que Massa use los yuanes para no dejar caer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Peor sería que lisa y llanamente no hubieran cumplido, porque hubieran caído en default”, analizó Cavallo y agregó que la estrategia del ministro es “jugar” con la preocupación de Estados Unidos respecto a la relación de Argentina con China. “Pero yo diría que es válido, dada la situación en la que estamos”, comentó.

En entrevista con Luis Majul en LN+, Domingo Cavallo opinó que no devaluar “es correcto, porque aquí lo que hay que pensar es cómo se unifica el mercado cambiario”. También indicó que una “devaluación suelta, como la del 2002, es totalmente desorganizadora de la economía” y le recomendó al ministro actual “decir que realmente está haciendo un ajuste fiscal”.

“Decirlo es notable, porque sí se está haciendo. Miren cuánto han bajado las jubilaciones en términos reales. Lo que debería decir él es ‘el ajuste fiscal que vamos a hacer ya no será a costa de una aceleración inflacionaria que golpea a los salarios, sino una verdadera reestructuración del sector público, un achicamiento de actividades sobredimensionadas’”, propuso Cavallo.

Respecto a la postulación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria, que definió como una “limitación tremenda”, el ministro de Carlos Menem decidió recordar el caso del político brasileño Fernando Henrique Cardoso: “Él personalmente no era economista y cuando decidieron lanzar el Plan Real, renunció al ministerio de Hacienda para hacer campaña. Por supuesto que el éxito que empezó a tener su plan le valió para ser elegido”, sugirió.

Asimismo, alegó que Massa “no piensa” como el kirchnerismo “en materia económica, pero el discurso que está haciendo está condicionado por esa mala interpretación por la historia y la realidad económica argentina”.

Cavallo cree que Massa “está muy enredado” con las ideas “que Kicillof le metió en la cabeza a Cristina Kirchner y que están en mi libro Camino a la estabilidad, que son las ideas de Zaiat y están totalmente equivocadas”. Por último, postuló que esas ideas “han enmarcado al gobierno de Alberto Fernández, quien lo que hizo fue decir ‘sí, Cristina’ y adoptó ese pensamiento, que es ruinoso para el país”.

La inflación de junio se ubicó en el 6%, de acuerdo con lo informado por el INDEC este jueves, marcando el segundo descenso consecutivo desde el pico de 8,4% registrado en abril. En mayo, alcanzó el 7,8%.

Este dato es el primero desde el anuncio de la candidatura del ministro de Economía y el último en conocerse antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo 13 de agosto, ya que la inflación de julio se dará a conocer el martes 15. La inflación acumuló una variación de 50,7% en el primer semestre de 2023, mientras que en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 115,6%.

Según el INDEC, la división de mayor aumento en junio fue Comunicaciones (10,5%), producto de la suba de servicios de telefonía e internet. Le siguieron Salud (8,6%) —por aumentos en medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga— y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,1%), principalmente por las subas en electricidad.

En todas las regiones, la división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%). Dentro de esta división impactó la suba de Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%) y Prendas de vestir y calzado (4,2%).

