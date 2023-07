El ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, aseveró que "el Fondo realmente no quería soltar a Argentina" en 2001. Además, comparó dicha situación con la actual y se refirió a los dichos de Sergio Massa sobre el gasoducto, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se equivocó el Fondo Monetario en soltarle la mano a Fernando de la Rúa en 2001? Dado que allí usted era el director del FMI para el Hemisferio Occidental, ¿siente alguna responsabilidad por lo que le pasó a la Argentina ese año?

El corte final, en el cual en Argentina le echan la culpa al Fondo, no es tal. Hace muchos años, junto con Ernesto Tenembaum, escribimos un libro al respecto, llamado "Enemigos".

Diría que no quedaba más remedio que lo que pasó, se les dijo: "Si ustedes no arreglan las finanzas públicas y siguen con esta idea del tipo de cambio fijo cuando las cosas están mal, esto no puede seguir", especialmente en una situación como la de aquel momento, en el que no había financiamiento.

En realidad, mientras más lo menciono, más me suena a ahora, aunque en ese momento no había inflación. Era un hecho prácticamente inevitable, las críticas en el Fondo o de muchos analistas era que "no le soltamos" o "no terminamos el programa seis meses antes" porque el Fondo realmente no quería soltar a Argentina. Lo que yo digo hay que tomarlo con pinzas porque soy una persona que puede estar sesgada, dada la experiencia.

Valoro su honestidad intelectual y por eso le preguntaba si no tiene temor de que su sesgo también estén hoy, cuando usted dice que el Fondo ya cedió demasiado y que ahora es momento de ceder la Argentina, es decir, como una continuación o una especie de revival.

Creo que no, aquí lo observo con alguna distancia. El Fondo fue mucho menos "duro" con la Argentina de hoy que lo que fue en ese momento, en donde era muy complicado.

Aunque estaba a cargo de eso por ser argentino, nadie me creía, porque los argentinos me miraban muy mal porque manifestaban que era un traidor a la patria, y los del FMI decían que yo no funcionaba porque tenía un sesgo a favor de la Argentina. Ahora no es así, pero tampoco me estoy tratando de justificar.

Se entiende perfectamente. Ahora, está claro que el Fondo hoy es más "condescendiente" en comparación con lo que era en 2001. La pregunta es, si en ese año hubiera tenido esa actitud, si Argentina no hubiera pasado como pasó por la crisis del 2001, y en lugar de tener 40% de pobreza hoy tendríamos 20%.

Lo llamaba a la reflexión de sus propias opiniones respecto del sesgo que uno tiene, entiendo su dificultad de ser argentino en ese momento, de estar en el Fondo y que lo acusen de los dos lados. Es más una reflexión teórica la que estoy tratando de poner en contexto para entrar en el tema de hoy.

Usted me decía "más menciono aquello y más me suena el ahora". Me gustaría tratar de entender si usted cree que estamos con chances de que vuelva a haber un conflicto como fue a fin del 2001.

Hay ciertas condiciones mínimas que son requeridas para que la economía empiece a funcionar hoy en día. En ese momento, también era una situación así. Pero yo diría lo siguiente, en este momento, con una inflación que puede llegar a 140%, sin reservas, y con una actividad económica que está muy débil (a pesar de los presuntos esfuerzos del Gobierno,) es una situación que no puede seguir.

Lo que digo en este sentido es que hay un tema como la ley de la gravedad, es decir, con o sin el Fondo tiene que llegarse a una mejora en las políticas económicas, esa es mi percepción.

El Fondo lo que está diciendo, y no tengo información de adentro (a pesar de que estoy a unas 50 cuadras del edificio en Washington), es que pongan algo de orden en la parte monetaria, donde tuvieron espacio, y que tengan un sistema cambiario menos irracional, porque el sistema cambiario argentino, que presuntamente ayuda a no tener inflación, es el más complicado de América Latina.

La cuestión acá no es tanto que Massa y su equipo no lo entienden. Estoy seguro que Rubinstein y toda esa gente tienen un diálogo muy claro y usan el mismo lenguaje e idioma que la gente del Fondo, pero hay elementos políticos que son los que están complicando.

¿Le asigna verosimilitud a cuando Massa dice que los técnicos del Fondo le pidieron no hacer el gasoducto, es decir, posponerlo para reducir el déficit fiscal, cuando en realidad, desde el punto de vista económico, era fundamental hacerlo porque se repagaba en dos años?

No, y esto lo hablo desde mi experiencia personal.

Una conjetura plausible...

No es plausible. Dado lo que representa ese gasoducto, diría que el Fondo puede afirmar que dejen de invertir en ciertas cosas, pero que en cosas como esta tiene en claro la importancia de la inversión estructural de este gasoducto, que es crucial para Argentina, más allá del cambio macroeconómico. Es decir, se lo culpa al Fondo muchas veces.

O sea que lo que no resulta plausible es lo que dijo Massa...

Lo que dijo Sergio Massa no es plausible. En todo caso, podría decir que el Fondo de hace 50 años habría dicho una cosas así. En mi experiencia de 50 años entre el Fondo y estar siguiendo al FMI después de retirarme, la respuesta es no.

El Fondo tiene muy en claro esas cosas y eso, en realidad, es un logro importante porque realmente lo que hace es mejorar la situación energética de Argentina, particularmente diría, de la zona del Conurbano. Si el Fondo se opusiera a eso, se lo comería la gente del Banco Mundial y la del BID.

Las visión a futuro del FMI

De hecho, recuerda todas las discusiones de Joseph Stiglitz en el Banco Mundial con el Fondo. Lo que usted dice es que el Fondo de hoy mejoró respecto de aquel de hace 20 años.

Cuando mira las tendencias económicas, ¿siente que dentro de 20 años van a decir lo mismo, que el Fondo tenía visiones arcaicas en 2023?

Los que analizamos esto, seamos argentinos o no, diríamos "otra vez Argentina". Es decir, recuerdo tantos otros episodios anteriores al 2001 como argentino. Lo que dicen afuera los técnicos, y no solamente los del Fondo, es "otra vez Argentina".

De alguna manera, los chinos aprendieron eso hoy en día, porque dicen "a lo mejor China nos ayuda", y los chinos no quieren meterse sin el Fondo.

Estados Unidos quiere ayudar, y están del mismo lado ambos, tratando de ayudar, así que no sería tan negativo. Afirmaría que tiene que haber flexibilidad y darle de algo de dinero.

Dado que esta plata del Fondo, que se va reestructurar a 10 años, es de las cooperativas, prestado por China, quizás Uruguay y por algún país próspero de Asia, lo que están diciendo es que no se puede seguir así, si no hacen algo parecido a lo que hacen ellos.

