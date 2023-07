Cómo afecta la interna de Unión por la Patria al acuerdo con el FMI

Una comitiva viajará a Washington a contra reloj para cerrar un inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permita a la Argentina contar con fondos suficiente para hacer frente a las propias deudas que contrajo con el mismo organismo que vencen a fin de mes. Por ello, Canal E dialogó con el analista político Eduardo Reina.

La crisis existe porque el Fondo no encuentra un interlocutor en la Argentina, entonces estamos sacando pasajes para ir a Washington y de repente alguien dice: "No no, bajalo, porque todavía no está el acuerdo". Pero el problema son "los incumplimientos eternos de la Argentina, las elecciones PASO y la poca voluntad del Gobierno argentino de devaluar, o mejorar el ritmo de devaluación del peso con respecto al dólar extraoficial".

El último pago al FMI fue "rascando la olla", comentó el analista y aseveró que, "es una buena muestra de voluntad de pago, pero eso no alcanza porque hay una deuda con privados, con el Fondo y con otras cosas, que el FMI quiere ayudar a Argentina pero está inhabilitado porque no tiene consenso ni hacia adentro, ni hacía afuera".

"Que el FMI ve buen futuro para la Argentina, lo ve". "Pero lo que necesita ahora es un plan económico y no lo hay, y puedo asegurar que no lo va a haber porque la principal preocupación del ministro de Economía es ver quién le contesta Macri, a Bullrich y a Larreta", sentenció.

La interna en Unión por la Patria con el FMI

Para Reina: "La interna de Unión por la Patria se nota a full, porque muchos hablan del Fondo Monetario como si fuera un enemigo y Massa necesita tratar de generar un poco de consenso, para que podamos firmar algo con el FMI".

En este sentido, Reina aseveró que en caso de que Massa no cuente con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, afirmó que cuenta con el apoyo con Rusia.

Respecto al próximo acuerdo, Eduardo Reina dijo que, "antes íbamos con la idea de pedirle la plata que le debemos al Fondo con un plus de 3,4 mil millones de dólares, es no creo que exista. Creo que a lo sumo va a ser: "Vos me pagaste 4, bueno te devuelvo 4 y arreglate", pasa por ahí y me parece que el acuerdo ya está armado, pero le están pidiendo a Massa ciertas certezas y hay que ver como las maneja dentro de la interna de Unión por la Patria".