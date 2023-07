Con la unidad sellada, la economía se convierte en el principal desafío de UxP

Cristina Kirchner está más metida que nunca en el rumbo económico de la Argentina. Quienes la escuchan la notan escéptica sobre lo que vendrá, pero no deja de analizar cómo salir de la fuerte crisis y mejorar el escenario para millones de votantes a los que no pudieron cumplirles las expectativas. Lo hace junto al ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa.

Pregunta no solo por números, sino también por cómo pueden caer en la sociedad algunas medidas. Hace tantas preguntas que algunas se resuelven por encuestas, como pasó al evaluar un aumento de la Asignación Universal por Hijo. Malas noticias para Unión por la Patria: la mayoría de los consultados no sabe ni siquiera quién la otorga.

La foto de unidad de este domingo es apenas uno de los movimientos necesarios que deben hacer los principales dirigentes del oficialismo, para mostrarse competitivos. Y así será cuando al escenario se suban los socios principales de la alianza que llegó al Gobierno en 2019. Además de la foto de campaña que dejarán, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa avanzarán en un discurso que marque las diferencias sobre la importancia de un Estado presente ante el mensaje de ajuste de Juntos por el Cambio.

Tal como anticipó PERFIL el último miércoles, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner será una celebración que dejará las internas de lado. Es una obra demasiado importante y un momento clave de la campaña como para enviarse dardos uno al lado del otro. Esto lo sabe Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Lo que sí hará el Presidente es repasar los logros de su gestión mientras la vice ya no podrá criticarla. Ahora los principales funcionarios del Gobierno son candidatos.

A los tres socios principales se le sumarán gobernadores (Axel Kicillof, de Buenos Aires; Arabela Carreras, de Río Negro; y Sergio Zillioto, de La Pampa), intendentes y legisladores del Frente de Todos. Habrá una mención especial para Máximo Kirchner, quien impulsó el Aporte Solidario Extraordinario con el que se financió la obra. El kirchnerismo no sólo levanta la bandera del gasoducto por avanzar con este proyecto, sino también por la discusión interna que dio por la parálisis de los expedientes cuando aún Martín Guzmán y Matías Kulfas eran funcionarios.

El primer spot de UxP mostrará a partir de hoy al gasoducto como marca de gestión de la coalición hacia el futuro. “Salir creciendo contra una oposición en sus diferentes variantes que ya gobernó y fracasó y que sólo propone dolor”, explican desde el equipo de campaña sobre el video en el que aparecen Massa, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” De Pedro. Hablarán de Patria con un detalle, el candidato oficial se muestra con una escarapela en todos los spot. “Es el único postulante a la Presidencia que lleva la insignia”, dicen.

La gran foto de unidad por sí sola no sirve. “Con la unidad no alcanza”, fue la frase que instaló el propio kirchnerismo para adelantar que, además de que la alianza electoral no se rompa, debía haber distintas medidas económicas que le permitan al ex-Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, tener alguna posibilidad electoral.

Con Sergio Massa en un doble rol de ministro-candidato, las discusiones ya no son públicas. La propia Cristina Kirchner se ocupa de analizar próximas medidas aunque muchas veces se encuentra con un freno impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Acá es cuando aparece el escepticismo de la vicepresidenta y de su hijo Máximo Kirchner. No creen que el organismo colabore mucho en estos meses de campaña aunque tiempo atrás el titular del Palacio de Hacienda haya prometido que si avisaba en Estados Unidos que era candidato, llegarían 10 mil millones de dólares.

“Cristina sigue muy preocupada por la calle”, explica un referente bonaerense que estuvo con ella en su despacho. En ese sentido, pidió números para evaluar dónde inyectar dinero. Una de las alternativas que evaluó es darle un dinero extra a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El índice de pobreza impactará directamente en plena carrera hacia la elección general y el dato de los niños que la sufren será duro. Cuando evaluaron esto, se dieron cuenta que el votante no sólo no sabe que es un beneficio que otorga la Anses a cargo de una dirigente K como Fernanda Raverta, sino que tampoco reconoce al gobierno nacional de turno por este beneficio.

La suma fija es otro de los reclamos que dejaron de ser públicos y se analiza en privado. También hay malas noticias. Solo llega a los trabajadores en blanco y la mayoría de las empresas nunca pagó estas obligaciones. “Olvidémonos del ‘plan platita’ antes del 13 de agosto”, reconocen en el oficialismo. Quedan apenas cinco semanas para las PASO del 13 de agosto. Después será otra campaña.

En marcha

Obras en el gasoducto Néstor Kirchner. Foto: UTE Sacde-Techint.

La puesta en marcha del gasoducto que se extiende desde Tratayén, en Neuquén, hasta la localidad bonaerense de Salliqueló donde hoy domingo quedará oficialmente inaugurado, permitirá ampliar la capacidad de transporte de gas, lo que implica a partir de 2024 un ahorro de US$ 4.200 millones al año en la sustitución de importación de gas natural licuado, combustibles líquidos y energía eléctrica. Su potencial radica en las posibilidades de autoabastecimiento, además, en la exportación futura de gas natural.

Entre otros beneficios, la obra podrá incrementar la producción de Vaca Muerta y transportarla a los centros de consumo.