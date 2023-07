Tras la aprobación del proyecto “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI” en la Cámara de Diputados, el presidente Alberto Fernández criticó este jueves en Catamarca al sistema de créditos UVA impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.

“Hemos sido el gobierno que más dinero y recursos destinó al interior de la patria”, dijo Fernández en un acto en el barrio Valle Chico, de San Fernando del Valle de Catamarca, donde entregó 90 de un total de 456 viviendas que requirieron una inversión de más de $790 millones y que corresponden al Plan Nacional de Suelo.

“Es un acto de estricta justicia, prestarle atención al norte argentino que había quedado desamparado en distintos momentos de la democracia y fue postergado injustamente”, aseguró el mandatario.

En este marco, aseguró: “No son créditos UVA, son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos convencidos porque el mercado no las hace, porque no ganan plata”.

Y agregó: “No tenemos muy en claro si con los créditos UVA le arreglaron o le complicaron la vida a la gente”.

Asimismo, el presidente recordó que mientras que el gobierno de Mauricio Macri entregó 14 mil viviendas en cuatro años, en su mandato son "117 mil familias que tienen su casa, que pagan un crédito según el salario, no según la inflación o el dólar".

"La política le cambió la vida a alguien. A mi no me deben nada, era un derecho que ustedes tenían, pero otros se hacían los distraídos y no querían reconocer ese derecho", dijo Fernández en referencia a los nuevos beneficiarios.

¿Qué se aprobó en Diputados sobre los créditos hipotecarios?

La cámara baja aprobó el proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y se suspenden por un año los desalojos.

La iniciativa fue aprobada con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Protección a los deudores UVA: la cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley

Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

Por otra parte, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

