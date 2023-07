Ley UVA: cuál es la perspectiva del mercado inmobiliario tras la media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción este miércoles por la noche a un proyecto de ley para solucionar la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA.

En este contexto, nos comunicamos con José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, quien habló sobre la votación que se llevó a cabo en el Congreso y sus consecuencias en el mercado inmobiliario.

Ley UVA

“Los datos oficiales del BCRA muestran que no tiene sentido tomar acciones en función de la irregularidad de esos créditos”, dijo Rozados, quien luego completó: “Tiene la menor irregularidad de todos los tipos de créditos, están en el orden del 1,5%”.

“Cambiar las reglas cuando estamos viendo que no hay incumplimiento no es beneficioso para el largo plazo”, disparó el experto. “Los fondos de compensación pueden llegar a ser lógicos pero no permitir que se liquide una garantía en los marcos legales es negativo”, complementó.

Ley de alquileres

Por otro lado, Rozados habló sobre la postergación de la derogación de la Ley de Alquileres: “Esta ley fue un fracaso probado. No mejoró las condiciones en el mercado de los alquileres y no benefició a nadie”.

“El que recibe el pago del alquiler recibe una pérdida significativa mes a mes, lo cual generó una gran reducción de las propiedades en alquiler”, detalló. “Hay que resolver el problema de vivienda a largo plazo”, concluyó.