La estrategia de UxP: las distintas tribus y las discusiones sobre el rumbo oficial

Santiago “Patucho” Álvarez e Ignacio Saavedra muestran las oficinas en la que se instalará parte del equipo que estará a cargo de la campaña de Unión por la Patria, pero el búnker a una cuadra de Plaza de Mayo aún está vacío y sin movimiento. Antoni Gutiérrez Rubí busca un nuevo relato para la pelea electoral que divide en tres pasos y comienza con la etapa en la que Sergio Massa busca votos kirchneristas dejando en claro que la vicepresidenta es una líder indiscutida. El candidato presidencial no tuvo tiempo, ni siquiera, de armar una sesión de fotos en Tigre con los candidatos propios del Frente Renovador. Mientras tanto, las reuniones políticas se multiplican, pero quienes participan de las más altas cumbres se van diciendo que no hay estrategia. A dos semanas de la presentación de los candidatos, el oficialismo depende de los movimientos de un Sergio Massa que logró mostrar hiperactividad política, pero que aún no tiene definido cómo ganar la elección.

Los personajes se repiten y las conversaciones también. Por el lado del kirchnerismo, Santiago Álvarez es quien está encima de la pelea electoral. “Patucho” (para los amigos) chatea a diario con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, ahora jefe de campaña de Unión por la Patria. El directivo de YPF conoció al candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en la Facultad de Derecho de la UBA. Trabajan junto a Ignacio Saavedra, quien está a cargo de todos los contenidos audiovisuales del mundo K. Sigue de cerca desde las presentaciones de Cristina Kirchner hasta el spot como el que filmó De Pedro anunciando que competiría por la presidencia.

En los últimos días, Álvarez y Saavedra se reunieron con el consultor de Sergio Massa, Antoni Gutiérrez-Rubí. Se conocen de campañas anteriores, incluso cuando Massa no era parte del espacio, ya que el asesor catalán manejó la estrategia de Cristina Kirchner en 2017 cuando compitió como senadora por la provincia de Buenos Aires. No siempre coinciden en las miradas, sobre todo, después de varias derrotas compartidas. Rubí tiene que mediar ante los pedidos del kirchnerismo para que Alberto Fernández se acople a la estrategia ya que también asesora al Presidente.

Mientras tanto, las reuniones políticas se multiplican. Pero de estos encuentros aún no surge una estrategia clara. “Estamos haciendo y diciendo lo mismo que hace unos años. Esto es una remake de la campaña del 2021 cuando solo creíamos que íbamos a ganar por vacunar a la gente”, dice ante PERFIL un dirigente que participó del regreso de la mesa política bonaerense que se ocupará de discutir la campaña en el territorio gobernado por Axel Kicillof. Asegura que se fue de allí sin saber hacia dónde girará la estrategia oficial.

La expectativa generada en los primeros días del lanzamiento de la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi no alcanza. “Necesitamos un volantazo”, dice un funcionario. Pero hasta ahora, el ministro de Economía copó la escena sólo con movimientos políticos e imágenes de unidad. Además, ayer logró pasar su primera prueba en su doble rol de ministro y candidato. Quedó claro que los conflictos de la gestión ya no afectan tanto a Alberto Fernández como a él. Por eso, debió ponerse al frente de la negociación por el paro de transporte que afectó a casi cuatro millones de personas.

Esto podrá ser un anticipo de lo que se viene en la campaña. Además de planificar la estrategia, el ministro deberá resolver cada escollo de la gestión que se presente. En el equipo del titular de Hacienda no creen que esto suceda hasta después de las primarias y, a partir del 13 de agosto, todo dependerá del resultado del que no son demasiado optimistas. Lo más difícil será pasar el lunes 14.