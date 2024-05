“Cumbre de unidad” en el PJ durante el día del trabajador entre Llaryora, Passerini y Vigo

Durante el mediodía y aprovechando el feriado por el Día del Trabajador Martín Llaryora, Daniel Passerini y Alejandra Vigo, los principales dirigentes del Partido Justicialista se mostraron juntos. Este marte lo importante fue lo gestual, la foto.

La senadora fue la anfitriona de la “Cumbre de la Unidad“, concretada en barrio Cofico, en la fundación “Diseñando Ciudad”. Allí se presentaron muchos funcionarios actuales de la municipalidad de Córdoba, concejales como así también legisladores y ministros provinciales. Aseguran que la presencia del gobernador fue una sorpresa para los presentes, pero que reafirmó el compromiso con todo lo que sucede en la capital.

Un primero de mayo sin locro fue raro en el peronismo, pero el mensaje era demostrar que los tiempos de actos multitudinarios quedaron postergados. “¿Qué pasa acá? Hay solo empanadas”, consultó uno de los presentes. Acto seguido, la senadora tomó el micrófono y le respondió: “La idea es todos cumplan su familia, nos reunimos y luego se pueden a ir a disfrutar el plato de locro con los suyos”.

Entre los presentes se pudo observar la presencia de Pichi Campana como de Miguel Siciliano y su pareja la ministra y ex titular del Coys Victoria “Tori” Flores. También, por el lado municipal, el secretario de Participación Vecinal Juan Domingo Viola y Rodrigo Fernández. Aunque se destacaron muchas ausencias, sobre todo titulares de entes descentralizados y concejales.

Cuando tomó la palabra Daniel Passerini relató lo que está haciendo la actual gestión y se quedó con una anécdota de estos primeros meses. “Tengo conocidos de la contra (radicales) que dicen que siempre sueñan que la próxima elección van a sacar al peronismo del gobierno, bueno muchachos, para soñar debes estar dormido, nosotros estamos trabajando”, expresó.

“En los próximos meses se verán los resultados en la Municipalidad”, aseguró un funcionario clave de la gestión de Passerini

El gobernador Martin Llaryroa pidió retomar el impulso de la gestión y las obras en la ciudad, y para ello utilizó como ejemplo el trabajo en conjunto llevado adelante el pasado martes en Villa Inés. Allí describió que demoraron el inicio del acto porque “estaban esperando a un funcionario que, según cuenta, se pasó de largo. Me dijo que ‘hacía mucho que no pasaba y no reconocí el lugar por los cambios’, eso es lo que necesitamos”, indicó como una acción a retomar y revalorizar.

¿Nos sacamos una foto?

La actual pareja de Juan Schiaretti se encargó de hacer público el encuentro en sus redes. Posteó: “en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora nos juntamos en el Diseñando Ciudad, junto a Martín Llaryora y Daniel Passerini, con compañeras y compañeros para reflexionar sobre la importancia de promover el trabajo”.

Llaryora, Passerini y Vigo quieren sepultar las versiones de ruidos y cruces entre ellos. La iniciativa de la pareja del exgobernador en hacer esta reunión “política” fue clara para demostrar ante las cámaras que la buena relación es genuina y que necesitan trabajar de manera conjunta.

Fue un claro mensaje que estamos acá presente y “juntos”. La conclusión de algunos de los presentes este mediodía fue simple: la provincia y la ciudad se ganaron con territorio y gestión, hay que recuperar la iniciativa.

El dato de color de la reunión que terminó pasadas las 13:30 fue de la misma senadora cuando habían terminado de hablar en el escenario y todos se estaban despidiendo. “¿Nos sacamos una foto?” expresó como un directo pedido a Llaryora y a Passerini. Luego se reunieron todos para posar ante la cámara.