Un empresario confirmó que el gasoducto Néstor Kirchner "está terminado" y "en tiempo récord"

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner abre las puertas a algunos interrogantes sobre el rol del Estado en este tipo de obras, cómo impacta al país la exportación de estos recursos naturales y si efectivamente este proyecto está terminado o se trató de un anuncio de campaña electoral. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Sebastián Cantero; empresario del yacimiento quien expresó que, “el gasoducto trae es un 25% más de producción” y “el cuello de botella más grande que tiene la Argentina es como transportar el gas que hay abajo de la tierra”.

Según Cantero, “tenemos la segunda reserva a nivel mundial de gas, no convencional” y el factor importante es “como sacarlo” y no tanto la producción.

El empresario aseguró que “Argentina tiene gas, lo que no puede es producirlo por no poder extraerlo e tiempo y forma; y no poder transportarlo”.

Producción de Vaca Muerta y posibilidad de exportación

“Del 100 % de la producción de Vaca Muerta, solamente el 10% es lo que está llegando al consumo y el resto se quema”, aseguró Cantero y agregó que se necesitarían “10 gasoductos Néstor Kirchner para poder abastecer toda la industria”.

Con respecto a la posibilidad de exportar gas, el empresario expresó que, “se podrá exportar por lo menos a Brasil y Uruguay que serían los destinos más pronto” y “estamos a un año y poco de eso”.

Al hacer mención a la salida de dólares para poder comprar el gas que faltaba, Cantero aseguró que, “este año va a haber un ahorro de 2200 millones contra 4 mil”, es decir que a pesar de que “tenemos que todavía pagar 1800 millones de dólares” por el costo de este primer tramo; “en un año recuperaremos la inversión que se utilizó”.

El entrevistado confesó que, “parecía utópico terminar el gasoducto en dos años y se hizo en ocho meses” y confirmó, que efectivamente el gasoducto “está terminado“.

Para concluir, Sebastián Cantero afirmó: “Estamos en un año electoral. Entonces a veces terminan siendo mala noticias cuando en realidad lo que hay que entender es que el gasoducto es una buena noticia para todos los argentinos”.