Según la información revelada por la periodista Liliana Franco, un equipo del Ministerio de Economía parte hoy a la noche hacia Washington y estará llegando el miércoles. El viaje contará con la participación de Leonardo Madcur, Gabriel Rubinstein, un director del Banco Central y Lisandro Cleri, que es el representante de Sergio Massa en el Banco Central.

China: ¿Una alternativa como ente de financiación?

“En términos de una negociación, Argentina está en una posición débil y el fondo lo sabe. Y acá está jugando un factor nuevo, que es China”, comentó Liliana Franco. “China está jugando una pulseada política y algunos dicen, que estaría puesto en la mesa de negociación, que se usen los yuanes para pagar al fondo monetario. Por otro lado, China tiene una estrategia de empezar a funcionar como un FMI de última instancia como lo ha hecho en países africanos”, agregó.

Argentina se encuentra inestable en las negociaciones con el FMI

En base a la información, proveniente de Estados Unidos, que maneja Franco, las negociaciones “están complicadas". Todavía no están tan por cerrar y se encuentran muy tensas, “todo tiene que ver con el tipo de ajuste que haría Argentina y en esto cae el tipo de cambio”.

¿Qué debe cumplirse para llegar a un acuerdo con el Fondo?

“Falta que haya un acuerdo técnico con el staff del Fondo Monetario. Argentina incumplió las 2 metas correspondientes al primer semestre. Por lo tanto, el FMI dentro de sus estatutos, no podría mandarnos los desembolsos”, adelantó la periodista especializada en política. Sobre la misma línea, añadió: “Como hemos incumplido, para que el fondo nos mande igual los pagos que se han hecho y el que tenemos que hacer ahora a fin de mes, te va a exigir más cosas, entre ellas, el ajuste que no hizo Argentina”.

En continuación con las exigencias que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y no cumplió, la entrevistada destacó que, “si analizamos el ritmo del gasto del primer semestre, estaríamos en 3,4% de déficit fiscal. La meta firmada con el fondo era 1,9%” y con respecto a la meta de reservas brutas, “la Argentina debería tener una acumulación de reservas de unos 9.000 millones de dólares, en la actualidad estamos por debajo de 6.500 millones”.

Para finalizar, la periodista declaró que el Fondo Monetario Internacional “viene manteniendo conversaciones secretas con la oposición” y argumentó que, “en diciembre, quien gane, se va a tener que sentar a discutir un nuevo acuerdo con el FMI”. “Quizá no haya un acuerdo que satisfaga tanto a Argentina pero yo creo que se va a concretar. Al Fondo no le conviene empujar a Argentina en el abismo, porque no vaya a ser que sí nos empuja caigamos en los brazos de China”, concluyó.