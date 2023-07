Eduardo Eurnekian responsabilizó a la clase política de la inseguridad, la crisis educativa y la pobreza

El empresario Eduardo Eurnekian criticó a la clase política en el discurso de cierre de la 4ª edición del Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23), diciendo que el principal objetivo de los políticos es la “permanencia crónica en los cargos” y los responsabilizó de los malos resultados económicos, de los altos índices de pobreza y de la inseguridad.

Al inicio de su discurso, el empresario comparó su exposición actual con la que hizo durante la primera edición de las jornadas. “Hablé en esa oportunidad de algunas dificultades que el país registraba. Pues hoy, esas dificultades permanecen vigentes. Más aún: se han agravado”, comenzó.

Luego responsabilizó a la clase política de “los malos resultados económicos, la pobreza, la baja calidad de vida, la inseguridad, la mala calidad educativa. También es consecuencia de esos desaciertos que tantas organizaciones no gubernamentales ocupen cotidianamente lugares públicos con sus protestas y reclamos”.

“La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos”, continuó su crítico discurso Eduardo Eurnekian. Ante un auditorio con los principales empresarios del país, agregó: “La clase política es la responsable de nuestra realidad actual”.

“Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido, y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial”, enfatizó el titular del holding empresario -que entre otras empresas nuclea a Corporación América Airports, dueño de AA2000, y la constructora Helport. Y agregó: “Lo han hecho a través de diversos gobiernos y desde los distintos ámbitos institucionales de nuestro sistema político”.

En la misma sintonía, analizó la situación actual del país: “Son consecuencia de esos errores los malos resultados económicos, la pobreza, la baja calidad de vida, la inseguridad, la mala calidad educativa. También es consecuencia de esos desaciertos que tantas organizaciones no gubernamentales ocupen cotidianamente lugares públicos con sus protestas y reclamos”.

Eurnekian subrayó que este recambio institucional de gobierno es una oportunidad para estabilizar el orden macroeconómico, las reformas en el sistema normativo y regulatoria en busca de une eficiencia del sector público: “Pero lo que además aún se requiere es una evolución en los valores predominantes: lograr el premio por el trabajo bien hecho, el aliento a la inversión, los incentivos al crecimiento, la recompensa por las virtudes, el cumplimiento de las obligaciones de cada uno, el fomento del orden público”, dijo.

Ante el auditorio llamó a los empresarios a “exigirle a esa clase política la corrección, las reformas y el acierto para un cambio que es urgente... Y que esperamos. Lo pedimos enérgicamente”.

“Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, entidad que el año próximo celebrará su centenario, estamos comprometidos a contribuir decisivamente con el desarrollo del sector y con el de la nación toda. Los convoco a trabajar juntos en ese sentido”, subrayó.

Meritocracia

En su discurso, Eurnekian señaló: “Lograr el premio por el trabajo bien hecho, el aliento a la inversión, los incentivos al crecimiento, la recompensa por las virtudes, el cumplimiento de las obligaciones de cada uno, el fomento del orden público”. Y puntualizó las siguientes medidas:

♦ “Institucionalidad para garantizar el equilibrio entre lo público y lo privado;

♦ Legalidad para asegurar la vigencia de los derechos y el cumplimiento de los contratos;

♦ Vigencia de una democracia vigorosa y plena, liberada de distorsiones, que condicionan las decisiones y opiniones de muchos ciudadanos

♦ Orden macroeconómico para permitir la estabilidad que incentiva la inversión y la producción;

♦ Reformas en el sistema normativo y regulatorio para desburocratizarlo y alentar la autonomía virtuosa y creativa de personas, organizaciones y empresas;

♦ Eficiencia del sector público en la provisión de sus servicios y bienes, para asistir al sector privado cuando crea riqueza;

♦ Formación adecuada de recursos humanos como mayor fuente de capacidad económica;

♦ Inserción internacional para lograr la convergencia con los avances tecnológicos y el desarrollo que el mundo tiene en marcha, tales como inteligencia artificial y otros”.

Alineados en la crítica

El presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, comenzó su discurso resaltando la ausencia de políticos en el auditorio. “Habrán notado que hoy no incluimos a ningún político. Esto es así porque el objetivo de este encuentro no es escuchar discursos de funcionarios ni candidatos; de eso tendremos de sobra en las próximas semanas de campaña electoral. Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan”.

Grinman se explayó en algunas variables como la desaceleración del crecimiento del PBI per cápita: “De 1943 a 1983 hubo un avance promedio anual de 1,3%, mientras que de 1983 a la fecha el crecimiento fue de apenas 0,6% promedio anual”. Además, se refirió a la inflación: “Se observa que mientras que de 1943 a 1983 en promedio fue de 72% anual, en los 40 años de democracia promedió un 222%. Esto es, el crecimiento se redujo a la mitad y la inflación se triplicó”, explicó.

En la misma línea que Eurnekian, Girnman indicó que “hay que generar fuentes de trabajo, pero no en este contexto. Se necesita un marco laboral moderno. Esto no se trata de precarizar a los empleados, sino de insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema. Hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en la Argentina recibe algún plan. En un país planero no hay futuro. Es el sector privado el que va a sacar grande a la Argentina, como ocurre en todo el mundo”.

