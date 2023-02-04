Otorgaron la llave de Florencia a Eduardo Eurnekian, comprometido con la solidaridad y la paz

El alcalde de Florencia Dario Nardella ha entregado las Llaves de la ciudad, fiel reproducción de las llaves de las antiguas puertas de la ciudad, al empresario Eduardo Eurnekian, quien también es presidente de Corporación América, que encabeza Toscana Aeroporti, la sociedad gestora de los aeropuertos de Pisa y Florencia.
Las motivaciones subrayan "el compromiso y la creatividad que animaron su actividad emprendedora" y la "encomiable contribución, como presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, a favor de promover los valores de solidaridad, paz y valentía cívica", pilares éticos de los rescatadores. del Holocausto y de aquellos que todavía luchan valientemente contra todas las formas de racismo y prejuicio". La ceremonia, explica la Municipalidad de Florencia en una nota, se llevó a cabo en el salón de los Elementos del Palazzo Vecchio.
Eduardo Eurnekian es el fundador del grupo Corporación America. Una de sus empresas es Corporacion America Airports (NYSE:CAAP), que opera 53 aeropuertos en el Mundo. Entre ellos, los de Firenze y Pisa, bajo la denominación Toscana Aeroporti.
El discurso de Eurnekian al recibir las llaves de Florencia
BUENOS DIAS,
QUIERO EN PRIMER LUGAR AGRADECER EL HONOR QUE LA CIUDAD DE FIRENZE Y EL AMIGO ALCALDE, DARÍO NARDELLA, ME CONCEDEN AL HACERME ENTREGA DE LAS LLAVES DE ESTA HISTÓRICA Y MAGNIFICA CIUDAD DE FLORENCIA.
TAMBIÉN DESEO MANIFESTAR MI GRATITUD AL GOBERNADOR DE LA REGIÓN TOSCANA, NUESTRO AMIGO EUGENIO GIANI Y AGRADECER A TODAS LAS AUTORIDADES Y QUE HOY NOS ACOMPAÑAN.
EL RECONOCIMIENTO QUE SE ME CONFIERE REVISTE UNA GRAN IMPORTANCIA,QUE ME COMPROMETE A SEGUIR TRABAJANDO, NO SOLO EN LOS LAZOS QUE UNEN EL MUNDO DE LAS INVERSIONES, SINO TAMBIÉN EN AQUELLOS QUE ACERCAN HUMANAMENTE A NUESTROS PAÍSES.
HE DEDICADO MI VIDA A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO FUENTE CREADORA DE TRANSFORMACIÓN Y LIDERAZGO; A LA CREACIÓN DE VALOR Y A LA INICIATIVA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE BIENES Y SERVICIOS MUY DIVERSOS Y CALIFICADOS.
AGRADEZCO QUE LA VIDA ME PERMITA DESARROLLAR PARTE DE MIS ACTIVIDADES, TAMBIÉN AQUÍ, EN MI CONDICIÓN DE EMPRESARIO.
HACE YA 800 AÑOS ÉSTA ERA LA TIERRA DE LAS PRINCIPALES CASAS BANCARIAS DE EUROPA, DE CALIFICADOS PRODUCTOS TEXTILES QUE SE EXPORTABAN EXITOSAMENTE POR EL CONTINENTE Y MÁS ALLÁ TAMBIÉN, DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELEVANTES PARA LA ÉPOCA Y DE ARTESANOS EN TALLERES PROGRESISTAS Y CREATIVOS.
DESDE LA EDAD MEDIA Y HASTA EL DÍA DE HOY, ÉSTE ES UN FARO DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR, BELLEZA Y PROGRESO. ESTA HERENCIA QUE EMERGE EN UN RENACIMIENTO CONTEMPORÁNEO Y A TRAVÉS DEL CUAL SE LOGRA RELEER LA TRADICIÓN, FUNDIÉNDOLA CON LA VANGUARDIA, REVOLUCIONANDO TODOS LOS PARADIGMAS.
ALGO QUE TANTO HA INFLUIDO EN ARGENTINA, EL ÚNICO PAÍS ITALIANO EN LATINOAMÉRICA Y EL MÁS ITALIANO DE LOS PAÍSES DEL MUNDO, FUERA DE ITALIA.
ELLO OCURRIÓ DESDE LA ESTRUCTURAL INFLUENCIA GENERADA CUANDO ENTRE 1870 Y 1920 LLEGARON AL PUERTO DE BUENOS AIRES TRES MILLONES DE INMIGRANTES DESDE ESTA TIERRA PENINSULAR, LO QUE CONFORMÓ DOS TERCIOS DE TODA NUESTRA INMIGRACIÓN.
ESA INFLUENCIA PERDURA AUN HOY, A TRAVÉS DE EMPRESARIOS ARGENTINOS QUE SON ITALIANOS, DE NUMEROSAS EMPRESAS ITALIANAS QUE TRABAJAN EN ARGENTINA, Y MUCHOS QUE NOS SENTIMOS ITALIANOS, LLEGANDO DEL SUR DE AMÉRICA A TRABAJAR, INVERTIR, PRODUCIR Y COMERCIAR, TAMBIÉN EN ESTA TIERRA.
EN LO PERSONAL, PROVENGO DE UNA FAMILIA ARMENIA QUE SUPO TRANSMITIRME ESTOS MISMOS VALORES, QUE COMPARTIMOS: EL PREMIO EN LA CONSTANCIA, LA SATISFACCIÓN EN LA INVERSIÓN, LA ESPERANZA EN LOS PROYECTOS Y LA CONVICCIÓN EN EL TRABAJO.
ASISTIMOS A UN MOMENTO SINGULAR. EL MUNDO ATRAVIESA CAMBIOS SUSTANCIALES: UNA PROFUNDA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, EL LIDERAZGO DE EMPRESAS GLOBALES QUE CREAN NUEVAS REALIDADES, SATISFACIENDO LAS ACTUALES EXIGENCIAS POR MEJORES Y MAYORES ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD.
LA ECONOMÍA, EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN QUEDAN HOY MAS INFLUENCIADAS POR DISPUTAS DE PODER.
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS ES IMPRESCINDIBLE QUE NOS INVOLUCREMOS.
ES POR ESO QUE HOY LA GEOPOLÍTICA VINCULA A GRUPOS DE AFINIDAD, A PAÍSES Y MERCADOS QUE CONFORMAN ESPACIOS DE COINCIDENCIA, COMO LOS QUE TENEMOS, Y SOBRE LOS QUE DEBEMOS CONSTRUIR PUENTES.
QUIENES COMPARTIMOS LA ADHESIÓN POR LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD BASADA EN INSTITUCIONES, LA INICIATIVA PRIVADA COMO MOTOR SOCIAL, Y LOS MERCADOS ABIERTOS, ESTAMOS INVITADOS A ACERCARNOS Y CREAR ESPACIOS DE COINCIDENCIA.
RECIBIR LAS LLAVES DE LA CIUDAD ES, PARA MÍ, UN ACONTECIMIENTO DE ALCANCE MAYOR.
PORQUE LOS HOMBRES DE EMPRESA ABRIMOS PUERTAS; INTEGRAMOS MERCADOS; CONECTAMOS PERSONAS, CIUDADES, NACIONES A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN, VALIÉNDONOS SOLAMENTE DE ESAS FUERZAS, QUE SON LA INVENTIVA, LA ORGANIZACIÓN, EL OPTIMISMO Y EL ARROJO QUE ESTA CULTURA NOS HA IMPREGNADO, POR TODO EL MUNDO.
ASI TOMO ESTE RECONOCIMIENTO, COMO UN COMPROMISO A SEGUIR CAMINANDO JUNTOS EN ARAS DEL PROGRESO Y LA AMISTAD. TENEMOS UN LARGO CAMINO A SEGUIR…
RECORRÁMOSLO AUNADAMENTE PROYECTANDO ESTAS TRADICIONES, ESTAS CULTURAS Y ESTOS VALORES.
MUCHAS GRACIAS.