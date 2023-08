La economista Diana Mondino celebró la elección de La Libertad Avanza y afirmó que la reacción del mercado es producto de las medidas que se espere que tome el Gobierno a partir de la elección del domingo. “Ante la incertidumbre la gente se cubre como sea”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con los resultados de ayer, podríamos decir: “Bienvenida diputada Diana Mondino”. ¿Te sorprendió el triunfo de ayer de La Libertad Avanza por la diferencia que finalmente terminó obteniendo?

Yo debería decir que no me sorprendió, porque era previsible, la gente tiene que entender que estas son las mejores ideas. Pero, la verdad, conociendo cómo funciona el sistema electoral argentino, no te diría que me sorprendió, pero me encantó.

¿Cree que hubieran obtenido más votos en un sistema más transparente?

No sé si nosotros o quién hubiera obtenido más votos, pero, que pasan cositas, pasan.

¿Cómo imaginás, dentro de 70 días, las elecciones en primera vuelta?

Ojalá que una cosa más o menos definida, que se empiece a perfilar quién gane, porque Argentina está en una situación muy precaria desde el punto de vista económico, y la angustia, la incertidumbre de saber que pasa, genera que todos traten de protegerse como mejor pueden, en dólares o en alguna actividad, y eso genera todo tipo de disturbios y volatilidad en la economía.

¿Cree que habrá un balotaje entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio?

No lo sé. Lo que sí pienso, aunque obviamente puede ser una opinión muy sesgada, porque, como dijiste, me presento como diputada, es que va a ser un gran cambio. Digo que va a ser un gran cambio en la composición del Congreso. Por fin vamos a tener un Congreso que no sea una escribanía.

Estoy casi segura de que eso va a ocurrir, sea quien sea quien gane, haya o no balotaje. Eso va a ser algo importante.

Cuando uno compara las elecciones de 2021 con estas, resalta que Juntos por el Cambio, que venía de obtener el 43% de los votos, ahora obtuvo 28%, perdiendo 15 puntos, y lo que era el Frente de Todos en ese momento, hoy Unidos por la Patria, tenía 35% y hoy tiene 27%, perdiendo 8 puntos.

Si sumás los 15 puntos que perdió Juntos por el Cambio con los 8 que perdió Unión por la Patria. Cuando uno hace este análisis, ve que la mayoría de los votos vienen de Juntos por el Cambio…

Yo vengo de otro palo, seguramente esas elucubraciones están bien hechas, pero creo que los votos no vienen de Juntos por el Cambio per se, vienen del cambio, de gente que quiere algo diferente.

También podríamos decir que Unión por la Patria perdió votos respecto a lo que tenían antes. Básicamente, en vez de una polaridad con pequeñas fuerzas en los extremos, ahora hay mucha menos polaridad.

No sé si llamarlo tres tercios, porque hubo mucho ausentismo, pero claramente ya no es un ping pong entre dos, sino que hay otro tipo de opciones para que la gente pueda votar.

Ayer, durante el proceso de recuento de votos, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, el dólar cripto pasó de $630 a $700, prácticamente, $696. Hoy a la mañana amanecimos con grandes caídas de los bonos argentinos. ¿Por qué el mercado reacciona negativamente frente al triunfo de Javier Milei, si se trata de alguien pro-mercado?

No sé si es negativamente frente a algo o alguien sino frente a las medidas que pueda tomar el Gobierno actual también. Creo que estamos en un escenario muy diferente al del 2019, donde también hubo “cambios de portafolio”, para decirlo elegantemente.

Pero básicamente, la gente que está en pesos, dijo “che, yo me voy de acá, quiero dólares”. Aquí hay muchísimas restricciones para pasar a cualquier otra cosa, a dólares o acciones propiamente dichas, y creo que la gente se asusta al no saber cómo va a reaccionar el Gobierno y el mercado.

Todos sabemos que el Banco Central no tiene dólares, tiene reservas negativas. Sabemos que no hay nada más para estar exportando en los próximos 3, 6, 10 meses te diría, y que todavía no llueve tanto como para estar seguros de que vamos a tener una buena cosecha y que la Industria del conocimiento se está restringiendo porque prefieren facturar desde afuera a declararlo en Argentina.

Yo creo que todo el mundo ve que, gane quien gane, van a venir unos meses muy duros, sobre todo de acá hasta el 10 de diciembre.

Eso se refleja en el dólar lo más rápido posible, como vos lo mencionaste, un domingo con el dólar cripto, que no es algo que la gente use habitualmente. Además, sumar el efecto de inflación que hemos tenido en este último mes. Eso todavía no se vio en las estadísticas, pero está en el bolsillo de la gente.

¿O sea que no asignás la caída de los bonos al triunfo de Milei?

Podría ser que sí. Yo digo que va a haber muchos cambios de muchísimas cosas, y es muy probable que, con un gobierno liberal razonable, no mañana ni pasado, pero los bonos vuelvan a valer mucho.

Ante la incertidumbre la gente se cubre como sea. Lo hemos dicho siempre, y en Argentina hay una gimnasia extraordinaria para eso.

Si uno suma los votos de Milei y los votos de Juntos por el Cambio, claramente encontramos que la sociedad va en una dirección económica, ¿por qué el mercado tendría que asustarse ante eso?

Por todos los cambios que hay que hacer para lograr ir en esa dirección, eso te lo digo con certeza. Hay que hacer muchas modificaciones, algunas van a ser más simpáticas y otras menos.

Cuando vos tenés un transatlántico yendo a toda velocidad hacia el iceberg, para darlo vuelta, vas a tener que trabajar un montón antes de chocar.

Pero eso era así antes del domingo, el hecho que modifica las cosas ahora es el resultado de ayer, ¿no?

No. Fíjate cómo estuvo el dólar y qué pasó con los bonos la semana anterior, y la anterior a la anterior.

Pero podría interpretarse como una buena noticia para el mercado el triunfo de Milei, ¿no?

Ojalá que sea una buena noticia. Fíjate que el Banco Central, acaba de llevar el tipo de cambio oficial a $350. Hizo una devaluación, como un saltito. Es el huevo o la gallina, ¿no?

¿Vos creés que la reacción del mercado es porque se supone que Sergio Massa va a tomar medidas anti-mercado ahora?

No anti-mercado. Medidas de protección de las pocas reservas que me quedan, y que va a repartir plata. Eso es lo que está diciendo el mercado.

El Banco Central ya anunció que el tipo de cambio pasa a 350. También han anunciado bonos para jubilados, y no se para quienes más. Va a haber mucha más plata en la economía y no hay más cosas para comprar, porque la producción está estancada.

Siempre nos olvidamos de esa parte. Las empresas están, más o menos golpeadas, el desempleo es terrible, pero hay gente trabajando, y hay menos producción.

Y si vos inyectaste dinero en la economía, a algún lado tiene que ir. A los precios de la lechuga, el tomate, las zapatillas, o el dólar, o a acciones, no hay otra.

Claudio Mardones (CM): Usted, al comienzo de la entrevista, remarcaba el escenario que se viene en la Cámara de Diputados, y eso implica una interlocución claramente política, ahí surgen interrogantes a partir de la foto que quedó en el búnker de Juntos por el Cambio, especialmente por los mensajes de Mauricio Macri a Javier Milei.

Milei, especialmente en estos últimos cuarenta días, ha responsabilizado a Bullrich de montar una serie de operaciones en su contra. Estas diferencias cobran otro calibre a partir de lo que estábamos dialogando. ¿Cómo cree que va a ser el diálogo entre Macri, Milei y Bullrich?

La reacción de Javier Milei tendrías que preguntársela a él. Yo siempre he tenido buena relación con ellos y espero seguirla teniendo. No solamente tengo un trato profesional también tengo trato personal y creo que por el bien de Argentina todos tenemos que respetar el trabajo de los demás.

Hay 255 diputados, de todos los colores, variedades, lugares de origen educación, gusto, ideas políticas, y habrá que trabajar con todos, porque sino, Argentina está paralizada.

Necesitamos cambiar cosas. A lo mejor esos cambios a uno le gustan mucho y a otros no tanto, Pero no podemos seguir en ese statu quo que nos tiene con normativas medievales.

Si soy diputada, por supuesto que voy a trabajar con todos los que se pueda, y algunos votarán a favor algunas cosas, otros en contra, pero tenemos que terminar con esta cuestión del monopolio de las ideas. Tenemos que entender que hay diversidad de opiniones en todos los ámbitos, y uno no es el dueño de la verdad. Nadie es el dueño de la verdad.

FM JL