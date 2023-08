Noche negra: duro revés para Massa y el peronismo obtuvo una derrota histórica

La hipótesis con la que se ganó el puesto de candidato único se derrumbó la noche de la elección. Sergio Massa no fue el candidato individual más votado. Tampoco Unión por la Patria pudo conseguir el objetivo de superar el 30 por ciento. Esto lo supo el propio postulante presidencial las 48 horas previas de la elección: los números que le pidió a su equipo marcaban que ese puesto se lo sacó Javier Milei. Enseguida encontró una lectura positiva y construyó el relato de la etapa que se viene: “Que Milei saque un alto porcentaje hace que Juntos por el Cambio pelee los votos con èl para ver quién llega al ballotage. Si salíamos primeros, todos apuntarían al gobierno, ahora esto nos da tiempo político y gestión”, fue la frase con la que buscaron justificar los duros números que llevó al peronismo a una derrota histórica.

Sergio Massa comenzó a tener los primeros resultados a las 18 del domingo. Sobre el final de la jornada, apenas superó el 20%. Los intendentes le fueron advirtiendo sobre lo que encontraban sus fiscales al abrir la urna. También los gobernadores. Los resultados preliminares en algunos territorios eran catastróficos. Salió de su casa al búnker ya sabiendo que no podía mostrarse en el escenario como el candidato más votado, promesa que le hizo a Cristina Kirchner y a todos los dirigentes cuando se debatía si debía haber PASO o no. Consiguió instalar ese discurso y lo sostuvo hasta el final.

Todo cambió en las últimas 48 horas y esto lo anticipó PERFIL en su edición del sábado y domingo: los números decían otra cosa. La conmoción de la calle de los últimos días se trasladó al equipo de Unión por la Patria. El asesinato de Morena Domínguez, de 11 años, víctima de un asalto cometido por motochorros en Lanús sacudió al oficialismo, que debió suspender la campaña electoral y detener la estrategia final que debía apuntar a los indecisos. Horas más tarde se conocieron otros asesinatos. Tras horas de silencio, Sergio Massa decidió hablar y dar un mensaje final. Lo sucedido en las últimas horas, según analizaban ante este medio en el búnker oficial, “puede llevar a los electores a dos salidas: la rabia o la solución”. Con los resultados finales, la elección fue clara: llevó al voto bronca.

Lejos de este escenario, el kirchnerismo pudo mostrar alivio en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof le sacó cinco puntos a un Juntos por el Cambio que ahora deberá lograr retener todos sus votos. Otra elección que hasta el cierre de esta edición podía retener el kirchnerismo es la gobernación de Santa Cruz, aunque apenas por dos puntos.

Cuando los principales candidatos llegaron al Complejo C, ya sabían el escenario con el que se iban a encontrar. No había ánimo aunque fue el propio Massa el que bajó la línea de lo que sería su discurso y, sobre todo, lo que sería el día después: no debían mostrarse derrotados, sino competitivos y con posibilidades de hacer una buena elección en las generales que los haga pensar en el ballotage.

El principal problema no lo tiene como candidato sino como ministro de Economía, por eso, en plena noche electoral no dejó de chatear con su equipo del Palacio de Hacienda. Esto ya lo sabía y por eso, el mismo viernes le pidió a los funcionarios que armen un paquete post electoral y se preparen para contener el dólar.

Sin embargo, los anuncios que llegaron a adelantar antes de la veda, ahora parece poco. Muy poco. Más financiamiento internacional, medidas para agilizar el ingreso de importaciones, una nueva licitación para el gasoducto Reserval del Norte, y la discusión del Presupuesto 2024 con déficit cero.

Mañana Massa deberá volver a ponerse el traje de ministro de Economía e ir más allá de estos pre anuncios. Con este resultado, no puede haber tiempo para el candidato: si quiere revertir los números debe mostrar gestión y resultados.

La pregunta también es cómo repercutirá este resultado en la interna de Unión por la Patria. Sergio Massa logró unir posturas irreconciliables como la del Presidente, Alberto Fernández y la de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Todo se bancaba si había posibilidades de un triunfo. Ahora deberán apostar a las generales, pero para eso faltan más de dos meses. Todos esta noche prometieron mantenerse unidos, pero los reproches no tardarán en llegar.

Massa ya mira de reojo a los gobernadores, esos en los que se sostuvo para que banquen su candidatura cuando miraban preocupados que Eduardo “Wado” De Pedro se convertía en el candidato principal y podía ir a una interna con Daniel Scioli.

Fue una noche negra para Massa. Apenas logró superar el 20% de los votos y, según los primeros resultados, estaba perdiendo la elección en su bastión. En Tigre el intendente Julio Zamora se quedaba con la mayor cantidad de votos frente a la postulación de Malena Galmarini. La reacción de Massa será clave no sólo para que Unión por la Patria tenga alguna posibilidad frente a candidatos tan extremos como Milei y Patricia Bullrich, pero también para la gobernabilidad de un gobierno al que le quedan cuatro meses.