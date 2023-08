Victoria Villarruel tendría Seguridad y Defensa en una presidencia de Milei: quién es y cuáles son sus propuestas

La agenda política después de las PASO la viene marcando Javier Milei y su partido La Libertad Avanza, ganadores de los comicios. A medida que el liberal/libertario habla en los medios, políticos y analistas salen a responderle a sus propuestas. Y una de las importantes figuras de su gabinete, si ganaran las elecciones, sería Victoria Villarruel, diputada nacional y candidata a vicepresidenta de LLA, quien tendría las áreas de Seguridad y Defensa.

Ambas áreas serían mantenidas -y quizá unificadas- como un Ministerio, aunque no se sabe si Villarruel sería la propia ministra o quien elija a los funcionarios que se harían cargo. Por lo que ha mostrado hasta ahora, la reivindicación militar, sus posturas negacionistas respecto a la dictadura civico militar y su análisis de avance del narcotráfico, especialmente en Rosario, los temas de Seguridad y Defensa son el principal interés de la abogada de casi 50 años.

Ante los dichos de Aníbal Fernández de que si Milei gana y hace lo que dice que va a hacer "habrá muertos y sangre", Villarruel salió a cuestionar la actitud del oficialismo de querer generar inestabilidad social: "El gobierno está creando un clima destituyente y de inestabilidad social. Queremos saber en qué situación están las cuentas estatales".

La candidata de La Libertad Avanza habló en Cadena 3 Rosario y expresó: "La sociedad no está contenta. Ni con situaciones vinculadas a la economía ni con la inseguridad. El gobierno habla de derechos humanos e inclusión, y la sociedad está cada vez más excluida de los derechos. La gente está cansada del debate ideológico”, sostuvo, y agregó: "La clase política y sus aliados se quieren perpetuar en el poder. Si el pueblo nos apoya ganamos en primera vuelta. Pero sea lo que sea, ganamos, porque cambiamos el discurso político en dos años".

Cómo combatiría al narcotráfico

Hace dos días fue consultada por Radio 2 de Rosario por el nacotráfico, especialmente en la ciudad rosarina: "El tema del narcotráfico se ha dado durante de décadas, donde hubo cierta tolerancia cuando no complicidad por parte del poder político, del Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad", comenzó.

Villarruel afirmó que si se legalizara el consumo no significaría un fin del delito: "Entonces es un delito que tiene que ser enfrentado en forma integral, y en todas sus etapas, es decir, en la producción, en el tráfico y también en el consumo. Legalizar el consumo no significa que el delito va a terminar. Solamente va a lograr recanalizar su acción a través de otras vías".

Para la diputada, es imposible legalmente enviar a las Fuerzas Armadas a luchar contra los narcos: "En el caso de Rosario no se ha convocado al Comité de Crisis que está estipulado en la Ley de Seguridad donde tiene que haber una unidad de mando, y donde tiene que haber un involucramiento a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Esto no se va a resolver mágicamente y con promesas que no tienen asidero en lo legal, como que ingresen las FF.AA. a combatir al narcotráfico, eso legalmente no es viable. Es fundamental que los rosarinos lo tengan presente: las FF.AA. no pueden ingresar al ámbito interno porque se los impide la Ley de Seguridad interior y la ley de defensa nacional, lo que pueden hacer son tareas de apoyo, pero no es que van a ver militares donde hay narcotráfico".

Y agregó: "Acá hay cuatro fuerzas federales que tienen los recursos que el Estado destina, que son la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Estas cuatro fuerzas tienen que trabajar coordinadamente más en una situación crítica como en Rosario. Pero no se está haciendo. Y llevo muchos años que la situación se permee con tanta fuerza en esa provincia de Santa Fe. Las soluciones existen, no es un panorama totalmente negativo pero hay que tener decisión política y usar los recursos del estado de forma eficiente. Ninguna de esas dos cosas se ha hecho. Creo que lo que hay que explicarle a la población es que las propuestas que se pueden aplicar tienen que ser realistas, las FF.AA. no pueden entrar en combate con civiles, porque los narcotraficantes, para el derecho a nivel internacional, siguen siendo civiles".

Anti- aborto, mapuches y "adoctrinamiento en las escuelas"

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza cuestionó que en escuelas ondeen distintos tipos de banderas como de pueblos originarios o del orgullo gay, además de la argentina, y afirmó que en una eventual gestión libertaria "se termina el adoctrinamiento y el limar la identidad como país".

La diputada nacional difundió en redes sociales de un acto escolar en una institución pública porteña, en la que uno de los alumnos sostenía una bandera LGBT. "Esto sucede en una escuela pública de CABA, lo mismo ocurre con la bandera mapuche en escuelas de la Patagonia...", sostuvo la compañera de fórmula de Javier Milei, ganador de las PASO.

A través de su cuenta de Twitter, Villarruel subrayó: "En nuestro Gobierno la bandera que ondea y nos reúne a todos es la bandera argentina". Y concluyó: "Se termina el adoctrinamiento y el limar nuestra identidad como país".

Su labor como diputada

De los 47 proyectos en los que estampó su firma de acuerdo a la base de datos de la Cámara de Diputados, algunos de los últimos son una resolución para expresar el beneplácito por el "abrazo del estrecho", ocurrido el 15 de febrero de 1899 entre Julio Argentino Roca y su par chileno Federico Errazuriz; una declaración de persona no grata a los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, con un "repudio a la reunión de movimientos cocaleros extranjeros en suelo argentino".

También figura un proyecto de ley para instituir en 5 de octubre como "Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina" y una declaración de repudio a una convocatoria de la Dirección de Género de la Cámara de Diputados para conmemorar el aniversario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En un año y medio de gestión como diputada también se interesó en los supuestos faltantes de municiones desaparecidas en Córdoba, de aeronaves y falta de radares en Chaco, los gastos operativos de las Fuerzas Armadas. El listado se completa con pedidos de informes por un mural con la cara de Santiago Maldonado en la Ex Esma y la declaración de sitio sagrado mapuche del Volcán Lanín.

En sus pocas, pero elocuentes intervenciones en las sesiones de la Cámara, por lo general Villarruel protagonizó momentos de tensión con muchos de sus colegas que no ocultaron su rechazo a la postura negacionista y a pro militares. Uno de los últimos episodios fue en una reunión de comisión a la que asistió junto a Marcelo Cinto Corteaux, hijo de un represor que fuera jefe del destacamento 201 de inteligencia en Campo de Mayo durante la dictadura.

En 2022, PERFIL publicó un artículo sobre el uso de pasajes aéreos por parte de Villarruel. La diputada había quedado señalada por haber usado 20 pasajes en dos meses a pesar de ser diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y no tener que volver a una provincia del interior como otros legisladores.

"Soy Diputada Nacional y de La Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. Mientras no sesionemos, me reuniré con todos los argentinos que pueda. Porque en donde no sean escuchados, acá tienen una diputada con la que cuentan", fue la respuesta que dio vía Twitter.

Fundadora del "CELS de los militares"

Villarruel es titular del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, egresada de la Universidad de Buenos Aires y presidenta (NdR: ella se hace llamar presidente) de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. En su carta de presentación también señala que es técnica en Seguridad Urbana y Portuaria y autora de dos libros (uno en coautoría): ambos sobre los años 70' y las guerrillas.

Para elegirla compañera de fórmula, Milei valoró que se trata de "una persona brillante, íntegra y honesta". La definió como una amiga con la que se complementa muy bien "y eso es fundamental para lo que aqueja al país".

La definición fue en una entrevista que ambos dieron en LN+ con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, donde Villarruel aprovechó para colar una de sus propuestas. La candidata a vicepresidenta pidió una reforma legislativa de las normas de seguridad interior y de defensa "para que los militares puedan operar dentro del territorio cuando no hay un estado de sitio".

Además de lo que representa Villarruel en términos de una ideología que calza perfecto con lo que profesa Milei en términos económicos y sociales, esta abogada es clave para el reconocimiento y las relaciones internacionales de La Libertad Avanza. Es, por ejemplo, el nexo con el partido ultraderechista español Vox y fiel seguidora de los movimientos del brasileño Eduardo Bolsonaro.

