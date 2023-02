El cruce entre Rodolfo Tailhade y Victoria Villarruel: un ex montonero y el hijo de un represor

En el día que concurrieron al Congreso a declarar los autores de los proyectos de juicio político contra la Corte Suprema ocurrió un hecho cuanto menos preocupante. Los protagonistas fueron la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y su colega del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade: ambos se quejaron, respectivamente, por la presencia de un ex Montonero y del hijo de un represor condenado por lesa humanidad.

La situación que ocurrió este jueves 2 de febrero en el anexo del Congreso salió de lo normal. En medio de un clima de cruces políticos entre oficialismo y oposición, nadie se esperaba, por ejemplo, que Villarruel, integrante de la bancada de Javier Milei, aparezca en la Comisión de Juicio Político que no integra.

Lo hizo justo el día en que estaban citados a declarar los denunciantes de la Corte, varios de ellos militantes de derechos humanos y víctimas de la última dictadura militar, en el marco de las denuncias por el fallo del 2x1 a un represor. Su presencia en sí no despertó mayores inconvenientes al menos hasta el momento en que terminó la reunión. Es que la diputada decidió declarar ante los periodistas parlamentarios, ocasión en la que repartió agresiones y descalificaciones verbales contra Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo.

Acusaciones cruzadas por el juicio político a la Corte

Pero no terminó ahí: a los minutos, 13:23 horas de acuerdo a los registros de internet, publicó un tweet en el que apuntó contra un fotógrafo parlamentario por ser un ex integrante de Montoneros. "Recién tuve 1 situación preocupante para mi seguridad, encontré a 1 montonero q es fotógrafo del Congreso llamado Gustavo Molfino", escribió. Y continuó: "Me fotografió y después envió a 2 periodistas amigos a preguntarme xq me iba y acusarme x hacerlo cuando se iba Nora Cortiñas. Me hacen inteligencia?".

El tweet que publicó Villarruel.

En una segunda publicación, Villarruel compartió un artículo que cuenta la historia de Molfino y escribió que el fotógrafo "fue miembro de la orga terrorista Montoneros, donde era enlace a los 17 años. Su jefe era Roberto Perdía. El terrorista adolescente fabricaba DNI y pasaportes falsos para otros terroristas. Su nombre de guerra era Facundo".

El video de Tailhade

Pero minutos después, el diputado Tailhade publicó en redes sociales un video con su versión de los hechos. Ahí apuntó contra Villarruel al contar que fue a la reunión de la comisión en la que iban a estar víctimas del terrorismo de Estado junto a Marcelo Cinto Corteaux, su asesor, hijo de un represor homónimo.

"La diputada nacional negacionista ingresó junto a Corteaux, que es planta de la Cámara de Diputados y se llama igual que su padre, que fuera jefe del destacamento 201 de inteligencia de Campo de Mayo durante la dictadura", relató por medio de You Tube.

Torturada y violada: el relato que conmovió a los diputados en el juicio a la Corte

"Su padre fue condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en un centenar de secuestros, torturas y vejaciones, justamente en una de las causas en las que actuó Pablo Llonto. Estuvo prófugo hasta mayo de 2017 cuando la PSA lo detuvo en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fé: llevaba una foto del abogado Pablo Llonto y la dirección de su trabajo", amplió Tailhade.

El diputado del Frente de Todos contó que cuando le dieron el dato de quién era el asesor que había llevado a la sala la diputada de ultraderecha decidió publicarlo en sus redes sociales.

"El día que exponen en la Comisión de Juicio Político víctimas de la dictadura, la diputada Villaroel, del bloque de Milei, ingresó al recinto con su asesor Cinto Courtaux, hijo de un represor condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad", fue el mensaje que emitió por Twitter.

El rechazo del gremio APL

Minutos después, según la versión de Tailhade, Villarruel se retiró de la sala junto a su asesor y ocurrió la situación relatada párrafos más arriba. Eso motivó un comunicado de rechazo por parte de la Asociación de Personal Legislativo (APL).

"La Asociación de Personal Legislativo repudia el accionar de la diputada nacional Victoria Villarruel, quien a través de su cuenta de Twitter dijo sentirse afectada en su seguridad por el trabajo profesional del compañero Gustavo Molfino, fotógrafo de la HCDN, cuando ejercía en el día de la fecha sus funciones (...). APL se solidariza con el trabajador apuntado por la legisladora nacional", sostiene el documento.

Con la firma del histórico secretario general, Norberto Di Próspero, el agrega que "resulta inadmisible la conducta de la diputada Villarruel, quien expuso en redes sociales que pasó por una situación que afectó su seguridad".

En esa línea, afirma que "los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación lo hacen con absoluta responsabilidad y no representan ningún peligro para la seguridad de ningún integrante del cuerpo legislativo, sea del bloque que fuere". De inmediato califica como "muy grave" el señalamiento al fotógrafo "que padecidó el asesinato de su madre a manos del terrorismo de Estado, la desaparición de su hermana embarazada junto a la compañera legislativa Sara Ponti y la apropiación de su sobrino".

En video publicado en Twitter por @FabianWaldman, Cortiñas fue consultada por el episodio que protagonizó Villarruel.

"Ella es una fachista como muchos acá en el país. Nosotros no somos iguales. Seguiremos luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia como lo hacemos hace 45 años porque somos inclaudicables. Estamos orgullosas de nuestros hijos e hijas y de todos los militantes populares a los que les arrebataron la vida y que están presentes y lo sentimos", dijo.

