“Nazi” y “merquero”: el fuerte cruce entre Rodolfo Tailhade y un juez federal en Twitter

El intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva abrió una nueva polémica en Twitter, ya que enfrentó al diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade y al juez federal Juez Alfredo López. “Nazi” y “merquero” son algunas de las fuertes palabras que se dijeron.

Todo comenzó cuando López compartió un video de los bolsonaristas tomando una de las sedes de los tres poderes en Brasil. Las imágenes estaban acompañadas de un mensaje que afirmaba: “Levantamiento popular en Brasil contra el comunista y ladrón de Lula”. Luego de eso, continuó con una serie de tuits en las que apoyaba a las personas que asaltaron por la fuerza a las instituciones democráticas.

El mensaje de López sobre el asalto a las instituciones en Brasil.

Frente a esto, Tailhade arremetió directamente contra el juez federal con un mensaje con tintes de escrache. “Esta basura es el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que el domingo festejaba el golpe de estado en Brasil”, comenzó con sus críticas.

De esta manera, lo consideró “un nazi que no puede estar un minuto más en la función pública”. “Cobra un salario bruto de $2.015.562,26 y en mano se lleva $ 1.539.725,20”, agregó.

Las críticas de Tailhade contra López.

En consecuencia, el juez le contestó: “Miserable, no tenés lo que haya que tener para decírmelo en la cara, ni con merca”. En otros mensajes, tildó a Tailhade como “merquero”, “mierda” y hasta lanzó: “Cuando la droga te hace más hijo de puta de lo que sos”.

La respuesta del juez López.

La respuesta de Tailhade “crisis psicótica”

El cruce no terminó con la respuesta del juez, ya que no solo muchos usuarios de Twitter se sumaron a apoyar a cada uno de los protagonistas, sino que también el diputado no se quedó callado.

“El juez federal de Mar del Plata Alfredo López está atravesando una crisis psicótica desde que lo acusé públicamente de nazi. Pero si le da abrazos y besos a Alejandro Biondini y le dice camarada, ¿qué quiere que le diga?”, escribió.

Luego de hacer muchos meses con el rostro del legislador, López compartió una imagen en la que puede verse que no puede comentar la publicación de Tailhade sobre él.

“Cerró los comentarios, lo dicho, no se la banca. Es un cagón, como todo merquero”, disparó antes de solicitar a la DAIA que investigue al diputado por la “banalización” del holocausto.

