El analista político, Diego Reynoso, aseveró que "el voto de las PASO fue de resentimiento". Además, la realidad percibida a través de la encuesta de la Universidad de San Andrés y el trasvasamiento de los votos, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Nos podría explicar un poco más su analogía entre el Rey León y la situación que está viviendo Argentina? No sé si relacionado con una misión mesiánica de Javier Milei...

Fue una ironía, más que analogía. Todos los que hayan visto el Rey León, sobre toda la primera, saben que Mufasa (padre de Simba) muere aplastado en una estampida y Scar (tío de Simba) se apodera del trono y manda a Simba al exilio.

Scar se cree interesante e inteligente, es cero práctico y soberbio. Lleva a todo el espacio que gobernaba Mufasa a la pobreza y miseria. Los leones se quieren levantar, pero tienen miedo y él está apoyado en las hienas, con las que controla el poder que le arrebató a su hermano y sobrino.

¿Quiénes serían las hienas, el "tío malo" y Simba?

Scar tiene todas las características de Milei. Es un tipo arrogante, que se jacta de ser inteligente y demás, pero que no tuvo su oportunidad, quedó marginado, está absolutamente resentido por eso y, entonces, toma el poder. Es un hombre cero práctico, nunca le tocó hacer nada concreto en el gobierno ni en otra función.

Las hienas, que son un grupo de personas un poco carroñeros, quedaron afuera del sistema animal, de ese orden que había creado Mufasa y lo había dejado para Simba, y los que acompañaron a Scar a gobernar durante ese periodo. El resultado final fue mucha pobreza para todos.

En el caso de las "hienas argentinas", en realidad, son más víctimas que victimarios...

Exacto. Da la cuenta de que, a veces, desde el resentimiento no siempre salen los mejores resultados. El voto de las PASO fue de resentimiento. Milei logró cortar la discusión política que se estaba dando en Argentina, pero adentro del sistema la cortó en torno a los de afuera y hacia adentro por derecha, que no es tan novedoso.

Giorgia Meloni un poco lo hizo en Italia, los Le Pen lo tratan de hacer sistemáticamente en Francia y electoralmente les va bien, entre otros ejemplos. Milei identifica amenazas en todos los que están dentro del sistema: los investigadores del Conicet, el INCA, los prebendarios, entre otros casos. El otro día dijo los "periodistas hijos de la pauta" y así sucesivamente.

Está identificando a gente que tuvo una buena carrera pero que, según él, es a costa de todos los otros que están afuera y en todos los sectores socioeconómicos de la pirámide argentina que se sienten afuera, incluso personas de clase media alta fueron el respaldo electoral de Milei en estas elecciones.

El rol de los encuestadores en la política

¿Desde cuánto hace que se realiza la encuesta de satisfacción política y opinión pública en la Universidad de San Andrés?

Desde fines de 2015.

¿Qué fuiste encontrando? ¿Qué te va marcando la evolución a lo largo del tiempo?

El crecimiento de la insatisfacción. La encuesta la llamamos "encuesta de satisfacción política", pero los números que tenemos desde 2018 para la actualidad muestran que es una encuesta de insatisfacción, porque los entrevistados manifiestan, con cada vez más profundidad, una insatisfacción general con toda la política.

Primero, era con áreas específicas, como la economía y la seguridad, pero en estos momentos con nuestras mediciones nos dieron que hay una insatisfacción con todo. De hecho, hace tiempo que venimos registrando imagen negativa de todos los principales dirigentes del país, más negativa que positiva.

A esto se le suma que nueve de cada diez están insatisfechos con la marcha general de las cosas.

Otro dato reciente, que fue cuando preguntamos unos meses atrás "¿quién preferís que te gobierne?", "¿Quién querés que sea el próximo presidente?", "¿Una persona con experiencia de gestión o alguien que patee el tablero aunque no tenga experiencia de gestión?" y un 42% de las persona quiere un presidente que patee el tablero, contra un 30% que tenga experiencia.

Cuanto más a la derecha te ubicás, más pateás el tablero. Cuanto más a la izquierda, más experiencia de gestión, y eso nos parecía contraintuitivo, porque si lo preguntábamos en 2001 iba a dar al revés: cuanto más a la izquierda, más patea el tablero y cuanto menos a la derecha con experiencia de gestión.

Sin embargo, ahora estábamos viendo que era al revés y que las personas se autodefinen como de centroderecha o derecha y quieren patear el tablero.

Supongo que ahí lo que aparece es que el tablero en el 2002 se consideraba que lo tenía la derecha y en 2023 se considera que lo tiene la izquierda, entonces, el cambio implica el opuesto a status quo...

Hay algo que Pablo Stefanoni refleja bastante claro, como pregunta, y es si la rebeldía de derecha. Dice algo interesante y es que, para muchas personas, el status quo actual son los avances del progresismo en materia de derechos multiculturales, de integración en otros países con la cuestión de la inmigración y demás. Entonces, romper el status quo, para mucha gente, es ir contra todo eso. Milei es la manifestación local de ese fenómeno que se está dando.

La competencia con la candidata a presidenta de JxC

¿Qué papel cumple Patricia Bullrich, inclusive en la metáfora del Rey León que contabas?

Esa es más difícil. Ahí no sé cómo ubicarla porque, como toda buena película de Disney, siempre es binaria, y lo que tenemos hoy en Argentina ya no es más binario, como estábamos acostumbrados a verlo. Actualmente, tenemos una Argentina de tres tercios.

Patricia Bullrich quedó, dada la distribución de la oferta política, en el medio.

En la Argentina ternaria, ¿Bullrich cumple el papel de la moderación?

No. En el medio, no la moderación. En el medio de un candidato que está en el centro, que es Sergio Massa, biológicamente hablando.

Es una candidata que quedó entre el centro y la derecha y Milei, que quedó afuera completamente e intentando romper la discusión unidimensional para tratar de ubicarla bidimensional a la discusión.

Siento que saltás cuando digo "Bullrich no agrada" porque, obviamente, es todo lo contrario.

¿No hay una contradicción entre el medio como algo equilibrado entre los extremos y, por lo tanto, moderado? Probablemente, puede haber ahí una inconsistencia identitaria que produce tu reacción...

A veces podés quedar en el medio o atrapado en un costado, es decir, entre dos cosas. Eso es lo que lo pasó a Bullrich, que quedó en el medio, entre Massa y Milei, pero la elección no está jugándose hacia el centro, se corrió completamente hacia la derecha.

El centro lo ocuparía Massa, que ya está en el medio, entre el centro y la extrema derecha, siendo derecha. ¿Esa sería la síntesis?

No siempre la distribución de las preferencias del electorado se da de manera simétrica al eje izquierda-derecha, eso puede cambiar de país en país.

Para octubre, el porcentaje que tiene Milei es de 30, Bullrich tiene 17, y pasaron dos más que son Juan Schiaretti y Myrian Bregman. Dicho esto, todos los demás votos están en disputa, los que no pasaron, los que no fueron a votar y los de Juan Grabois y Larreta.

El trasvasamiento de los votos

¿En qué grado de disputa? O sea, ¿vos ves que los de Grabois podrían pasar a Milei y que los de Larreta podrían pasar a Massa o son otros cruces los que creés que podrían existir?

Son diferentes grados de disputa. Los de Grabois, me da la impresión de que hay un 90%, de ese 6% que sacó, que irán a Massa. Los de Larreta todavía están en un profundo momento de reflexión de ver qué van a hacer. Bullrich tiene asegurado un 25% de esos votantes, el resto está en disputa.

No es claro que se lo lleve Massa, quien con las declaraciones de ayer empezó una buena estrategia hacia ir por esos votantes al decir "en mi próximo gobierno voy a integrar radicales de JxC, a los del PRO de Larreta, peronistas del PRO" y demás. Claramente, en un sentido de ir por algún pedazo de ese 11%.

El problema que tiene Patricia es si va hacia electorado o contiene el crecimiento de Milei por derecha, y el resultado puede ser desastroso para ella, desde el punto de vista electoral. Porque si no contiene por derecha y va a pelear los mismos votos de Massa, lo dejan a Milei libre para correr hacia superar el 40% de los votos.

¿Lo que vos decís es que, finalmente, hoy tienen asegurado tanto Bulrrich como Massa el 25% de los votos?

No. Lo que digo es que Massa tiene 21%, Bullrich 17% y tienen que ir a pelear por resto de los votos.

Vos dijiste antes que creías que Bullrich tenía 25%...

Que puede asegurar eso, que puede ir por eso.

Si no entendí mal, mencionaste que el 90% del 6% de los votos de Grabois irían a Sergio Massa, en cuyo caso Massa también tendría 25%...

Podría. Son especulaciones. Todavía estamos en campo y lo que estamos viendo es eso. Pero tenemos que terminar el campo y ver finalmente qué pasa con la trasvasamiento de votos.

De todos modos, a todos se les hará muy complicado cruzar y romper la inercia del tercio, y el riesgo está para los dos candidatos que están discutiendo dentro del sistema, por así decirlo, que son Massa y Bullrich. El riesgo está en canibalizarse entre ellos y no poder cruzar el 30%.

El corrimiento hacia la derecha del voto

Un último juego. ¿Qué representa Mauricio Macri dentro de tu metáfora del reino animal y el Rey León? Porque recuerdo que Jaime Durán Barba hacía ese tipo de analogías en sus focus group, en los cuantitativos, y colocaba a Macri como un león.

Debo confesar que me gustó lo que usted escribió sobre el tema de que Macri piensa diferente la política y no la piensa como hasta ahora nosotros la pensamos, con organizaciones y partidos políticos, sino como una lógica empresarial de empresa, grupo, holding, etc.

Macri logró moverse de una manera estratégica muy sutil y hoy está por encima, al menos, de estos dos candidatos, e incluso con capacidad de daño por defecto a la candidata de la empresa original de él que es Bullrich.

Milei, hace unos días, hizo una estrategia política muy astuta al decir "si yo gano, Macri será mi representante frente al mundo", poniendo en tensión a Mauricio, porque lo obliga a tener que decir una respuesta y a quién respalda.

Por lo tanto, entra en juego en dónde claramente su rol estratégico quedará de manera mucho más manifiesta. Macri está intentando ponerse por arriba de esta discusión, no de todos, sino de este espacio que se generó desde el centro hacia la derecha.

O sea, Dios, el creador del reino animal...

Pero de los creyentes de esa religión nada más, porque por encima del otro lado no alumbra.

Cuando uno mide esa religión es mayoritari,a porque si sumamos los votos de JxC más los de La Libertad Avanza, nos encontramos que el que ganó las elecciones fue Macri...

Si uno asumiera todo eso, habría que ver si todos los votantes de Milei terminan de identificarse, si es así, y no genera una reacción, porque el voto anti-casta, en parte, implica eso, un rechazo general a toda la dirigencia política, y revelar eso podría llegar a ser contraproducente.

Si uno suma los 30% de Milei más los 20 y tantos de JxC, sin estar seguro de contar a Larreta, pero tomando todo, estamos hablando de casi un 55% o 56% de votantes que hoy pertenecen a ese espacio ideológico.

Resulta haber una contradicción ahí, porque uno podría decir que el triunfo de La Libertad Avanza es el resultado de que una cantidad importante de argentinos no estén contentos con ninguno de los últimos dos gobiernos. Por lo tanto, implica una crítica también al gobierno de Macri...

Por supuesto.

Pero luego Milei reivindica a Macri. Ahí hay algo que todavía queda por dilucidarse y es qué significa eso. Antes hablábamos con una psicoanalista que planteaba que, en realidad, la discusión era lo que estaba fuera del lenguaje, no se centrabas en las ideas sino lo que representaba simbólicamente el candidato, más allá de lo que representaba el lenguaje.

Todo aquello que quedaba afuera del lenguaje, uno podría decir "todo aquello que queda afuera del lenguaje digital" y termina siendo decodificado como el lenguaje analógico que, desde el punto de vista del lenguaje digital, hay una crítica a los dos gobiernos anteriores, pero probablemente eso no implique una crítica a Macri, ¿no?

Milei distingue eso porque hace una crítica a todo el mundo político y pareciera sugerir que Macri no es considerado como tal, como un político. Lo cual cierra un poco con la interpretación de que Macri es visto como un hombre de empresa, un gran emprendedor y que uno de sus emprendimientos fue la política. Pero a Bullrich sí la incluye dentro de la casta.

Lo que Milei intenta decir es que todo JxC es parte del pasado, menos Macri, y lo deja a un costado. Ahora hay que ver qué hace Macri con eso. En esta semana tendrá que haber una definición: "acepto el halago de Milei, me defino de esa manera" o "hago causa común con mi equipo, con JxC".

