La psicoanalista Silvia Ons consideró que la votación que obtuvo Javier Milei no se explica por la adhesión a ideas de ultraderecha. “Milei es un síntoma de la época, un síntoma de una Argentina en la que los discursos políticos están devaluados”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Para Lacan, somos sujetos deseantes. Una vez introducidos en el mundo del lenguaje, perdemos aquello que no logra ser capturado por el lenguaje, aquello que en la estructuración de la psiquis es llamado el objeto A y que es la causa de todo deseo.

Es por esto que en la teoría lacaniana el deseo no tiene objeto y se topa con varios objetos a lo largo de la vida. Dentro de este marco, Lacan explica la ligazón con la que los seguidores están unidos a algunos líderes políticos.

El psicoanalista francés advirtió sobre la posibilidad de una identificación mediada por algún rasgo del objeto, ya sea un rasgo de la figura del líder, por ejemplo se refirió al bigote de Hitler para explicar la identificación con su figura durante el nazismo, o algún aspecto particular que genera ligazones afectivas como la transferencia catexial a través del “supuesto saber”, que también resulta clave para explicar la eficacia simbólica del analista.

Lacan señaló la importancia de la imagen en muchos líderes totalitarios que tanto más se imponen cuando recrudecen los vacíos. La cara colorada por la bronca de Milei enfurecido, el pelo desordenado, su carácter políticamente incorrecto, los ojos celestes, han dado expresión a una multitud de jóvenes y pobres con la promesa de un futuro. Muchas de sus afirmaciones económicas no se entienden, pero justamente se lo carga con el “supuesto saber” que lo enviste con un rasgo más que explica su éxito.

Me gustaría que nos expliques cómo se podría aplicar esta teoría de Lacan al caso de Milei en la Argentina…

Considero que hay algo del orden de la imagen de Milei, con sus consignas y con su estilo irreverente. Por ejemplo, al llamar “cagón” a un político, o decir cosas como “te aplastaría aún estando en una silla”.

Son elementos que, de alguna manera, se han moderado después de las elecciones, pero que han tenido muchísima importancia en la votación, fundamentalmente a la de los jóvenes y la de los pobres. Una votación que no estaba orientada por la ultraderecha, sino por determinadas consignas, que han dado lugar a ese éxito en relación a las votaciones.

Bueno, es interesante lo que vos comentaste al comienzo. Lacan habla del cénit, del objeto A, qué tiene que ver también con la imagen. Vos hablaste del bigote de Hitler. El cénit del objeto A, el cénit del objeto en sí, allí donde declinan los discursos, como un síntoma de la época.

Creo que Milei es un síntoma de la época, un síntoma de una Argentina en la que los discursos políticos están devaluados, acá se podría tomar bastante la posición de Niche con respecto a la devaluación, hay una devaluación del discurso político.

O sea, no sólo atravesamos una devaluación a nivel económico, sino también una devaluación de la palabra, es decir que la palabra no da expresión realmente a las necesidades, va por un carril distinto, como si fuera una burbuja, algo paralelo que no toca las necesidades del pueblo.

Entonces, cuando no hay representatividad a nivel político, no es representatividad porque el discurso no toca a las necesidades, no da respuesta, surgen los aspectos más violentos, más funcionales, podemos decir, más no regulados por los discursos.

Y esos aspectos son los que aparecen en relación a la imagen de Milei, que tiene que ver con muchas aristas, yo voy a tomar sólo una que impacta en los votantes.

Yo he leído bastante tus notas editoriales. Lo que vos has planteado en relación a la libertad y las preguntas que, inclusive, le hiciste a Milei.

Milei habla de libertad, de la libertad sin ninguna atadura. Pero la libertad sin ataduras es la pulsión de muerte, es decir que la libertad no siempre libera.

"Hay algo de la selva, de lo salvaje, en el cabello irreverente de Milei", afirma la psicoanalista lacaniana Silvia Ons.

Aparece en Milei una suerte de libertad sin ningún anclaje, que tiene mucho que ver con algo del orden de cierta cuestión del individualismo actual de muchos jóvenes, que se sienten no ligados a ninguna tradición.

Por ejemplo, esto aparece en el fenómeno trans, digamos, de jóvenes que dicen que el nombre que han recibido de sus padres no les interesa. Entonces, autodetermino mi propio nombre, me autodetermino sin ningún anclaje, sin ningún legado.

Bueno, hay algo de Milei que tiene qué ver con esto. Con cierto punto de desligarse de los padres, de las generaciones, porque sus hijos son los perros.

El dólar como significante importante, tenemos dólares, entonces valemos. Creo que esas dos o tres consignas: libertad sin ninguna atadura, pero las ataduras no siempre son malas en el sentido de ligazón. Uno está ligado a los valores, a las tradiciones, al semejante.

En el psicoanálisis, la adolescencia representa una etapa de rebeldía contra las ideas y los valores de los padres. ¿Milei puede representar, de algún modo, una forma de ser rebelde ante una sociedad que se vio homogeneizada por las ideas del Estado presente?

Sí, por supuesto. Lo que hay que analizar es qué forma tiene esa rebeldía.

Una rebeldía puede dar lugar a una construcción, en el buen sentido, o a una destrucción, que es un poco lo que aparece en el discurso de Milei previo a las PASO.

Me encantó el debate que realizaron en tu programa entre Grabois y Milei, de más de seis horas, donde se contrastaron, por ejemplo, los argumentos de la escuela austríaca. De los votantes, muy pocos saben lo que es la escuela austríaca.

La votación de Milei no ha tenido que ver con la plataforma, ni con ideas de ultraderecha, más bien tuvo que ver con consignas que aparecen ahí donde decaen los discursos.

Muchos seguidores de Milei son varones jóvenes que se encuentran una oposición a las ideas del feminismo y la deconstrucción del patriarcado. ¿Cómo impactó el feminismo en las relaciones entre los jóvenes, y porque una parte de ellos particularmente una parte de los varones está tan enojado con el feminismo?

Es muy interesante ese tema. Tiene que ver con a dónde se ha llegado.

El feminismo es algo muy interesante. Yo tengo una posición desde el feminismo pero no del feminismo extremo, en el sentido de ese feminismo que ha negado los derechos del otro. Ha sido como equivalente, en algunas de sus consignas, al machismo.

Entonces, me parece que es interesante tomar la disparidad entre los sexos y la cuestión del amor respetando las diferencias, tanto de los hombres como de las mujeres.

Creo que, en ese sentido, hay una revuelta de los varones porque se ha llevado una posición extrema del feminismo que ha atentado contra lo más característico del varón, que me parece que hay que respetar y no anular.

Es decir que se ha transformado la deconstrucción, de la cual hablaba Jaques Derrida, se ha transformado en equivalente a destrucción. Entonces, los varones se han sentido destruidos, en un punto. Destruidos en sus derechos y en su virilidad.

Me parece que ese es el punto de la violencia entre los sexos allí donde hay una decadencia del amor, sobre lo que yo escribí bastante.

Lacan hacía foco en el bigote de Hitler como un elemento catequizado. ¿Creés que si hoy estuviera vivo analizando el fenómeno de Milei tomaría su pelo como un rasgo comparable con aquel bigote de Hitler?

Sí. Ese punto leonino, digamos. También creo que hay algo de la selva en esto. Me recuerda a Thomas Hobbes cuando habla de que “el hombre es el lobo del hombre”. La cuestión libertaria que propone tiene mucho que ver con esta cuestión del hombre como logo del hombre.

Hay una referencia a la selva en su pelaje irreverente, que es un síntoma frente a toda la cuestión de la corrección política de los políticos que no representan al pueblo.

Sería como una diferencia muy grande con Evita, en un punto, porque ella encarnaba en su discurso al pueblo, y Milei es una respuesta a esa corrección política que no toma el espíritu del pueblo, digamos, tomando la apreciación hegeliana acerca de la importancia del espíritu del pueblo.

