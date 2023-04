Juan Dobón, reconocido psicoanalista, analizó la relevancia que tiene Lacan en Argentina y sostuvo que el célebre psiquiatra diría que a Javier Milei “le faltan límites para ser liberal en serio”. Además, se pronunció sobre el episodio que protagonizaron Viviana Canosa y Laura Di Marco contra Cristina Kirchner y su hija Florencia, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿A qué atribuye usted la fama de Lacan en Argentina?

Responde un poco a la persona en cuestión, él mismo amplió el horizonte de pensamiento a otras disciplinas: la sociología, la lingüística y la antropología estructural. Entonces, todo en aras de encontrar los mecanismo que operan a nivel de lo psíquico pero encontrando un fundamento lógico.

Eso llevó a los lectores de Lacan al intento de extender el discurso analítico a otros ámbitos: universidad, hospital público y los tribunales. Es interesante porque es un fenómeno, no sólo argentino, sino también en otros países pero no de manera tan marcada como acá.

¿Qué cree que diría Lacan sobre Javier Milei?

Lacan hablaba todo el tiempo de la época en que vivía. De hecho parte de su pensamiento construyó el pasaje de los cincuenta a los sesenta, el Mayo francés, y la época de los setenta. O sea que no le rehuyó a los problemas de la época. Pero era muy cuidadoso a la hora de hablar de la política y de las ideologías, no porque no la tuviera, de hecho, era liberal. Liberal en serio.

¿Qué entiende usted por liberal? ¿Se refiere a liberal anglosajón?

Exacto, lo usé porque el personaje en cuestión por el que me preguntabas se presenta como una especie de liberal. A diferencia de Javier Milei, Jacques Lacan era liberal en serio.

Lacan en un seminario dijo “yo soy liberal como todos”, y lo planteaba en el sentido anglosajón y amplio. En el sentido amplio, en su trabajo sobre la libertad y la apertura, pero sabiendo que en la libertad hay un límite y que es un campo estrecho.

Sobre Milei, diría que le faltan límites para ser un liberal en serio, en el sentido de saber que la libertad es un camino estrecho a transitar, y no esa libertad idealizada. Después podría opinar cómicamente sobre su peluca, andaría entre el humor, sin tomarlo muy en serio, pero tampoco lo subestimaría.

Habrá visto la controversia que generó la referencia de Viviana Canosa y Laura Di Marco a que la enfermedad de Florencia Kirchner es resultado de la actividad de su madre. ¿Tiene alguna reflexión?

Me espantó, independientemente de lo que piense, por lo menos en mi campo ataca toda ética. Supongo que desde lo periodístico también habrá algo que decir, pero no me meto, en cuanto a la ética de utilizar argumentos de la vida íntima, ni siquiera de la privada, porque hay cosas de la vida privada que están en una historia clínica y son un documento público.

Pero la intimidad es el valor más sagrado que hay que preservar en la salud mental.

