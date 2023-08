Jorge Lanata: "Milei nació de la mediocridad de los demás"

El periodista Jorge Lanata retomó el resultado de las PASO e hizo hincapié en la figura de Javier Milei, quien estuvo en el centro del ojo público durante casi toda la semana posterior a las elecciones que dejaron al candidato presidencial de La Libertad Avanza como la opción más votada con un 30% de los votos.

"Apareció Milei y se quedó con la escena política. Si el domingo pasado tenía 30 puntos, hoy tiene 40. Estuvo en todos los medios en cadena", sostuvo el conductor de Periodismo Para Todos (PPT) en su editorial de este domingo 20 de agosto.

En este sentido, Lanata intentó explicar por qué el economista liberal creció tan rápido y señaló como una amiga de su hija menor le dijo que iba a votarlo "porque es distinto" mientras que otro chico indicó que "por la campera de cuerpo", al mismo tiempo que también se impuso en el barrio Padre Mugica, ex Villa 31.

"¿Quién lo parió a Milei?¿De dónde salió? Nuestros políticos", remarcó el periodista y explicó: "Cuando veo que el Congreso se reunió dos veces este año, pienso eso: Milei nace de la mediocridad de los demás. Cuando Milei habla de la casta, tiene razón. Los políticos son una casta y hay un fin de época".

Así, sostuvo que "Juntos por el Cambio pide sangre, sudor y lágrimas, como Churchill en la segunda guerra", mientras que "Unión por la Patria dice que te van a quitar los derechos, cuando la gente siente que los únicos derechos los tienen ellos y que no tienen nada que perder".

Javier Milei se reunió con el FMI y le dijo que su ajuste será más duro que el que propone el organismo

"El retiro de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) fue solo una parte de la Argentina vieja. Pero, ¿entonces hay que imitar a Milei? No. Hay que entender por qué Milei surgió, por qué la gente lo sigue, de dónde salió su reclamo", enfatizó Lanata y subrayó: "Hay algo que la gente está diciendo y que los políticos no supieron, no saben, escuchar".

Además, afirmó que "una semana después de las PASO, la política sigue en shock". "Todo el mundo habla de Milei y Milei habla en todos los programas. Milei es como la manchita de humedad en la pared, primero le restás importancia y decís: 'esto con el tiempo se va solo'. Después decís: 'a la mierda cómo está creciendo'", agregó.

"Cuando te querés acordar, la pared se te vino encima", advirtió el periodista, quien reveló que el economista no quiso asistir a su programa "porque está enojado" por las bromas que hacen sobre sus perros y recordó que "Milei es una persona que habla a través de una médium con su perro muerto".

Tras la devaluación de un 22% aplicada el pasado lunes luego de las PASO, el conductor de PPT hizo hincapié en que "los precios están descontrolados" y, en referencia a que muchos comerciantes cancelaron las ventas por no saber a cuánto vender, ironizó: "La economía argentina es como la felicidad, porque no tiene precio".

Luego, recordó la reunión que el staff del Fondo Monetario Internacional sostuvo con los representantes de la oposición y bromeó: "En la reunión con el equipo de Patricia tuvieron que hacer un cuarto intermedio, cuando Melconian empezó con las metáforas de Racing, los del fondo no entendían una mier**".

"En la reunión con Milei tampoco entendieron nada, no tanto por las propuestas sino porque los perros se pusieron a ladrar como locos por miedo a que les ajusten el balanceado", añadió.

Javier Milei y su demanda a periodistas: acordó con Pablo Duggan, que le pedirá perdón en público

"Javier Milei le prometió al FMI que va a pagar la deuda, que no habrá default con los acreedores privados, que su ajuste será seis veces más duro que el que hoy pide el fondo y que no habrá malestar social por sus medidas. A los del Fondo les pareció más loco que en la tele", lanzó.

Para concluir, el periodista también apuntó contra el oficialismo y su insistencia con la "campaña del miedo". "El 'Cuervo' Larroque dijo que 'estamos muy cerca del infierno', el problema es que cuando puso 'infierno' en el Waze le tiró: 'ha llegado a su destino'".

AS/ff