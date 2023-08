Siguen los cruces en Juntos por el vínculo entre Macri y Milei

En Juntos por el Cambio las diferentes posturas sobre los halagos de Mauricio Macri a Javier Milei escalan. Esta mañana, el ex intendente de Pinamar y candidato a diputado nacional Martín Yeza dijo que le consta que el líder del Pro apoyará a Patricia Bullrich en las elecciones. Sin embargo, otros dirigentes como Alfonso Prat Gay y Elisa Carrió cuestionaron con dureza "el coqueteo" del dirigente con el libertario.

Los guiños entre Milei y Macri son permanentes. La última noticia fue que el líder de La Libertad Avanza aseguró que, si gana, le ofrecería un cargo para representar a la Argentina en el mundo. Cada una de estas declaraciones profundiza el quiebre hacia el interior de Juntos por el Cambio. Tal es el malestar que durante el fin de semana se supo que Elisa Carrió había declinado su candidatura como parlamentaria del Mercosur como consecuencia de la sintonía entre el libertario y el líder del Pro.

Milei, cada vez más cerca de Macri: si es presidente le ofrecerá ser "representante del país, por encima de Cancillería"

La líder de la Coalición Cívica todavía no habló en público del tema, pero desde su entorno hicieron saber que la renuncia tenía que ver con problemas de salud y, también, con el "enojo" de Lilita. Sin embargo, el que sí se expresó en las últimas horas fue Maximiliano Ferraro, uno de los dirigentes de su mayor confianza.

Ferraro no mencionó de forma directa a Macri. Sin embargo, en un mensaje por Twitter no dejó lugar a las dudas. Después de hacer un pedido para fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, aseguró: "Trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo y duradero, que saque a la Argentina adelante. Estamos frente a la elección más trascendental de estos 40 años de democracia".

El que sí lo mencionó con nombre y apellido fue exministro de Economía Prat Gay. En el programa Comunidad de Negocios, en La Nación +, el economista -que se había sumado al equipo de Horacio Rodríguez Larreta antes de las PASO-, sostuvo: “Dijo que iba a ser neutral en la interna y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna sino que está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante”, lanzó.

Yeza, por ahora, es el único que insiste en que Macri apoya sin dudas a Bullrich. El ex intendente bullrichista fue entrevistado en el programa Crónica Anunciada, en Futurock, y le pregMaiuntaron al candidato si el líder del Pro "juega con dos caballos". Él lo negó de manera categórica.

"Basta de mentir y armar telenovelas": desde el PRO criticaron a Milei por su acercamiento a Mauricio Macri

"Me consta personalmente", dijo con respecto al apoyo de Macri a Bullrich. "Soy una persona muy allegada a Mauricio, hablo casi semanalmente y me consta el vínculo entre ellos", agregó Yeza.

Milei y Bullrich, entre "la experiencia" y "lo nuevo"

Prat Gay apuntó también contra la propia Bullrich. "Patricia debería mostrar su equipo en los distintos lugares centrales. No se sabe ni quién va a ser su ministro de Economía. No sabe si es (Luciano) Laspina o (Carlos) Melconian. Ahora no se vale más lo de decir ‘no sé con qué nos vamos a encontrar el próximo 10 de diciembre. Tuvo todo el tiempo del mundo. Es momento de que a los argentinos le dé un camino y la certidumbre de dónde vamos a ir”, dijo.

El reclamo de Prat Gay giró en torno a la necesidad de sumar votos en octubre. "Desde el espacio tienen que salir a explicar qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Si no, la gente se va para lo nuevo, que es Milei, porque a lo nuevo no se le pide explicaciones”, sostuvo.

Milei le da un lugar a Macri en un eventual gobierno y genera ruidos en la tropa de JxC

Yeza, por su parte, remarcó una y otra vez que Bullrich tiene "experiencia" y que ahí radica su gran capital. Aunque reconoció la capacidad de Milei de crear un nuevo espacio, aseguró: "Hay un montón de gente que tendrá que hacer experiencia y de gobierno".

Sobre el eventual escenario de un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el ex intendente de Pinamar eligió no responder: "Lo vamos a definir como espacio político. No son ninguna de nuestras dos preferencias. Honestamente, lo tendría que pensar muy seriamente y es probable que requiera una discusión partidaria. Creo que Juntos por el Cambio tiene todos los elementos para entrar en un balotaje y para hacer un buen gobierno después de esta crisis en la investidura presidencial con una figura fuerte como Patricia".