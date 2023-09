Facundo Manes volvió a tener presencia en Diputados y fue clave para avanzar con un proyecto oficialista, según informó Claudio Mardones, periodista especializado en política, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Son días en donde la política está concentrada en la coyuntura electoral, el arranque ya formal de la campaña a partir de este sábado, de acuerdo a lo que establece el calendario electoral nacional, pero este martes, en la Cámara Baja, se dio una escena particular.

En primer lugar, todavía no está claro si se podrá concretar una sesión antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Queda un camino corto, pero a la vez largo, en materia legislativa. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la que preside Manes.

Allí, pasó algo inusual. Primero, porque hubo un acuerdo para poder darle dictamen a un proyecto ambicioso del oficialismo, que es el Plan Nacional de Ciencia y Técnica 2030, que establece una serie de prioridades para la década, especialmente en materia de inversión, y por primera vez un mapa federal para las 24 provincias sobre el desarrollo de la ciencia y técnica, todo un tema en tiempos donde Javier Milei planteó cerrar el CONICET y la discusión tuvo otro calibre.

Diputados trata el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030

En ese contexto, el radical e integrante de Juntos por el Cambio dio un giro muy importante, porque convocó a la Comisión para avanzar con un proyecto impulsado por le oficialismo. El dato es que hubo 14 sillas vacías, todas de JxC, que solamente tuvo dos representantes que permitieron que avanzara el dictamen y uno fue Manes. La otra, Danya Tavela.

Sucedió lo impensado. Facundo Manes comenzó a recibir un montón de elogios, especialmente del oficialismo, y de buena parte de los que estaban sentados en la Comisión, reconociendo que sin el rol de Tavela y Manes no habrían podido llegar a ese dictamen.

De igual forma, hubo algunos contrapuntos interesantes. Aquí nos encontramos a Manes dando una definición clara que, a veces, dista mucho de lo que piensan sus compañeros de bancada. "Preservar y apoyar a nuestros científicos no representa un gasto, sino la inversión más valiosa que puede realizar un país. Un país que descuida la investigación científica, se debilita y rezaga", deslizó el diputado radical.

Ciencia argentina: investigaciones sobre cáncer, obesidad, resistencia bacteriana, neuronas

Esa fue una de las frases que utilizó para justificar y defender su decisión de llevar adelante el trabajo de la Comisión y posibilitar que se pudiera llegar a este acuerdo, reuniendo las firmas suficientes para transformar este proyecto que, además, ya fue aprobado por unanimidad en el Senado. Es decir que lo único que falta para que pueda llegar al recinto es este dictamen, que venía demorándose mucho, sobre todo, porque en las reuniones anteriores la mayoría de los representantes de JxC se negaron a que avanzara de este modo.

De hecho, el ministro de Ciencia y Técnica estuvo presente tratando de buscar algunos acuerdos. En ese contexto, el oficialismo le reconoció el gesto pero también hubo algunas chicanas, como el caso del diputado Rogelio Iparraguirre, de la bancada del Frente de Todos, que le contestó que "sería poco honesto conmigo mismo y poco honestos entre nosotros si no decimos las cosas como son, enteras. Hay 14 diputados de su espacio que decidieron no venir porque, aparentemente, no garpa en la Argentina de hoy. Yo no estoy de acuerdo".

La ciencia como palanca del desarrollo económico

El oficialismo le reconoció el gesto, pero le plantearon que Manes se equivocó de espacio y que tendría que ser parte del oficialismo porque "sus pares de JxC no están en la Comisión". El dato no pasó inadvertido para el radical, que tomó el guante y respondió: "Los derechos humanos no son radicales, por más que Raúl Alfonsín fue uno de los pocos que combatió el pacto sindical-militar, del cual el peronismo era parte. Los derechos humanos son de todos los argentinos, no de los radicales".

"Tampoco la ciencia es de ustedes, es de todos los argentinos. Por lo que les pido a todos que tratemos de estar acordes a lo que estamos viviendo hoy, en un momento en donde nadie le echa en cara a nadie y todos estamos haciendo una etapa de grandeza. Estamos nosotros, que pertenecemos a un espacio, como Tavela, que nos animamos a plantear nuestras cosas. Pero les pido a todos que seamos grandes hoy y no estemos con pequeñeces, porque el que mandó a lavar los platos a los científicos fue una persona de su gobierno".

El presidente de YPF anunció que con el Conicet inaugurará una fábrica de baterías de litio

Un claro palo para el oficialismo. Especialmente para recordar a Domingo Cavallo cuando, como ministro de Economía de Carlos Menem, también abordó la discusión de la ciencia y la tecnología, y cuando vino la discusión del CONICET, atravesada por un duro conflicto, mandó a los investigadores a "lavar los platos".

Una frase indeleble en la memoria, que ayer volvió al ruedo en un tema en el que se sigue discutiendo la ciencia y la tecnología en el escenario de la campaña electoral. Pero este martes la foto en Diputados sorprendió porque hubo un inesperado acuerdo.

Queda el próximo termómetro, que es cómo llegará al recinto y qué es lo que hará el resto de JxC o si habrá otro cisma radical.

BL JL