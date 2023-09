Tres tercios y ningún plan: las preocupaciones de los EE.UU. sobre el futuro argentino

(Washington) - En Washington se está terminando el período vacacional y las calles vuelven a su ritmo habitual, de tránsito intenso y de lobby constante en los centros políticos e internacional de la capital estadounidense. Sin embargo, al caso Argentina poco le importó el stop and go de la agenda estival y se mantuvo activo durante todo el verano en las mesas de negociaciones de los principales organismos mundiales y del propio gobierno de Joe Biden, porque se trata de un hecho que puede convertirse en paradigma en la región latinoamericana, que revivirá o sepultará la estrategia occidental en la geopolítica mundial. Si bien la invasión rusa a Ucrania ganó el centro de la escena, el “incierto” futuro electoral argentino genera un especial interés del gigante norteamericano sobre los próximos pasos del conocido Sergio Massa, la estrategia completa de una Patricia Bullrich que busca hacer pie, y el plan del desconocido Javier Milei, con antecedentes en la década del ’90.

“Después de meses de negociación, pensábamos tener vacaciones del caso Argentina. Pero todavía no podemos desconectarnos ante las novedades continuas que se dan en el país”, confiesa una fuente que participó de la aprobación de la quinta y de la sexta revisión de las metas de repago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Allí no sólo estuvo el staff técnico, sino que se involucraron intereses de distintos países, aunque talló en el visto bueno el gobierno de los Estados Unidos. El objetivo era soltar los desembolsos, a partir de la vista gorda de los números de la economía, para salir de la escena electoral; pero la sorpresa, con la figura ganadora de Milei y su plan de dolarización, obligó a EE.UU. a seguir con atención los vaivenes locales. “Una cosa es hacer campaña y otra, muy distinta, es gobernar”, repiten en distintos ámbitos diplomáticos.

"Vamos a seguir gobernando", afirmó Massa en una cena de recaudación con aportes de hasta $5.000.000

Existe una coincidencia que atravesó al sector público, como también al privado: el futuro del país está atravesado por los beneficios que puede generar la explotación de los recursos naturales. “Hay muchas compañías que invirtieron en energía y minería y otras que quieren estar. Nos interesa mucho”, admite un funcionario estadounidense. En momento de demanda ascendente en esos sectores, los países centrales esperan por un escenario de estabilidad para los negocios. Para eso, las empresas estadounidenses reclaman que haya “reglas claras” y “previsibilidad” para las inversiones en la Argentina. El Gobierno de Biden repite ese mismo axioma. Y, a pesar de la incertidumbre que generó el esquema de tres tercios en las elecciones PASO, los dueños de las finanzas mundiales, entre los que se inscribe el poderoso fondo de inversión neoyorquino Blackrock, festejan que “el 80% del electorado votó market friendly”.

A la espera de los planes futuros

“Es más difícil imaginar cómo será la gestión de Javier Milei, que en los casos de Sergio Massa o de Patricia Bullrich”, sostienen en la Casa Blanca, desde donde ven “demasiadas incógnitas del voto” surgidas en las elecciones primarias. Está claro que Massa tiene la ventaja del vínculo que mantiene con algunos sectores del poder estadounidense: “lo conocemos por los cargos relevantes que ocupó en su vida pública y que sea ministro es algo positivo, porque se hace responsable de lo que viene desde ahora”. Pero no le cierran la puerta a la representante de Juntos por el Cambio: “De Bullrich entendemos muy bien sus propuestas, pero el plan necesita más detalles”, señalan otras fuentes más vinculadas a las áreas económicas. Todas las voces, sin embargo, coinciden en que “ni Massa, ni Bullrich, ni Milei presentaron un plan a futuro concreto”.

Hasta el cansancio, en Washington aclararon que ni los Estados Unidos, ni los organismos internacionales “se involucrarán en las decisiones soberanas de la Argentina”, por lo que evitaron apoyar o revertir un eventual plan de dolarización, planteado por Milei. “Nos dijo que no se hará inmediatamente”, aclaran en las oficinas norteamericanas. Sin embargo, como una especie de advertencia, recuerdan que el creador de la convertibilidad, Domingo Cavallo, intentó recurrir a una canasta de monedas en su plan para escapar de la paridad del peso con el dólar que supo implementar en la década del ’90, y que hizo implosión en el 2001. “Milei presentó asesores relacionados con ese proceso”, destacan en EE.UU., en donde también piden evitar repetir la última gran crisis argentina de hace 22 años.

Para el profesor de Milei, la pregunta es si su plan es "viable socialmente"

Por las oficinas del FMI pasó Carlos Melconian, quien sería ministro de Economía si JxC llega a la Casa Rosada. Antes, había estado el ministro Massa para cerrar el acuerdo de revisión de metas. Con Milei, las reuniones fueron virtuales. “Los espacios de la oposición están armando sus planes y sus equipos; mientras que el oficialismo está concentrado en atravesar la crisis, pero no reveló si tiene un plan para después del 10 de diciembre”, destacan en Washington. Por lo pronto, existe una preocupación central en el Fondo: “Se hicieron las recomendaciones necesarias, pero el Gobierno es libre de tomar sus decisiones. Después deberá argumentar sus medidas en la revisión de noviembre. Lo que no queda claro es el plan, porque luego de la devaluación cayó la brecha, pero luego subió rápido. Y el pass through (el traslado a precios) fue elevado. Si no hay medidas que acompañen, ¿para qué sirve la devaluación?”, se preguntaron en el organismo multilateral de crédito.

El efecto Macri

“Decir que el mercado resuelve todo es un error”, asevera Alejandro Werner, un exdirector del FMI para el hemisferio occidental, en una charla con periodistas de la que participó PERFIL, en el marco de la 14° edición del programa Key Opinion Leaders que organiza la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina, AMCHAM. Con el mismo concepto que tiene del plan de dolarización y de la apertura de cuenta de capitales en forma de shock, asegura que el acuerdo de Massa con el Fondo fue “simbólico”. “El Fondo se va a alejar de la Argentina lo más posible, y Massa del FMI”, sostiene el actual analista de Georgetown Americas Institute, al tiempo que reconoce que el problema principal que debió asumir la directora gerente, Kristalina Georgieva, al inicio de su gestión, fue la salida del conflicto que había generado el préstamo al gobierno de Mauricio Macri. La llegada de la pandemia le resolvió parte de ese problema, o, en todo caso, lo postergó.

En la Casa Blanca, creen que la presencia del expresidente tiene dos acepciones. Por un lado, consideran que puede ser la clave para brindarle gobernabilidad a Milei, en caso de que llegue a la Casa Rosada, pero que no tenga estructura legislativa para poner en marcha las medidas prometidas. “También puede ser quien les ponga límites a las locuras” que quiera hacer el libertario, aseguran. Pero, por el otro, la figura de Macri representa la “frustración” que generó la falta de respuestas a la esperanza de un cambio de época que los votantes habían elegido en 2015. “Todos estaban convencidos del cambio, pero las reformas de fondo nunca llegaron. Eso es parte del escepticismo que se volcó en el voto a Milei. Si se le pega, podrá haber un desprestigio”, aseguró un analista vinculado al partido demócrata en Estados Unidos.

Patricia Bullrich presentó a 6 integrantes de su equipo de gobierno: peronistas, radicales y cuadros del PRO

Con todo, en Estados Unidos esperan un “inevitable cambio de época” en la Argentina, en donde el próximo presidente deberá “inevitablemente” tomar decisiones “difíciles”. Para eso, reclaman “consenso político” para poder superar “rápidamente” los efectos de un ajuste del Estado. “El nuevo Gobierno deberá asumir la pérdida de capital político en el inicio de su gestión para implementar las reformas necesarias”, advierten desde Washington. El rol que jugó la administración Biden en favor del desembolso de dólares del FMI a la Argentina demostró el interés que existe en Norteamérica por el país, sin descuidar un distanciamiento prudencial para evitar quedar atado a una nueva crisis social, similar al 2001.

AM / ED