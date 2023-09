Diego Giuliano: "Hay que pagarle al FMI con crecimiento"

El profesor universitario y ministro de Transporte, Diego Giuliano, hizo referencia a las PASO y opinó sobre las elecciones de octubre. “Tenemos expectativa de que el resultado sea distinto”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La SUBE es una política de Estado que hay que ir actualizando. Esta nueva aplicación sintetiza cosas que se hacían en otras aplicaciones. En Neuquén estamos lanzando esta posibilidad para que con el teléfono se pueda pagar la tarifa de transporte. Los que tienen Android pueden registrar su tarjeta, recargar su saldo, validar esa carga y hacer todo en una operación sintetizada.

La idea es que luego de ser aplicado a Neuquén, se pueda aplicar al resto de usuarios que utilizan SUBE.

Hay muchas localidades que tienen SUBE y que además tienen los beneficios sociales de esta, que estaban en Buenos Aires y hoy están en más lugares, como los descuentos a jubilados, empleados domésticos, etc.

Escuché ayer a Sergio Massa decir que si ganaba la oposición y no continuase el oficialismo nacional después de diciembre, el boleto de colectivo y de tren pasaría a costar alrededor de mil pesos. Me gustaría saber sobre qué base estaría ese cálculo y si tiene que ver con el precio del interior.

Se ha discutido mucho tiempo el monto de los subsidios, pero lo que se está discutiendo en este proceso electoral es si existen o no subsidios al transporte. Acá hay dos sectores de la oposición que plantean la eliminación del subsidio de transporte, lo que significa un pasaje de colectivo de 700 pesos y de tren de 1000 pesos. Este tipo de economía ortodoxa plantea costo y distribución de ese costo en tarifa.

Esos 700 pesos de colectivo, comparando con el interior del país, ¿cuánto es? ¿Por qué el tren termina siendo menos eficiente?

La distorsión tarifaria que existe hoy en Argentina tiene un origen. Cada ciudad tiene su propia fisonomía de transporte y su propia estructura de costos. El transporte urbano de pasajeros y, específicamente el de cada ciudad, es la materia propia de cada localidad.

Hay un costo promedio de 700 pesos que, por ejemplo, en el AMBA tendría hoy el pasaje de ómnibus si no tuviéramos subsidios. En el interior hemos recuperado el fondo compensado del transporte que había desaparecido en el consenso fiscal del 2018.

En Neuquén, el costo del transporte es de 170 pesos, aproximadamente.

¿Es decir que lo que plantea la oposición es multiplicar por siete el valor?

Sí, es así.

Claudio Mardones (CM): El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que las tarifas están congeladas. ¿La próxima definición del boleto será definida por la próxima administración o será poco después de que termine el calendario electoral?

No ataría al calendario electoral la tarifa de transporte. Nosotros nos hemos sumado al plan de contención que ha hecho Sergio Massa post devaluación forzada por el FMI. Después de esta devaluación, Massa lanzó medidas para cuidar y tratar de paliar el efecto provocado por esa situación.

A partir de ayer, establecimos un mantenimiento de la tarifa del mes de agosto por 90 días para la contención y la corrección de una actualización mensual. En el AMBA, durante 3 años y medio no hubo actualización tarifaria por la pandemia y por un congelamiento. Nosotros, durante ocho meses consecutivos fuimos actualizando esa tarifa del AMBA en relación al Índice de Precio al Consumidor (IPC). Ahora, estamos generando mesa de diálogo con las cámaras de transporte para que no esté vinculado al IPC.

Estamos trabajando en un nuevo índice, que establece un componente mucho más real. Durante tres meses se mantiene la tarifa de agosto y luego se establece un nuevo índice que sea actualizado. Mantenemos agosto porque también se mantienen otros componentes, como el combustible.

La tarifa tiene que ver con la fisonomía de cada lugar, depende de los kilómetros y la cantidad de pasajeros. El transporte tiene un componente social altísimo, no es solo el número fijo de cuánto cuesta. Yo diría que la tarifa de transporte acerca al trabajador a su trabajo, es un componente indirecto del salario, mejora la economía regional y el comercio. El transporte es mucho más que una tarifa.

¿Cómo imagina la evolución de la candidatura de Sergio Massa?

Estamos en un momento interesantísimo de la política argentina, porque nunca se definen modelos explícitos, quizá por los 40 años de democracia.

Cada uno dice lo que quiere hacer. Massa plantea un modelo de desarrollo. Hay que pagarle al FMI con crecimiento argentino. Son muy explícitos los modelos de la oposición, a la inversa.

La Argentina ya vivió estos episodios de privatización fuerte, o de compra y venta de órganos. Están dejando en claro hacia dónde quiere ir cada uno. Massa plantea crecimiento, desarrollo y reconocimiento de los problemas de la Argentina, decide transitar este momento sin recesión, sin enfriamiento de la economía y sin ajustes, lo hace con desarrollo e inclusión para salir de los males.

¿Por qué la mayoría de la sociedad no le cree?

Venimos de unas PASO en donde solo se elegían candidatos en espacios políticos propios, tenemos expectativa de que el resultado sea distinto. Creo que Argentina no va a retroceder. El mundo entró en un retroceso y generó un desencanto enorme, el tema es cómo transitamos la salida. El futuro de la Argentina es mucho más esperanzador que el presente.

Si tuviera que hacer una síntesis desde afuera, diría que hay dos formas de leer el resultado. La gente no los vota porque no creen que esto se pueda sostener o, por otro lado, una enorme cantidad de personas que ya están suficientemente ajustadas, no tienen derechos ni nada que perder.

El oficialismo debe mostrar que sabe cómo lograr un “aterrizaje” reduciendo los daños y cómo darle derechos a quienes no los tienen…

En un sistema secuenciado como el que tenemos, son tres momentos distintos, son reflexiones diferentes en las que la sociedad manda mensajes que hay que leer con humildad y serenidad. Nos vamos desendeudando con las medidas que Massa hizo con el Fondo. Los candidatos de la oposición buscan un ajuste con el hambre de la gente, cosas que ya pasaron.

