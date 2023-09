Qué pasará con la devaluación y el precio del dólar post primera vuelta

El periodista especializado en economía, Fernando Meaños, analizó lo que podría ser un posible escenario de devaluación post elecciones de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuánto puede estar el dólar después de las elecciones?

La pregunta del millón y que nadie tiene una respuesta.

Tras mucho tiempo de decir que no devaluaría y que una devaluación brusca pega sobre los salarios, porque repercute fuertemente sobre los precios y que ese no era el camino, ¿qué hizo el Gobierno después de las elecciones PASO? Al día siguiente, devaluó entre un 22% o 23%, subió el tipo de cambio oficial con la promesa de que se mantendría hasta el 22 de octubre que se votará en la primera vuelta.

La pregunta que se hace el mercado, un comerciante y cualquier persona es si ya devaluaron después de la primera elecciones, luego de las PASO, y la inflación de este tiempo ya se comió esa devaluación porque estamos hablando de que habrá una devaluación por lo menos superior al 10% mensual.

¿Por qué no habría otra después de la primera vuelta? El Gobierno dice que la devaluación anterior fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional que debió cumplir para poder seguir adelante con el programa y que una vez llegado el momento electora y cumplida esa promesa, de llegar con el dólar oficial a $350, vuelve el Crawling peg, sistema por el cual se hacen microdevaluaciones diarias, acompañando un poco más arriba o un poco más abajo la inflación día a día.

Dólar blue hoy: el minuto a minuto de la cotización de este martes 5 de septiembre de 2023

Eso es lo que promete Massa hoy, veremos si lo cumple. Lo cierto es que, mientras tanto, el Gobierno a través del Banco Central sigue interviniendo fuerte en los dólares financieros que también sirven como referencia, sobre todo, para las empresas, y siguen tratando de que el dólar blue no se escape.

Aunque se sabe que es un mercado marginal en tamaño, muy pequeño que opera un volumen bajo, es también es una referencia muy clara en una economía que se maneja en negro en un 40% o 45%.

¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Qué pasará con el dólar si les va mejor a Patricia Bullrich o Javier Milei en las elecciones? Por un lado, desde el sector de Milei aún cuando se impulsa la dolarización, un plan que de a poco el candidato libertario le va saliendo el pie del acelerador y no será tan inmediato, sino que se transformó en uno de mediano plazo y sin detalles acerca de cómo se implementará.

A cuánto cerró el dólar blue este lunes 4 de septiembre de 2023

Lo que se sabe es que Milei aclaró que el cepo no se puede levantar o al menos que no se puede levantar el primer día porque eso con la cantidad de pesos sueltos que hay en la economía, por llamarlo de algún modo a los enormes pasivos monetarios que tiene el Banco Central, implicaría abrirle las puertas a una hiperinflación. Lo dijo desde el principio y en eso no cambió. Desde ya, dice que liberar el cepo el primer día no es viable.

Desde el lado de Bullrich, ahora con Carlos Melconian como su nuevo referente económico y potencial ministro de Economía si llega al gobierno, avisó que tampoco habrá una devaluación al estilo de Mauricio Macri en 2015. Es decir, una apertura total de las restricciones cambiarias.

El mismo Melconian dice que eso hoy tampoco es viable, generaría un impacto sobre la inflación excesivamente fuerte y que planea, según lo dijo él, ir de salita roja hasta Harvard. Eso quiere decir que levantará las restricciones de a poco, tal vez un primer paso sea un desdoblamiento cambiario que sería formalmente tener un valor de un dólar comercial y otro valor de un dólar financiero. En líneas similares a lo que hoy tenemos al dólar oficial y entre el dólar financiero y blue. Eso es más o menos lo que viene adelantando Melconian.

La realidad es que hasta ahora nadie alcanza a creer del todo que después de la primera vuelta no haya otra devaluación similar y, desde luego, todos descartan la solución extrema que sería la de levantar todo el cepo el primer día, algo que generaría un pico inflacionario.

A cuánto cerró el euro blue este lunes 4 de septiembre del 2023

Lo explica aquí Martín Kalos al decir que no estamos en la misma situación de 2015, no es viable levantar todas las restricciones cambiarias como en su momento si pudo hacer Macri.

Por lo tanto, ¿cuánto costará el dólar después de las elecciones? No lo sabemos, pero sí está claro que las restricciones se quedarán un tiempo largo.

BL FM