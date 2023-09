Nueva campaña: de la psicología a la psicopatología

"Faltan 45 días para las elecciones y los candidatos están perdidos por la paridad en el resultado de las PASO", subrayó Jorge Fontevecchia en la apertura de en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1) del miércoles 6 de septiembre de 2023.

En el 2019 la estrategia del macrismo entre las PASO y las generales fue exacerbar la confrontación con el Frente de Todos, la cual le permitió recortar la diferencia en varios puntos de diferencia. De este modo, mientras que Cambiemos incrementó su caudal, los demás candidatos no peronistas perdieron votantes, por lo que pudo recaudar una mayor proporción del voto antiperonista.

Una de las modificaciones que hizo Mauricio Macri en la campaña fue el giro de la virtualidad al territorio. La marcha del “Si se puede” es un ejemplo de eso. Por otro lado, aumentó la polarización con el peronismo. Acentuó la construcción del “ellos” o “nosotros” en la sociedad, es decir, sedimentó una otredad que le permitió estructurar gran parte de su mandato. Como resultado, Cambiemos aumentó del 32% al 40% entre las primarias y las generales del 2019.

El presente de Juntos por el Cambio y la figura de Mauricio Macri

Ayer se manifestaron los principales referentes de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich habló de la interna de su partido y la injerencia del líder del PRO: "nosotros siempre estuvimos pendientes de qué iba a hacer Macri, pero no tenemos que estar más presos, Macri hace lo que él considera". Pareciera que el inconsciente de la candidata habla cuando ella utiliza la palabra "presos" para referirse a su relación con el ex presidente.

Luis Petri, su compañero de fórmula, salió a buscar votantes de otros espacios: "con Schiaretti nos une la idea de terminar con el kirchnerismo" aseguró el candidato a vice que hasta se animó a dialogar con Javier Milei en pos de derrotar "la corrupción y el populismo".

En las últimas semanas el que salió a la cancha fue Carlos Melconian, ministro de Economía de un hipotético gobierno de Bullrich, quien trató de mandar un mensaje esperanzador al futuro del país: "hay que decirle a los pendejos que esto tiene solución" aseguró el dirigente en una entrevista en la que se lo notó entre ofuscado y emocionado.

El ex senador Federico Pinedo y candidato a canciller le contestó a quienes considera que Juntos por el Cambio tiene posturas económicas cargadas de ideología, aseguró que su espacio tiene diálogo con China y que desde el país asiático les confesaron que "el gobierno tiene problemas de transparencia".

El oficialismo polariza con Milei y defiende a Cristina

Por el lado del oficialismo, Sergio Massa se encargó de contestarle a Javier Milei que días atrás había subestimado los problemas de contaminación de los ríos y aprovechó para recordar otra de las polémicas frases del libertario: "para nosotros, ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida. La defensa de la vida, del ambiente y del desarrollo tienen que ser valores centrales en la construcción de nuestra sociedad".

Axel Kicillof, el oficialista con mayor posibilidad de éxito en octubre, también analizó la interna de su espacio y el rol de su líder, aunque a diferencia de Patricia Bullrich, reivindicó la importancia de Cristina Kirchner en la estructura partidaria: "aunque les duela y les moleste, es la que hoy conduce al peronismo" remarcó el gobernador quién también recordó el atentado que sufrió la ex presidenta hace un año y pidió justicia.

Quien también se refirió a la figura de la vicepresidenta fue Andrés "Cuervo" Larroque. El dirigente le contestó a quienes critican su silencio y remarcó que "Cristina no aparece porque no es candidata. Hoy es el momento de fortalecer la figura de Sergio."

El autoboicot y el deseo inconsciente

Según Alicia López Blanco, licenciada en psicología y autora del libro "La salud emocional", boicotear es impedir o entorpecer la realización de un acto o de un proceso para conseguir alguna cosa. Para el psicoanálisis, en el auto-boicot la propia persona se impone el freno con el objetivo de obtener algo que aparentemente no favorece su bienestar, pero que sí satisface algún deseo inconsciente.

Podríamos plantearlo, metafóricamente, como una lucha interna entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal que se libran en el interior de la psiquis. Por un lado, una fuerza positiva impulsa a la autonomía y el desarrollo personal; por el otro, una negativa trata de impedir el crecimiento y la evolución.

¿Existirá un autoboicot inconsciente en la vicepresidenta y en una parte importante del peronismo para que no triunfe Massa y la victoria sea de Javier Milei?

Casualmente, el presidente Alberto Fernández inauguró el primer Encuentro Nacional de Salud Mental, recordó el estado de alerta emocional que generó la pandemia: "nos ha sensibilizado mucho más y ahora todos sentimos que el riesgo se ha potenciado y que nuestra inseguridad es mucho más alta. Por eso se dan los fenómenos que se dan, algunos creen que la culpa la tienen los africanos que emigran a Europa, por eso renace el nazismo y las políticas negacionistas".

El presidente construye una hilación entre la falta de salud mental de la sociedad en su conjunto, como consecuencia de la pandemia y el encierro, y la falta de estabilidad mental de Javier Milei.

Es cierto que existen reivindicaciones de los gobiernos militares en toda América Latina, el primero fue Jair Bolsonaro, hoy sucede lo mismo en Chile con un candidato a presidente que enaltece la figura de Pinochet.

Hay un fenómeno mundial de insatisfacción que comenzó en el año 2007 con la Crisis de las Hipotecas y que culminó con la generación de empleos mal remunerados. La economía mundial no se recuperó desde aquel entonces y luego llegó el golpe de la pandemia.

La campaña de Milei previo a las PASO 2023

La campaña de La Libertad Avanza estuvo anclada fuertemente en las redes sociales y los medios de comunicación. El ejemplo más claro de esto fue el pueblo salteño de San Antonio de los Cobres, donde el candidato no tenía estructura, militantes, y tampoco repartió volantes, afiches, ni realizó ningún acto, pero igual sacó el porcentaje más alto de votos del país. Esta situación se repitió en la mayoría de las ciudades y provincias, ya que Javier Milei casi no salió a recorrer el país por su candidatura o para acompañar a los candidatos libertarios en las elecciones provinciales.

El síndrome del impostor

Desde la perspectiva del psicoanálisis existe el síndrome del impostor que es un cuadro en el que la gente que consigue ciertos éxitos, se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo de ser descubierto por fraude.

El término fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978. Ambas terapeutas realizaron una investigación donde analizaron un grupo de mujeres con grandes logros. En los resultados encontraron que la gran mayoría de ellas desconfiaban de sí mismas y, a pesar de las pruebas externas de su competencia, estaban convencidas de que eran un fraude y que no merecían el éxito que habían alcanzado.

Hay muchas de estas paradojas en los estudios psicoanalíticos, como la de los que fracasan al triunfar o la de los que delinquen por un complejo de culpa, y pareciera ser que siempre se trata de buscar una explicación al comportamiento de Javier Milei.

Darío Espstein, miembro del equipo económico de La Libertad Avanza, aseguró que su partido no va a dolarizar si no hay dólares. Algo que pareciera ser una obviedad, pero dicho por una de las cabezas económicas del candidato que viene proponiendo la dolarización desde hace dos años, no resulta menos que paradójico.

Por su parte, Diana Mondino realizó una inexplicable comparación entre el ingreso de Argentina a los BRICS con "una fiesta en la que está tu ex", remarcó la debilidad económica del país y aseguró que la agenda del organismo no tiene las mismas prioridades.

Luego de la esta recorrida por las declaraciones de la mayoría de los dirigentes de los principales partidos políticos, queda claro que abunda la confusión y apenas falta un mes y medio para las elecciones.

