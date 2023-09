La vicepresidenta dinosaurio de Milei

"Victoria Villarruel, la diputada libertaria, es conocida por su discurso negacionista, donde reivindica a los genocidas de la última dictadura y desconoce a los 30 mil desaparecidos. Es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, veterano de Malvinas e integrante del Operativo Independencia en 1975, que llevó adelante en Tucumán el Ejército para aniquilar a la guerrilla", contextualizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil del lunes 4 de septiembre de 2023.

Villarruel reivindicó el partido español de extrema derecha Vox, según expuso en una columna de opinión publicada en 2019, y firmó la Carta de Madrid, un documento elaborado por ese partido. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y técnica de seguridad urbana recibida de la Universidad Tecnológica Nacional.

En 2003, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Villaruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas para defender a los militares acusados por delitos de lesa humanidad.

Los vicepresidente que fueron presidentes

El o la vicepresidente tiene como función presidir la Cámara de Senadores, pero no tiene voto, salvo en caso de empate. Además, el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de enfermedad, ausencia de la Capital Federal, muerte, renuncia o destitución.

Victoria Villarruel organizó un homenaje a las víctimas de Montoneros y del ERP en la Legislatura porteña

En la historia, los vicepresidentes que asumieron el rol de la presidencia fueron: Marcos Paz cuando Bartolomé Mitre se trasladó a Corrientes para dirigir a las tropas en la Guerra del Paraguay; José Figueroa Alcorta fue presidente provisional desde 1906 hasta 1910, luego de que Manuel Quintana enfermó y falleció; Roque Sáenz Peña pidió licencia por enfermedad y, desde 1914 hasta 1916, ocupó su lugar Victorino De la Plaza; e Isabel Estela “Isabelita” Martinez, cuando falleció Juan Domingo Perón.

Definiciones de Villarruel que la definen

La candidata de Milei afirmó que hubo no hubo terrorismo de Estado sino una guerra en el país: “Lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la Causa 13 que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado, en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado, el estado de conflicto armado”.

Qué piensa Victoria Villarruel del terrorismo de estado

Asimismo, definió el terrorismo de Estado: “Es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. El Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un recurso de los débiles”. Además, sostuvo que “la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida”.

El negacionismo explícito de Villarruel

En el programa Intratables que conducía Alejandro Fantino, Villarruel afirmó sin ningún tipo de tapujo que “los 30 mil desaparecidos son mitología, ya que en el Parque de la Memoria hay sólo 8751, ¿dónde están las personas que faltan en el Registro único de víctimas de terrorismo de Estado?".

En la Cumbre de la iberosfera de Madrid del 2022, aseveró que “las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no son blancas palomas” y señaló que en los 70 hubo un conflicto armado no internacional. “Todo lo que se escuchó hasta ahora es falso, un discurso armado por la izquierda, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y por todos los que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo”.

Y, continuando esa línea, agregó: “17 organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros, secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron. Básicamente, nos diezmaron”.

El matrimonio igualitario

En LN+, en una entrevista concedida a Luis Novaresio, Villarruel se refirió a la normativa sancionada en 2010 para garantizar el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo: “Estaba garantizado con la Unión Civil, en lo legal estaban garantizados determinados derechos, había que ampliarlos, sí, pero el matrimonio, es una institución que tiene que ver más con lo religioso”.

Quiénes conforman el círculo de confianza de Victoria Villarruel, la candidata a vice de Milei

Ante la sugerencia del conductor al respecto de tener una actitud homofobia, la libertaria insistió que “ no me molestan, digo que estaba garantizado, de hecho hay un montón de familias y de parejas heterosexuales que no se casan o que estaban en Unión Civil o en una unión irregular en algunos casos o de hecho”.

El kirchnerismo

Al respecto del kirchnerismo, opinó que habría que realizar una auditoría bastante general sobre el Ministerio de Seguridad, de Defensa y sobre todas las áreas del Estado. “No sabemos qué es lo que vamos a encontrar, ya que el espíritu del kirchnerismo es el de Atila, el rey de los Hunos: no dejarte la tierra arrasada y que no crezca más el pasto”.

La imputabilidad penal

También, habló de la necesidad de bajar la imputabilidad penal. “sobre todo en los casos donde se implica la vida de otro ser humano”: “Estamos en el desmadre que vivimos porque el hecho de reprimir el delito crea alergia a la izquierda”.

El lenguaje inclusivo

Cuando habló del lenguaje inclusivo sostuvo que lo sacaría por demagogo. “Hoy importa más el lenguaje inclusivo a que vos realmente incluyas al que tiene algún tipo de discapacidad. O sea, todo es una fachada. El idioma español es rico y nosotros estamos tolerando que bajo la inclusión, que no incluye a nadie, estemos deformando nuestra propia lengua”, explicó.

Pro militares y antimapuche: quién es Victoria Villarruel, la elegida de Milei para la Vicepresidencia

Sobre el aborto legal, seguro y gratuito

Villarruel remarcó su postura provida. “Las personas pobres no suelen abortar ya que consideran a sus hijos como su único tesoro. Aunque las políticas enfocadas en este sector podrían haber sido injustas”.

Sobre el Parque de la Memoria

La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza calificó al Parque como “de la desmemoria, porque no cuenta, por ejemplo, a las víctimas que fueron asesinadas por Montoneros en democracia y en gobiernos de facto”.

Victoria Villarruel tendría Seguridad y Defensa en una presidencia de Milei: quién es y sus propuestas

Además puso en duda los abusos ejercidos en la ESMA: “Si existieron, ya fueron juzgados desde hace años. En el Museo de la Memoria me gustaría saber qué hay dentro del predio de 17 hectáreas de la ESMA, es un lugar al que yo, por ejemplo, no puedo ir”.

El discurso negacionista de los neonazis en Alemania

En la historia, hubo diversas posturas que se dedicaron a negar sistemáticamente atrocidades. Por ejemplo, los negacionistas del Holocausto consideran que las cámaras de gas son un mito y que toda la memoria construida en torno a los campos de concentración fueron hechas en base a documentos falsificados.

Asimismo, sostienen que no se halló ningún archivo donde Hitler diera expresamente la orden de aniquilar judíos. Además, desconocen las confesiones que hicieron los jerarcas nazis en los juicios, ya que para ellos fueron realizadas bajo tortura.

AO JL