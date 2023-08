Victoria Villarruel cuestionó la política de derechos humanos y y describió al Museo de la Memoria que funciona en la ex Esma como "el museo de la desmemoria". En una entrevista en La cruel verdad, en A24, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza también criticó el trabajo de organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y adelantó cuál será su política con los militares condenados por delitos de lesa humanidad si llegara al poder.

En diálogo con Esteban Trebucq la dirigente se metió de lleno en el tema que la llevó a tener una vida pública y que luego la convirtió en la candidata a vice del espacio libertario. Villarruel es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel y como abogada lleva décadas militando lo que ella denomina la "memoria completa".

En la entrevista, Villarruel contó que a través de una de las asociaciones que preside reclamaron tener un espacio en el predio de la ex Esma, donde funciona el Parque de la Memoria. "Por supuesto que eso no sucedió y tanto el Gobierno de la Ciudad como el Instituto Espacio para la Memoria y el Gobierno Nacional nos negaron esa chance", dijo. La dirigente, además, aseguró que en el predio se reconoce y conmemora "a personas que no murieron por el Estado" y agregó: "Si vos hablás de un memorial de las víctimas por parte de los abusos de Estado, que pongas a un tipo que murió atacando al Regimiento de Formosa en democracia, definitivamente es una burla".

Consultada acerca de si cerraría el Parque de la Memoria, Villarruel respondió: "Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino, no solo de gente que está con subsidios, que sus organizaciones son bancadas, que tienen cargos públicos y que han manejado la historia como si fuera propiedad de ellos".

Aunque aclaró que aún no sabe con detalles qué haría con el espacio en caso de llegar a la vicepresidencia, Villarruel deslizó la posibilidad de que deje de funcionar tal y como lo hace en la actualidad: "Eso (el predio) era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Por la donación con cargo, ese bien debiera volver a la familia Raggio".

La candidata dijo que la última vez que entró a la ex Esma fue en 2016 para tener una reunión con el entonces secretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj, pero dijo que no volvería. "No puedo ir: te abuchean, te encontrás con la militancia dura del kirchnerismo y de muchos que son familiares de personas que integraron organizaciones armadas", sostuvo.

Los periodistas le preguntaron a Villarruel qué opina sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos con respecto a la recuperación de nietos. La dirigente primero cuestionó a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo "porque en ningún momento tuvieron un acto de repudio al terrorismo".

Luego puso un manto de sospecha sobre la restitución de las identidades, aunque no queda claro qué quiso decir: "Hay nietos que están sindicados como que han sido recuperados y, sin embargo, estaban con sus familias. Está en la misma página de las Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que ellas lo tendrían que explicar ante la sociedad", aseguró sin dar mayores precisiones.

Por último, Villarruel también se refirió a los indultos y las amnistías y afirmó que son dos herramientas que "tienen sus dificultades". "No lo estamos analizando puntualmente. Sí, creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y eso ha pasado en estos juicios y es algo que es grave porque afecta las garantías constitucionales, no solamente de aquel que está en esos juicios, sino de todos nosotros", sostuvo.

