“Bridgerton”, tercera temporada: 3 cosas que trae esta nueva historia de amor de Netflix

Bridgerton, la serie de Netflix que ha conquistado corazones con sus vestidos de alta costura, covers de canciones modernas y amores pasionales, continúa su encanto en la plataforma. Inspirada en los libros de Julia Quinn, la serie presenta una trama romántica que envuelve a sus espectadores temporada tras temporada.

En los apasionantes relatos de Bridgerton, cada temporada cuenta una historia de amor única y emocionante. Esta vez, en la tercera entrega, el foco estará en Colin Bridgerton y Penélope Featherington. Con diálogos como los de Anthony Bridgerton, que resuenan con intensidad y pasión, la serie promete seguir cautivando a su audiencia con un torbellino de emociones y romance.

“Te deseo. Me muero por ti. De noche no puedo dormir por culpa de mi deseo por ti. Incluso cuando no me caías bien, te deseaba. Es la cosa más demencial, arrebatadora, deplorable, sí, pero es así”, destacó Anthony Bridgerton en el segundo libro de Julia Quinn, “El vizconde que me amó”.

La aventura de Colin y Penélope en la trama del cuarto libro de Julia Quinn

"Romancing Mister Bridgerton" narra la historia de Colin y Penélope Featherington, dos personajes que enfrentan situaciones complejas a lo largo de la trama.

Por un lado, Penélope, quien siempre ha guardado un amor secreto por el tercer hermano Bridgerton, ve cómo esos sentimientos comienzan a tambalear cuando un secreto de su "amigo" sale a la luz. Mientras tanto, Colin, sintiendo la monotonía de su vida y hastiado de ser el centro de atención de la columna de chismes de Lady Whistledown, regresa a Londres desde un viaje y se encuentra obsesionado con Penélope. A su vez, descubre que ella también guarda un secreto que podría cambiarlo todo.

El cuarto libro de la serie Bridgerton servirá como piedra angular para la nueva temporada propuesta por Netflix, aunque se espera que se realicen modificaciones en la adaptación televisiva.

Colin y Penélope tendrán escenas muy apasionadas y sexuales

Uno de los elementos distintivos tanto de la saga literaria como de la serie Bridgerton es la intensidad de las relaciones entre los personajes. Cada pareja ha vivido momentos íntimos que han sellado su vínculo de manera inolvidable.

En este sentido, la historia de Colin y Penélope no será la excepción. Se espera que su romance sea uno de los más apasionados de todos, con escenas que prometen elevar la temperatura, como la del carruaje y los espejos, que se destacan en el libro.

Un dato interesante es que Nicola Coughlan, la talentosa actriz que interpreta a Penélope en Bridgerton, ha solicitado específicamente una versión de su contrato que excluya escenas explícitas. "Está literalmente escrito en mi contrato. La gente piensa que bromeo, pero es cierto. Simplemente no quiero... Crecí como irlandesa católica", reveló la actriz sobre esta cláusula que limita ciertos contenidos en su participación en la serie.

Para completar la trilogía de Bridgerton, la serie no podía prescindir de incluir versiones instrumentales de canciones reconocidas en la industria musical. Con la magia de los violines, melodías como "Happier than Ever" de Billie Eilish, "Dynamite" de BTS y "Jealous" de Nick Jonas complementarán y enriquecerán aún más la trama.

Hora, día y capítulos de la tercera temporada de la serie éxito de Netflix

La tercera temporada de Bridgerton contará con ocho capítulos, los cuales serán divididos en dos partes. Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 16 de mayo, mientras que los restantes llegarán a la pantalla el 17 de junio.

JCCL / Gi