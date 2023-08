Diana Mondino en la Bolsa de Comercio de Córdoba: “La economía se está dolarizando sola”

Diana Mondino trazó un panorama de la política económica de la Argentina en el Ciclo de Almuerzos de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Les pido a todos ustedes: no tengan miedo. Innoven, compitan y a lo mejor entre todos hacemos una Argentina mejor”, sostuvo la candidata a diputada por CABA de Javier Milei.

Tras una breve introducción, llovieron las preguntas a la economista, muchas de las cuales se centraron en el proceso de dolarización que plantea el líder de La Libertad Avanza.

“La dolarización es un instrumento para solucionar cosas. Es para que nadie venga después a romper todo de nuevo. Es como un by-pass gástrico: te sirve para bajar de peso, pero si después seguís comiendo como siempre, vas a aumentar de peso de nuevo”, sostuvo. Y añadió: “La economía se está dolarizando sola. Es algo que va siendo natural, haciendo la salvedad del cepo”.

En cuanto a la preocupación por la gobernabilidad, no sólo por la crítica situación social que vive el país, sino también por el tenor de las propuestas que plantea Milei, Mondino trató de llevar calma al círculo rojo y precisó que “es la primera vez que habrá un Congreso que no será una escribanía. No pensé que íbamos a tener tantos diputados, de acuerdo al resultado en las PASO, pero todos vamos a tener que negociar. Todos. Nadie va a tener una mayoría absoluta. Si el cambio es abrupto, ¿por qué no animarse?”

"Todo lo que propone Javier está en el marco de la Constitución. Nada fuera de la ley. Eso tiene que quedar claro", precisó la economista.

Luego, ante otra pregunta de los presentes se refirió a los robos y saqueos que se produjeron la semana pasada en distintos puntos del país. “¿Por qué en algunas provincias no hubo saqueos y en otras sí?. En 18 provincias no hubo problemas. Hay una explicación muy clara y tiene que ver con que la Policía trabaja de manera muy diferente, en algunos lugares mejor y en otros no: hijos de puta", enfatizó la candidata de LLA, lo que despertó el aplauso de los presentes.

Luego, consultada por los medios, precisó que las posibilidades de que exista en acuerdo entre Massa y Mieli "son nulas. Tan nulas como las reservas que tiene el Banco Central". ¿Y con Macri? "Bueno, en ese caso ellos (por integrantes de Juntos por el Cambio) se están acercando a las propuestas que tenemos desde La Libertad Avanza. Veremos qué pasa", sostuvo Mondino.