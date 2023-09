La senadora de la Provincia y ex ministra Ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, explicó las palabras dichas por el gobernador de PBA sobre “la nueva música” que debe escribir el peronismo, y aseguró que uno “no reniega nunca la esencia de su historia” en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cuando fue consultado por los dichos de Axel Kicillof, quien había advertido que “el peronismo debe escribir música nueva”, Máximo Kirchner sostuvo que él era un dirigente y no un músico. ¿A qué atribuye ese apego generacional a no escribir una "nueva música"?

Ayer hubo una reunión del Consejo del Partido de la provincia de Buenos Aires, en la que se hizo un análisis del resultado electoral en la Provincia post PASO, en el cual ganamos y que, por supuesto, consideramos que es la locomotora de la elección nacional, porque somos el 38% del electorado.

Axel Kicillof, contra Patricia Bullrich: "No dan pie con bola"

A la tarde empezó a circular este comentario, pero en realidad nunca se trató en la reunión ninguna observación sobre los dichos de ningún dirigente. Me parece que la opinión de Axel Kicillof, en ese sentido, quiso tener un tinte de color respecto a las responsabilidades futuras que tiene el peronismo.

Para nosotros, la doctrina del peronismo es muy firme, llevada adelante primero por Perón y Evita, y luego por Néstor y Cristina, no me parece que haya habido una confrontación por esto, de hecho la respuesta de Máximo fue bastante graciosa.

Elecciones 2023: una encuesta da tercero a Milei en territorio bonanerense y Massa sale primero

¿Cómo evalúa, a un mes de las PASO, la evolución de la campaña en la provincia de Buenos Aires?

En PBA, se continúa con el mismo trabajo que se ha tenido para las PASO: mostrar gestión en todas las áreas del gobierno. Kicillof y todo su gabinete dan muestras diarias de la acción de gobierno, a través de la inauguración de obras públicas, de la atención en las escuelas, etc.

A mí me tocó hacer un informe a pedido de Máximo, y luego cada sección electoral hizo lo mismo, describió cómo habían sido los resultados y luego se comenzó a charlar como iba ser el diseño de la campaña.

Encuesta pone en alerta rojo a Milei y Kicillof: les da muy poca ventaja sobre Bullrich, Massa y Grindetti

Las medidas de Sergio Massa, anunciadas estos últimos días, demuestran que tuvo que equilibrar la economía con una presión muy grande del Fondo. No liquidaron lo que tenían que liquidar antes de las PASO, sino posteriormente, con una devaluación que afectó inmediatamente, pero que ahora se trata de hablar de una política de ingreso y de medidas de gobierno que mejoren la capacidad adquisitiva de salario.

La eliminación del IVA y las medidas sobre Ganancias van a hacer que se mejore la condición del bolsillo. Claro que esta no es la solución, tenemos un cerrojo sobre nuestra cabeza con el cronograma de pagos del Fondo Monetario. Pero fundamentalmente, lo que se necesitaba para salir de esta crisis, era una medida que mejore el poder adquisitivo.

Ley de presupuesto: “Sergio Massa finalmente no va a presentarlo”, tras la crítica de Javier Milei

Ayer entrevisté a Luis Ignacio Brusco, el decano de la Facultad de Medicina, que también es filósofo, quien reflexionaba respecto de por qué, en líneas generales, hay más posibilidad de que sean reelectos los intendentes y los gobernadores que los presidentes.

Él decía que, en el caso de la territorialidad, donde había un espacio físico acotado, valía la pena la gestión, mientras que en la presidencia, la vastedad del territorio de un país obligaba que el tema sean los medios de comunicación. ¿Comparte usted la visión?

Sí, en términos generales la comparto. Yo leí el libro de Brusco, El cerebro político, y me parece un libro de aproximación a la complejidad del desarrollo político, sobre todo porque la política la asumimos los humanos y cada uno tiene personalidades diferentes.

Devolución del IVA: qué productos de la canasta básica tendrán el reintegro del 21%

Coincido que la proximidad, la cercanía de un dirigente con su comunidad tiene una gran cantidad de ventajas, en el sentido de que uno conoce a diario la situación de la comunidad.

Lo que es un buen reflejo son las fiestas regionales, donde se juntan todos y el intendente camina entre la sociedad.

Las redes sociales han posicionado la práctica política en un lugar muy difícil, si uno ve los fenómenos políticos que van apareciendo, puede notar que es un reflejo de las redes sociales. Le cuesta a cualquier dirigente traducir las cuestiones de la preocupación diaria a un discurso nacional.

Las medidas de gobierno que atienden las necesidades de la gente son las únicas que hacen que la sociedad vuelva a poner la mirada en su dirigente, y parece que las medidas que ha tomado Sergio Massa tienen que ver con la vida diaria de la gente.

Mauricio Macri advirtió sobre una "hiper" y trató a Sergio Massa de "cínico inconsciente"

Hay que reconocer que, en estos años de gobierno, no se han hecho todas las cosas que deberían hacerse, había mucha expectativa que no se cumplió. Hay que recuperar la confianza de la sociedad en la política, están muy enojados con la política, no solo en el peronismo, uno lo ve también en el resultado de Juntos por el Cambio. La responsabilidad de la política es decir la verdad, se trata de ganar una elección por la gente.

Alejandro Gomel (AG): Respecto al tema que se trataba al principio de la entrevista, sobre el debate de un nuevo peronismo entre Kicillof y Máximo, Mayra Mendoza, dio a entender en una entrevista que, según ella, Kicillof “se está cortando solo” y que no está siendo respetuoso con la historia. ¿Qué opinión tenés sobre eso?

Los peronistas tenemos una doctrina que a lo largo de los años se fue modificando, con errores y aciertos, pero ninguno de nosotros reniega lo que ha significado para el pueblo. Creo que Axel, lo que ha querido decir es que hay cosas que se deben aggiornar, uno no reniega nunca la esencia de su historia, sí la modifica. Nada más que eso, parece que fueran más importantes estas cosas que otras.

Llegar al ballottage como sea

Ninguno de nosotros, ni la propia Cristina Kirchner , se ha cansado de decir en los últimos actos que es profundamente peronista. Axel Kicillof está absolutamente alineado con la política nacional, tiene una profunda relación con Cristina y una muy buena relación con Máximo. Hay que elegir las palabras adecuadas para hablar de la propia historia.

Triángulo etnocéntrico de poder

Me gustaría compartirle un argumento de Heráclito, que sostenía que la naturaleza misma es cambio, que todo fluye y que el río siempre tiene un agua diferente pero siempre es el mismo río. ¿Le parece bien?

Exactamente, es así. Me parece hermosa esa cita.

VF JL