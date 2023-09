Mauricio Macri advirtió sobre una "hiper" y trató a Sergio Massa de "cínico inconsciente"

El expresidente Mauricio Macri apuntó con dureza contra el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa: "Es un cínico inconsciente", lo definió, tras conocerse las cifras récord de inflación de agosto.

En una entrevista con Eduardo Feinmann para LN+ le atribuyó a Juntos por el Cambio la representación de “los que trabajan” y sostuvo que “si Perón resucitase, diría que el partido que lo representa es Juntos por el Cambio”.

“Tenemos que hacer las cosas que hay que hacer y dejarnos de creernos los más vivos y creer que nosotros podemos cambiar la ley de la gravedad. Si gastás más de lo que tenés, te fundís (...) La gente necesita saber que va a cobrar un salario y que no se evapora durante el mes con este cínico e irresponsable de Massa porque la inflación está descontrolada”, sostuvo.

Macri emitió una advertencia sobre "un estado de hiperinflación". Dijo que la economía está en manos "de un cínico inconsciente porque encima dice que cuando sea presidente va a terminar con la inflación mientras nos lleva la hiper”.

Macri confirmó su apoyo a Patricia Bullrich: "Se necesita una conducción sin mesianismos"

“Se sienta con el FMI, al cual le echa la culpa de todo, y le pide más plata. No solo el FMI no tiene la culpa de la irresponsabilidad de este gobierno, sino que encima no le pagaron y le pidieron más plata. El fondo no es un cuco malo que se quiere aprovechar de la Argentina", afirmó.

Criticó la doble función de Massa “abusando de ser candidato y ministro de economía, volviendo a imprimir para pagarle a un montón de gente y empobrecer a los 50 millones de argentinos”. Además, calificó a las medidas anunciadas este miércoles como “un mamarracho electoralista”.

“Esto que está haciendo es criminal, manoteó los depósitos en dólares de la gente, se consumió todas las reservas que había, trabó las importaciones y dejó de pagar decenas de miles de millones de dólares en importaciones. Todo en el límite, siempre en base a la mentira”, sostuvo.

LT