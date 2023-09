Milei busca la pata religiosa en el judaísmo

“La tesis de nuestra apertura de hoy es que Milei descubre que necesita algo que le falta, que tiene que ver con lo inmaterial, un apoyo moral, religioso, que no encuentra en la religión mayoritaria de la Argentina por sus diferencias con el papa”, analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Milei observa la importancia que tuvo la religión en los casos de Bolsonaro y Trump. Al mismo tiempo, considera que puede encontrar un punto de contacto entre su teoría económica y el conservadurismo judío.

Milei visitó la tumba de “El Rebe de Lubavitch”, un rabino ortodoxo de influencia global que nació en 1902 en Rusia y murió en 1994 en Estados Unidos.

Cuando era niño era considerado un prodigio por su inteligencia. En 1928 se casó con Chaya Mushka, hija de Yosef Yitzchak Schneersohn, el sexto Rebe del movimiento jasídico Jabad Lubavitch, una rama del judaísmo. Estuvieron casados por 60 años hasta la muerte de Mushka en 1988 y no tuvieron hijos.

Vivieron en Europa hasta 1940, cuando se exiliaron a Norteamérica tras la ocupación de París por Hitler. Después de la muerte de su suegro, heredó el cargo, convirtiéndose en el séptimo Rebe.

A partir de ese momento, tomó a un grupo jasídico casi al borde de la extinción después del Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes en la religión judía.

Vamos a poner en contexto la importancia que tuvieron, tanto para Donald Trump como Bolsonaro la dimensión religiosa.

El caso de Donald Trump

En Estados Unidos, durante cada campaña presidencial, siempre un candidato se presenta como guardián de los valores cristianos, promoviendo las ideas evangélicas para pelear el voto.

Ronald Reagan lo hizo en su momento, también los Bush, y más sorprendentemente Donald Trump.

“Soy el elegido, siempre apoyaré a la comunidad evangélica. En Estados Unidos no alabamos al gobierno, alabamos a Dios”, decía el ex presidente durante un discurso de campaña.

El día que Trump juró como el presidente número 45 de los Estados Unidos, Paula White, su pastora personal, estuvo encargada de bendecir el momento y rezar por él ante millones de personas que siguieron la asunción en todo el mundo. Desde el principio de su mandato Trump dijo que era una persona religiosa.

Él se define como Cristiano prebiteriano, una rama del protestantismo. La presencia de su pastora en la jura de asunción no fue una excepción, la religión estuvo presente en todo el período de su presidencia.

Trump ha impulsado el nombramiento de jueces conservadores religiosos en la Corte Suprema, limitó la enmienda Jhonson que le prohibía a grupos religiosos exentos de impuestos a participar en actividades políticas y fue el primer presidente estadounidense en acudir a una manifestación en contra del aborto. Esto le valió el voto del 80% de los varones religiosos y el 64% de las mujeres religiosas.

Bolsonaro y el evangelismo

Jair Messias Bolsonaro es el primer presidente brasileño con un discurso abiertamente evangelista. El 28 de octubre de 2018, su primera aparición pública después del anuncio de su victoria tomó la forma de una oración evangélica dirigida por el pastor Magno Malta, que fue transmitida en vivo en las pantallas de televisión.

Las imágenes de Bolsonaro siendo bautizado en las aguas del río Jordán recorrieron el mundo. La ceremonia evangélica tuvo lugar en 2016, dos años antes de que fuera elegido presidente. Esta ceremonia selló su alianza con ese colectivo, que se caracteriza por ser muy conservador.

En seguida, el presidente electo pronunció un discurso en el que puso explícitamente su mandato bajo la supervisión de Dios, recordando su lema de campaña: “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”. Bolsonaro tomó gran parte de la agenda evangélica y condenó la homosexualidad, el aborto, el feminismo y la llamada “ideología de género”.

Judaísmo y liberalismo

Nuestra tesis es que hay un punto de contacto entre el judaísmo ortodoxo y el liberalismo.

La periodista judio-mexicana Jessica Kreimerman comentó en un artículo: “el judaísmo cree en el individuo y en su capacidad de iniciativa”. Esto se desprende del mandato de Dios a Adán y a Eva para que se reprodujeran y llenaran la Tierra. La doctrina rabínica ha interpretado estas palabras como un mandamiento positivo de Dios para que el individuo se esfuerce por mejorar el mundo haciendo uso de su propia iniciativa.

Además, el Tratado de los Padres, en su apartado llamado mishná, número 13, exhorta a la responsabilidad individual: “Si yo no cuido de mí, ¿quién lo hará?”.

La propiedad privada también tiene su lugar en el Talmud. En esta obra sagrada, se plantea que la propiedad privada debe respetarse aún en tiempos de guerra.

En el judaísmo, a diferencia de otras religiones, el éxito económico es considerado una bendición. La riqueza acumulada honestamente es símbolo del esfuerzo individual. El Talmud, por su parte, dice: “Los beneficios adquiridos como fruto del trabajo tienen tanto valor como el temor a Dios”

Cábala, Jasidismo y Jabad-Lubavitch

Para entender un poco el pensamiento del Rabino Menachem Mendel Schneerson, el fallecido líder religioso al que Milei fue a visitar en su tumba en Nueva York, hay que acercarse a los conceptos de cábala, jasidismo y Jabad-Lubavitch.

La cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico.

El jasidismo es un movimiento del judaísmo ortodoxo. Su fundador fue un místico llamado Israel ben Eliezer,​ un rabino quien enseñó que la adoración a Dios debe ser gozosa.

Se diferencia de otras formas de práctica judía en que se organiza en grupos llamados dinastías jasídicas, gobernadas por rabinos cuyo liderazgo corre en familias.

El rabino gobernante de cada grupo es considerado como un intermediario entre los humanos y Dios, contrariamente a la visión judía común, donde los individuos tienen una relación directa con Dios sin intermediario.​

Jabad-Lubavitch es una organización judía jasídica cuya sede central se encuentra en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.​ Jabad-Lubavitch fue fundada por el Rabino Schneur Zalman de Liadi. En la actualidad la escuela se adhiere a las enseñanzas del Rabino Menachem Mendel Schneerson.

Este ala religiosa del jasidismo fue considerado por distintas personas como una arenga del “supremacismo judio”.

Milei y el judaísmo

En una entrevista con Viviana Canosa, cuando la periodista consultó al candidato de La Libertad Avanza por su vínculo con su hermana, él usó una metáfora muy particular para ilustrar la relación.

“Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando; entonces, Dios le mandó a Aarón para que divulgue, bueno, Kari es Moisés y yo nada más soy el que divulga, soy sólo un divulgador”, respondió Milei, entre lágrimas de emoción.

En otra entrevista, el líder libertario afirma que la famosa frase de Milton Friedman, “el pescado no era gratis”, proviene “de La Torá”, porque “Friedman era judío polaco”. “Una vez que el pueblo hebreo cruza el Mar Rojo camino a la tierra prometida, estaba mal el pescado gratis porque te hacía recordar a Egipto, donde el pescado era gratis… ¿era gratis? no, no era gratis, porque a cambio habías perdido tu libertad. ¡No es gratis!”, exclamaba Milei.

El autor del libro “El Loco”, sobre Javier Milei, Juan Luis González, habla de esta relación de Milei con lo místico: “Hay un momento en que estas cosas se empiezan a tomar más en serio en el círculo de conocidos y amigos que tenía Milei antes de dar el salto a la política”. “Él cuenta que vio tres veces “La Resurrección de Cristo”, las charlas con los economistas muertos, su relación con Conan, el perro que murió y mandó a clonar a Estados Unidos”, agregó el periodista.

“Milei asegura que los perros le abren un canal de luz con ‘El número uno’, como denomina él a Dios, hay una diagonal entre su biografía, este tipo de cosas y su salto a la política. Dice que Dios le dio la misión de meterse en política”, comentaba González.

Una pata religiosa para el liberalismo

Ayer me tocó entrevistar al premio Nobel de Economía de 2005, Robert Aumann. Es, junto con John Nash, el mayor aportante a la Teoría de los Juegos. Además es un judío muy religioso.

En la entrevista, hacía muchas referencias a las relaciones entre el Talmud y la economía. La teoría de los juegos es fundamental en la explicación de la teoría económica.

Él decía que, además de anticipar el futuro en las relaciones de intercambio, en la teoría de los juegos cumple un rol muy importante la amenaza del castigo. El ser humano necesita amenazas y castigos para corregir sus conductas.

Él señala que no es la ética lo que mueve a la cooperación, sino el egoísmo. Hay, en la naturaleza humana, una búsqueda de obtener incentivos y evitar el castigo.

Es una tesis, el tiempo verá cuán correcta es. En la búsqueda de encontrar una “pata religiosa”, como se dice vulgarmente en política, que busca Milei, creo que él encuentra en el movimiento jasídico y la ortodoxia conservadora judía la forma de darle sustancia religiosa a su teoría económica.

Encuentra también en otros economistas, como Milton Friedman, a quien cita permanentemente, que también hay ejemplos de La Torá. Una lectura hermenéutica de La Torá que permite sostener que Dios premia el desarrollo material del hombre en la tierra.

