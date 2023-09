Juan Luis González, autor de "El Loco": "Hay una gran distancia entre quién es Milei y lo que dice ser"

El triunfo sorpresivo de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provocó un nuevo interés respecto a la vida del diputado nacional. En diálogo con PERFIL, Juan Luis González, periodista político en revista Noticias y autor del libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, detalló a este medio ese costado "desconocido" y rodeado de misticismo que retrata en la biografía no autorizada del postulante más votado en las PASO.

Juan Luis González: "Milei es un líder inestable"

"El libro es un mensaje a los votantes de Milei diciéndoles: 'Miren, no solo Milei no es quien dice ser, o sea que se maneja en base a aspectos sobrenaturales, no científicos; sino que en La Libertad Avanza hay una gran distancia entre lo que dice ser y lo que es", expresó González, quien definió al libertario como "un líder inestable".

Juan Luis González: “¿Qué pasa si a un país inestable lo gobierna un líder inestable?”

En los últimos cuatro años, el periodista entrevistó al dirigente político en por lo menos cinco ocasiones: dos de ellas en el marco de la Escuela de Comunicación Perfil, otra para la revista Noticias y la última antes de las PASO que pintaron el país de violeta. El salto a la política de Milei, el misticismo a la hora de tomar decisiones, sus enemigos, la fuerte influencia de su entorno y su pasado "trágico" son algunos de los aspectos que González revela en la entrevista que brindó a PERFIL y que se puede ver a través del canal de YouTube.

MB / ED