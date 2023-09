Debate presidencial | Problemas para Milei: deberá hablar sobre Derechos Humanos y protección del ambiente

La Cámara Nacional Electoral llevó adelante una votación para que los ciudadanos se expresarán sobre cuáles temas deberían incluirse en los debates presidenciales que se llevarán a cabo el 1.º de octubre en Santiago del Estero y el 8 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los resultados dados a conocer por el organismo, el 57,94 % eligió Derechos Humanos y Convivencia democrática y el 18,60 % se inclinó por Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Ambos temas estarán presentes en los debates presidenciales. El primero se desarrollará en Santiago del Estero y el segundo en la ciudad de Buenos Aires.

Según la información suministrada por la Cámara Nacional Electoral, los temas elegidos por la gente se distribuyeron de la siguiente manera: Derechos Humanos y Convivencia Democrática: 57,94 %. Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente: 18,60 %. Salud: 6,82 %. Justicia, instituciones y transparencia: 6,62%. Relaciones de Argentina con el mundo: 5,53 %. Federalismo y desarrollo regional: 3,35 % y Defensa 1,14 %.

Derechos Humanos

Está claro que los Derechos Humanos es un tema sobre el cual Milei tiene una posición muy crítica. Sin embargo, su fuerza, que obtuvo la mayoría de votos en las PASO del pasado 13 de agosto, presentó ante la Justicia Electoral su plataforma, un documento de 13 carillas con sus principales propuestas en las que no se halla ninguna referencia al ámbito de derechos humanos ni qué se busca hacer con las políticas que se vienen desarrollando en esta materia. Milei depositó en su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, su estrategia comunicacional: “Ni Argentina está a la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas”, ha llegado a decir la candidata a vice del espacio.



Medio Ambiente

En una entrevista con el diario español El País, al dirigente libertario le preguntaron por qué "no cree" en el ambientalismo, a lo que respondió: "Los datos no lo validan. El planeta ya tuvo picos de alta temperatura. La temperatura normal no es tan distinta del promedio histórico. De hecho, los ambientalistas cometieron más de dieciséis errores. Dijeron que el planeta se congelaba, que se iba a achicharrar, que iba a ser una cosa de fuego y así".

Milei manifestó que el medio ambiente y el calentamiento global forman parte de una agenda "posmarxista" en la que hay otros tópicos. "El ambientalismo es la agenda posmarxista que, frente a la derrota monstruosa en lo económico, traslada la lucha de clases a otros lugares. Una de esas es el hombre contra la naturaleza. La parte más sangrienta, aberrante y violenta es la agenda del aborto", sostuvo.

La contaminación de los ríos

Pero el candidato de la Libertad Avanza fue mucho más allá con sus declaraciones y generó una nueva polémica al señalar que "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera", afirmó que el valor del agua es "cero" y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados y despertó variadas críticas a ambos lados de la grieta: "Es un burro".

"Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera, ¿saben por qué? Porque como hacen equilibro parcial, no ven el problema del equilibrio general, es que sobra el agua. En una sociedad donde les sobra el agua y el precio del agua es cero, consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río?, dijo Javier Milei.

Cómo serán los debates presidenciables

Con una disposición de izquierda a derecha en la pantalla televisiva, la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, estará ubicada en el primer atril y la seguirán Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

En cuanto al orden de intervención de los aspirantes a la Casa Rosada, Bregman tendrá el rol A, el B quedó para Milei, C para Massa, el D Bullrich y cerrará Schiaretti con el E.

“Estos roles lo que buscan es hacer participar en alternancia y en forma rotativa y equitativa a todos los candidatos, de manera que al candidato que por ejemplo le resulte asignada la letra A va a ser el primero que exponga en la apertura, seguido por quien le toque la letra B y así sucesivamente”, detalló la CNE.

En el tema 1, por caso, “empezará a hablar a quien le corresponde la letra B, seguido por C, D, E y A, y así secuencialmente en todas las instancias del debate, de manera de asegurar que cada candidato tenga alguna participación inicial en cada uno de esos tramos".

Los temas a debatir se dividirán en dos: “economía y educación”, por un lado, que se tratarán en tierra santiagueña; mientras que en territorio porteño se debatirá sobre “seguridad, trabajo y producción”.

El debate se dividirá en tres bloques: uno de presentación (que será de un minuto por candidato), exposición de las temáticas (incluidas las réplicas) y un minuto de cierre.

