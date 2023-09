A casi un mes de las elecciones presidenciales, aparecen las primeras tendencias de los resultados de las PASO. Los sondeos muestran que en intención de voto a Javier Milei va primero, dejando en segundo lugar a Sergio Massa y tercera, registrando una leve caída, a Patricia Bullrich.

Así surge de un estudio que realizó la consultora Zuban-Córdoba entre el 11 y el 12 de septiembre de 2023, mediante el sistema CAWI (cuestionario digital distribuido a través de medios online), con 1400 casos.

Con los resultados frescos del Chaco, donde Juntos por el Cambio rompió una hegemonía de 17 años peronismo y alcanzó el sexto triunfo en las elecciones a gobernador y la quinta provincia que le arranca al oficialismo, habría que preguntarse cómo estos resultados distritales podrían tener impacto a nivel nacional.

¿Qué cambió desde las PASO?

De acuerdo al estudio realizado, todos los candidatos tiene mayor imagen negativa que positiva y habría una intención de concurrencia a las urnas que superaría la participación electoral registrada en las PASO en las que se ausentó el 30% del padrón electoral.

Elecciones en Chaco: Juntos venció a Capitanich en primera vuelta y le arrebató otra provincia al peronismo

Las medidas del Gobierno

La consultora sostiene que las medidas anunciadas por Sergio Massa con respecto a ganancias cuentan con una importante adhesión de la población. El 62% de la población acuerda con que el salario no es ganancia. Pero las medidas anunciadas por Massa parecen no ser suficientes, aunque gocen de aceptación; que se traduzca en competitividad electoral es otro tema. El marco general no ayuda al oficialismo. Es difícil que una batería de medidas coyunturales revierta casi cuatro años de expectativas frustradas y problemas económicos.

La aparición de Carlos Melconian

Patricia Bullrich anunció como potencial ministro de economía a Carlos Melconian, lo cual no muestra resultados electorales promisorios, afirma el estudio. Juntos por el Cambio enfrenta problemas de características particulares. El surgimiento de Milei rompió por completo la dinámica política con la que venía funcionando la Argentina: el anti kirchnerismo que estaba en el núcleo identitario de la principal fuerza de la oposición, ya no es el principal clivaje que mueve el amperímetro electoral.

La palabra clave aquí es “despersonalización”. Juntos por el Cambio y sus candidatos surfean en distintos ejes discursivos que solo confunden al electorado y los vacía de identidad política.



¿Y Javier Milei?

Para Zuban-Córdoba, Milei sigue haciendo la plancha con su discursividad anti casta. El 65% de votantes creen que “la dirigencia tradicional ha hecho tan mal las cosas que por eso la gente vota a Milei”. Al día de hoy, ese proceso parece estar aún abierto. En términos de intención de voto, el dirigente no ha encontrado aún su techo; resta saber si lo encontrará antes o después del 40%.

Milei, que vive desde agosto el mayor periodo de centralidad de su corta carrera política, ha logrado administrar el centro del ring sin demasiados problemas. La gran incógnita está en si logrará subir los puntos necesarios como para ganar en primera vuelta y evitar un balotaje desgastante.

La polarización

La polarización entre Massa y Milei es una amenaza grave -dice el informe-, que creará además problemas estructurales a medida que pasen las semanas. La combinación de actores que dio surgimiento a Cambiemos en el 2015 se vuelve inestable cuando los resultados electorales no acompañan.

El debate presidencial

Un último llamado de atención válido para todos los actores: no hay que subestimar el rol de los debates electorales. Si bien hay una gran biblioteca que prueba que no suelen tener grandes efectos en una campaña electoral, el contexto de extrema polarización y el hasta ahora atractivo estilo discursivo de Milei, los puede transformar en eventos importantes del proceso electoral, finaliza la muestra.

fl